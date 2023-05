Dani Pérez (PSOE): "Le exigiremos a la Junta que cumpla sus competencias en VPO"

Pasa el mediodía en Miraflores de los Ángeles y poca gente se ve por las calles: es lunes y el terral amenaza con subir el mercurio por encima de los treinta grados. En el parque, ni un sólo niño, El Candelaria –uno de los locales de la zona en el que al candidato le conocen desde que militaba en juventudes–, cerrado. No es la primera vez que Dani Pérez, candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, cita a Málaga Hoy en este entorno, la anterior aún era verano, vigilaba a sus hijas mientras jugaban con los abuelos en el parque y anunció su intención de iniciar la construcción de 10.000 VPO si era alcalde. Aún era agosto.

Unos pasos más allá, sin salir del barrio, está la plaza Monseñor Bocanegra, donde las interrupciones al candidato son constantes. Muchos le preguntan si él es el candidato del PSOE, prometiéndole su apoyo e, incluso, alguno le cuenta que formó parte del consistorio liderado por Pedro Aparicio, último regidor socialista antes de más de un cuarto de siglo de gobierno del PP en la ciudad. Ahora Pérez quiere tomarle el relevo.

Primero fue una lona enorme, ahora un autobús, hay quién puede hablar de megalomanía.

(Risas) Es un autobús grande, queremos hacer una campaña que llegue a la ciudadanía, sobre todo que el mensaje llegue muy claro, queremos defender nuestra Málaga y hacer una política de vivienda, que es la que hace falta respecto a las necesidades que hay.

Anuncian 10.000 VPO, pero no sé si terminan de cuadrar las cuentas. El desarrollo de muchas de ellas depende de la Junta, además de estar en suelos de privados, no sé cómo van a convencer a las promotoras que cada vez miran con más dudas estos números.

Al Ayuntamiento le va a corresponder hacer todo lo posible por construir no sólo 10.000 viviendas, mi compromiso son 10.000, pero hay que levantar los trámites urbanísticos que impidan que se desarrollen las viviendas que Málaga necesita. En el PGOU hay recogidas hasta 17.000 viviendas, nuestro compromiso son 10.000 porque sabemos que hay una demanda de 25.000 personas para VPO y porque hay que bajar los precios de alguna forma. Los suelos, unos se encuentran más avanzados y otros menos, hay que poner un cuerpo especial técnico por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Instituto Municipal de la Vivienda para trabajar de manera única en liberar suelo y poner en inicio estas 10.000 viviendas.

Sí, pero el trámite para convertir suelo no urbanizable en finalista depende de la Junta de Andalucía. Por mucho que se adelante el trabajo.

Estos suelos ya están reservados para VPO, por lo tanto le tendemos la mano a los constructores y promotores porque vamos a ser colaborativos y pondremos en marcha todo lo que sea necesario. Hay suelo, hay voluntad política y las vamos a hacer.

Ahora mismo los promotores hacen una VPO cada 35 libres, no parece que les cuadren mucho las cuentas.

Pondremos todos los mecanismos necesarios para que les salga rentable y ajustado a un precio. No puede ser que las VPO se estén vendiendo en 212.000 euros eso es una vivienda de renta libre, esa no puede ser la respuesta del Ayuntamiento.

Ha hablado de que va a triplicar el presupuesto del Ayuntamiento para vivienda. Ahora mismo cubre un 6% de 4.100 VPO, sigue sin salirme la cuenta hasta las 10.000.

Nosotros vamos a triplicar el presupuesto, pero parte de la construcción no va a venir de la mano del Ayuntamiento. La Junta de Andalucía tiene que cumplir sus competencias y el Gobierno de España se ha comprometido y va a tener la posibilidad de tener todos los instrumentos por el Plan Estatal de Vivienda, que ya está desarrollando 1.400 viviendas en Universidad al 85%.

Va a crear un cuerpo de funcionarios nuevo, va a triplicar el presupuesto de vivienda, 50 millones de euros para su proyecto de Alameda y Guadalmedina... El alcalde no es capaz de cuadrar el presupuesto si elimina la plusvalía mortis causa que usted se ha comprometido a erradicar, ¿ha hecho números?

