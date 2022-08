Dani Pérez: "Málaga acogerá reuniones internacionales importantes durante la presidencia europea"

Dani Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital y secretario general en la provincia, llega a Miraflores de los Ángeles como quien vuelve a casa. Cita a Málaga Hoy para la entrevista en una cafetería a pocos metros del lugar en el que creció, entre el que fue su colegio y la que aún es la casa de sus padres. Llama al camarero por su nombre antes de pedir un refresco y desde la mesa en la terraza puede vigilar a su hija en el parque aledaño en el que juega con sus abuelos, los políticos también deben conciliar y agosto es un mes complicado, "no hay guarderías", casi se excusa Pérez.

En Miraflores encuentra muchos de los problemas de la ciudad, desatención a los barrios, jóvenes malagueños que dejan la ciudad –que está perdiendo habitantes en esas franjas de edad– y precios de alquiler por encima de lo que cualquier vecino con un sueldo medio puede soportar.

Nos ha citado en Miraflores, ¿por qué motivo en especial?

Porque yo soy una persona que se ha criado en el barrio, que conoce bien la ciudad de Málaga y creo que la gran deuda pendiente del Ayuntamiento es mirar hacia los barrios, que se sienten abandonados. Yo miro siempre hacia los barrios, son el corazón de la ciudad.

¿Cuál es la propuesta de su partido para los barrios a nueve meses de las elecciones?

Lo primero es que los vecinos noten un cambio. No puede mantenerse siempre la queja del abandono, de la falta de limpieza; cuando tú vives en una ciudad te preocupas primero por lo más cercano a la puerta de tu casa. Por tu calle, por si está limpia, después piensas en el barrio y por último en la ciudad. La gente que vive en la ciudad de Málaga debe sentir que su Ayuntamiento se preocupa por ellos.

En los barrios fue notable el descalabro del PSOE en las andaluzas, ¿ha tenido tiempo ya de hacer autocrítica?

Las elecciones generales, municipales y autonómicas son distintas, la gente sabe por lo que esta votando. Tuvimos un mal resultado en las andaluzas y lo que nos tiene que impulsar es el trabajo que hemos estado haciendo en la oposición en estos cuatro años y lo que se va a proponer a los malagueños sea atractivo para que Paco de la Torre que lleva gobernando 22 años note el hastío y el cansancio de la gente.

¿Pero algo habrá que cambiar, no?

Si tuviste un mal resultado algo tendrás que cambiar, los mensajes tienen que ser distintos. Pero si analizamos que en el año 2018 el PSOE no pudo gobernar en Andalucía y en las generales y en las municipales de 2019 notamos un aumento de votos quiere decir que cada elecciones son diferentes. Aquí el alcalde es conocido y en los barrios tiene un gran índice de rechazo porque sabe que no se ha preocupado por los barrios.

Gran parte de ese rechazo puede deberse a algunos proyectos, después de una escucha activa han rechazado la torre del puerto, ¿por qué ahora sí?

Lo anunciamos en el momento que se iba a votar en el pleno del Ayuntamiento. Nosotros en 2018 iniciamos una escucha activa y más que haber una ola a favor de la construcción del hotel, el rechazo iba creciendo. Es un proyecto que genera muchas dudas y en la modificación de elementos del Plan Especial vamos a votar en contra. El alcalde lleva diciendo desde el primer mes que inició la legislatura que lo iba a someter a votación y aún no lo ha hecho; es posible que acabe la legislatura y no se llegue a votar. Ha sido una legislatura completamente en blanco, no han hecho nada.

El promotor del proyecto es Puertos del Estado que depende del PSOE, ¿le han trasladado su rechazo?

Nosotros hemos hecho pública nuestra postura. Cuando la Autoridad Portuaria tramite el proyecto, pasará a Puertos del Estado, pero aún no hemos llegado a ese paso.

Pero, ¿preventivamente le han hecho llegar su negativa al proyecto?

Lo hemos hecho público por todos los canales para que sepan cuál es la posición del PSOE en la ciudad de Málaga y en la provincia.

Una vez pase estos trámites, el último paso es la aprobación en Consejo de Ministros, Podemos ya ha dicho que votará en contra en ese punto.

Queda mucho para ese punto, hay que ir paso a paso. En caso de que se apruebe en el Ayuntamiento de Málaga, sería Puertos del Estado el que emitiría su informe y sería una tramitación distinta. Pero ahora donde se tiene que aprobar el planeamiento que es en la ciudad de Málaga el Partido Socialista ha mostrado su rechazo a la ubicación del proyecto. Creemos que ese hotel se puede hacer en cualquier otro lugar de la ciudad de Málaga.

Hablando de proyectos, ha dicho que esta legislatura ha sido completamente en blanco, ¿pero cuáles son los proyectos que tiene el PSOE para Málaga?

La ciudad de Málaga debe seguir creciendo, pero de forma ordenada. Cualquier vivienda en este barrio el alquiler puede estar rondando entre los 800 y los 900 euros, eso no lo puede pagar ninguna familia. Málaga tiene un problema habitacional creciente. Son cerca de 26.000 personas demandantes de una VPO y no se ha hecho nada. Antes de grandes proyectos vamos a solucionar en la ciudad sus problemas reales, luego ya veremos la necesidad de mejorar.

¿Cómo solucionarían el problema habitacional?

Pretendemos, en una legislatura de cuatro años y de manera urgente, impulsar 10.000 viviendas de protección oficial a un precio asequible. Creemos que es la única forma de que bajen los precios del alquiler y de la venta. No puede ser que una vivienda de Miraflores se esté vendiendo por 180.000 euros. Los malagueños jóvenes se están yendo y dejan a la ciudad sin niños.

Málaga se ofreció a acoger eventos de la presidencia europea en España el año que viene después de que el Gobierno la excluyera, ¿ha podido trasladarlo a Moncloa?

Esa moción se aprobó por unanimidad y puedo decir y estoy convencido de que Málaga albergará reuniones de alto nivel, cumbres ministeriales que se van a dar, conforme a la presidencia europea en el segundo semestre de 2023.