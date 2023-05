Dani Pérez dice dónde estarán sus 10.000 VPO en Málaga

En el lecho del Guadalmedina y sobre un mapa de la ciudad ha señalado Dani Pérez en el primer día de campaña la incógnita qué pendía sobre su programa estrella: dónde construirá las 10.000 VPO que ha prometido poner en carga a precio asequible en los próximos cuatro años si es que llega a ser alcalde.

Pérez ha explicado que estas viviendas se van a hacer en los suelos que ya están reservados para tal fin en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actual. De esta forma, ha desglosado que 4.140 VPO se construirán en Campanillas, en concreto en Vega Los Martínez (1.768) y Vega San Ginés (2.372).

Para el desarrollo urbanístico de estas parcelas es necesario que la Junta de Andalucía resuelva los problemas de inundabilidad en el entorno del río Campanillas, una actuación valorada en 65 millones de euros. En este sentido, el candidato socialista ha anunciado que “si la Junta de Andalucía no cumple sus competencias y no lo hace, lo vamos a hacer nosotros desde el Ayuntamiento y le vamos a repercutir a la Junta esos 65 millones de euros”. “La Junta de Andalucía tiene que cumplir con sus competencias, esas 4.100 viviendas que se tienen que desbloquear de Campanillas son necesarias y, por tanto, si Juanma Moreno no hace nada lo haremos nosotros desde el Ayuntamiento”, ha adelantado.

Asimismo, ha detallado que hay suelo para otras 2.585 VPO en Lagar de Oliveros en Puerto de la Torre. En este caso, se trata de un suelo dividido en dos sectores en el que faltan los proyectos de urbanización y reparcelación.

Por otro lado, hay otras 1.362 VPO en Buenavista, también en el distrito de Campanillas, en unos terrenos del Gobierno, en concreto de SEPES –que debe licitar aún el proyecto de urbanización de los suelos–. Otras 1.035 viviendas se encuentran en el denominado Distrito Zeta en Cruz de Humilladero, 606 a desarrollar por el Ayuntamiento y 411 por la Fundación Vimpyca. Otras 642 en San Cayetano, Puerto de la Torre, están pendientes del informe medioambiental de la Junta de Andalucía. Y, por último, otras 273 viviendas en La Térmica recogidas en el PERI aprobado recientemente.

El cuerpo "especial de funcionarios" en la Gerencia

Para aligerar los trámites en la Gerencia de Urbanismo, el candidato socialista ha prometido que creará un "cuerpo especial de funcionarios" entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Instituto Municipal de la Vivienda que permita “acelerar” la construcción de las 10.000 viviendas de VPO. Estos, no sólo trabajarían en este proyecto, si no que tratarían de solucionar el tapón que según arquitectos y promotores ha tenido durante estos años el ente municipal.

Pérez ha insistido en la necesidad de “cambiar el modelo de la Gerencia Municipal de Urbanismo”. “Tal y como está ahora mismo cualquier promotor o cualquier constructor sabe que no se podrían hacer estas viviendas, pero es que tenemos que cambiar el régimen y el funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo”, ha asegurado. Igualmente, ha considerado que el candidato del PP, Francisco de la Torre, “está muy nervioso”. “Ha sido incapaz y un incompetente en materia urbanística para dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudad de Málaga”, ha añadido. “El modelo del Partido Popular de los últimos años ha sido el de la construcción de torres de lujo como la que pueden ver aquí a nuestras espaldas en Martiricos y se han olvidado de la construcción de la VPO”, ha afirmado.