El alcalde durante esta legislatura y la anterior no ha hecho nada. Se olvidó de las VPO, se dedicó a construir torres y viviendas de lujo y el trabajador ve que no se puede comprar una vivienda. A él no le saldrán las cuentas, pero él tiene para todos, para cargos de confianza, para distintas partidas desorbitadas... hace falta hacer una auditoría en el ayuntamiento y orientarlo a la vivienda. La gente se va, es un drama.

Sigo preguntándole, sume la compensación a Bosque Urbano si piensa hacer el parque, ¿le salen las cuentas?

Nos salen las cuentas y lo que veo es a un Paco de la Torre como nunca, con un berrinche permanente, que se dedica más a hablar de nosotros que de su propuesta política. Si él quiere hacer un soterramiento por 700 millones de euros y puentes plaza sobre el Guadalmedina. Yo le digo que hace falta una política de vivienda clara y desde el Ayuntamiento la vamos a hacer si yo soy alcalde el próximo 28 de mayo.

Le estaba preguntando por sus cuentas, no por las del alcalde.

Sí, pero como él constantemente se está refiriendo a mí, yo he querido lanzarle un mensaje, es más, le quiero decir que si tiene tantas ganas de debatir, que tiene la posibilidad de hacer un cara a cara, que sea valiente y que lo acepte.

Volviendo a la vivienda, otro de los temas candentes es la turística. Muchos expertos dicen que levantar un coto y limitar el alquiler reducirá la oferta de pisos. ¿Le preocupa?

Lo primero que hay que regular es la vivienda turística de grandes tenedores, de aquellos que sólo quieren la vivienda para especular. Hay que cambiar la idea de vivienda turística por un hogar en el que vivir. Es necesitad, en Barcelona hay 8.000 pisos turísticos con un millón de personas más, algo falla. Hay que regular los pisos turísticos.

Pero, ¿cómo incentivará que ese piso turístico vuelva a la larga duración?

Hemos puesto como medida la aplicación de la tasa Airbnb de 6 euros por persona y día. Nosotros buscamos que el alojamiento familiar de larga duración vuelva a ser más atractivo que los pisos turísticos. Hay que poner un número clausus, a día de hoy hay más pisos turísticos que personas censadas. Hay un niño por cada 10 pisos turísticos, ¿esto es lo que queremos para Málaga?

Le preguntaba, ¿cómo va a hacer que esos pisos turísticos pasen al alquiler de larga duración?

Hay que buscar medidas de devolver el rendimiento que están generando esos pisos turísticos al Ayuntamiento, hay que aumentar el IBI de las viviendas que estén en régimen turístico, tienen que devolver parte del beneficio, no vamos contra los pisos turísticos, pero son demasiadas y hay que regularlo y disminuir el número.

Otro tema importante de ciudad es la movilidad, ¿qué va a hacer con los taxis, el año pasado supuso un problema importante?

Sí la movilidad requiere un Plan Director que se aplique en la ciudad de Málaga. Se ve durante todo el año, pero sobre todo en Semana Santa, Feria, que algo falla. Hay que apostar por la EMT aumentando líneas y frecuencias y a la vez reconocer que el sector del taxi tiene que ver al Ayuntamiento como un aliado.

Entiendo por su respuesta que va a poner coto a la VTC.

Dentro de mis competencias, lo que sí voy a hacer es beneficiar al sector del taxi frente a otros plataformas especulativas y cuyos impuestos no se quedan aquí.

¿Creará más licencias?

El número de licencias se tendrá que hacer por consenso con las que ya hay y con el sector.

Le dejo una cita de Pedro Aparicio: "Durante 16 años la providencia no me ha ahorrado ningún martirio, pero me ha hecho el regalo de tener a Francisco de la Torre como sucesor". ¿Cómo se lucha contra eso?

Hay que contextualizarlo. Tanto mi respeto y mi cariño tiene Pedro Aparicio como mi respeto tiene De la Torre que es el actual alcalde y que pertenece a una generación que lo dio todo y ahora tiene que dejar paso a una nueva generación.

Málaga es la ciudad de moda, parte de culpa tendrá el actual alcalde, luchar contra el nombre de De la Torre debe ser difícil. En muchas ciudades buscan ya cómo ser la nueva Málaga.

Esa Málaga de moda que se está intentando vender e intenta la derecha que cale, si te das cuenta de que hay una Málaga real en la que no te puedes comprar un piso y la circunstancia de que los jóvenes se tengan que ir, esa Málaga inalcanzable, esos sueños se rompen y se convierten en pesadilla. A Paco de la Torre le ha faltado por asumir que su política es errónea y que su modelo está caduco.

La última vez que el malagueño fue a urnas, en las andaluzas, el resultado no fue nada positivo para el PSOE. ¿Ha dado tiempo a hacer autocrítica? ¿Qué han cambiado con respecto a las anteriores?

Hay algo muy claro, los ciudadanos saben diferenciar a qué votan y para qué votan. Las circunstancias son otra y la alternancia es buena y es sana. A lo mejor nos pudo pasar eso en la Junta, la gente me dice que ya toca, que es necesario que Paco de la Torre se vaya.

¿No se ha hecho autocrítica entonces?

Sí, se ha hecho autocrítica, seguramente el mensaje no caló, no supimos conectar en ese momento, no tiene nada que ver con ahora.

¿Qué hay de los barrios? Esta vez los principales actos han sido en Baños del Carmen o en La Farola, lejos de Carretera de Cádiz...

Yo vivo en un barrio, estoy en los barrios y el inicio de la campaña se hizo por el objetivo de decir que no se construirá el alcalde de Málaga y Los Baños del Carmen para reforzar la idea de defender nuestro horizonte. Yo voy a defender la idea de que yo voy a ser el alcalde de los barrios.

¿Han dejado de estar sucios los barrios? Parece que han apagado el lema de Quiero mi barrio como calle Larios.

Son cosas paralelas, con la vivienda, si no tienes dónde vivir, no tienes barrio. La vivienda es el primer problema, pero los barrios siguen estando sucios y la campaña sigue permanentemente. Yo siempre voy a mirar los barrios.

Propuestas de cultura, ¿tiene algo pensado para potenciar los barrios?

En materia de cultura hay que diferenciar a los museos, que mira al pasado, pero también a la cultura viva de los creadores, hay que descentralizar y hacer que llegue a los barrios. Tenemos el Convento de la Trinidad olvidado.

Es de la Junta.

Podría ser un gran centro neurálgico si lo abrimos al barrio. Y la actividad cultural tiene que ser propiciada por el Ayuntamiento, vamos a recuperar un edificio que está abandonado y que ahí De la Torre presentó muchos proyectos y están dormidos. Yo quiero también que en la antigua cárcel de Cruz de Humilladero se haga un centro cultural, con su esencia.

En más de una ocasión se le ha escuchado que nota cada vez más apoyo en la calle, ¿sería un fracaso no acabar como alcalde el 28 de mayo?

Yo estoy convencido de que el próximo 28 de mayo voy a ser el próximo alcalde de Málaga. Se siente, la campaña va creciendo, si puede durar unos días más, mejor. El mensaje está calando.

¿Sería un fracaso entonces no conseguirlo?

Yo ahora mismo sólo contemplo una cosa: ganar las próximas elecciones municipales.

Entiendo que sí, que sería un fracaso no hacerlo, entonces.

Tengo muy claro que a día de hoy la campaña va en positivo y tengo muy claro que va a salir adelante.

Ha tenido el apoyo de Pedro Sánchez y de la ministra de Transportes, ¿ha podido pedirles más inversión para el tren litoral?

Hace falta hacer los estudios de forma rigurosa para saber qué proyecto es el mejor, porque como pasa por distintos municipios lo que quieren en Mijas y Marbella no es lo mismo. Hay que buscar que sea en este caso un proyecto de todos.

¿Le ha pedido a la ministra de Transportes que impulse y aligere esos estudios?

Se están haciendo por parte del Ministerio, es un tema que está en cartera.