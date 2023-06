Dani Pérez será el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga los cuatro años

Tras los malos resultados del pasado domingo en las elecciones municipales, Dani Pérez seguirá como portavoz en el Ayuntamiento del grupo socialista los cuatro próximos años. Descarta otras salidas que habían sobrevolado la sede socialista de Fernán Núñez, como volver al Congreso como diputado. Tras celebrar este miércoles una Ejecutiva Provincial, Pérez ha afirmado que va "a seguir trabajando por una Málaga más habitable, más justa y más igualitaria".



“Voy a ser el portavoz municipal durante estos cuatro años en el Ayuntamiento de Málaga, no voy a ir a otro espacio político, no voy a ir en ninguna candidatura, ni del Congreso ni del Senado. Mi responsabilidad tiene que estar con los malagueños y con las malagueñas, respondiendo a lo que demandan y construyendo el futuro que entendemos tiene que ser más justo y más igualitario para esta ciudad”, ha expuesto, al tiempo que ha avanzando que cuando llegue el momento “será militancia la que tenga la voz para elegir quién será el candidato a la Alcaldía de Málaga en 2027”.



Pérez ha subrayado que su tarea será fiscalizar la labor del equipo de gobierno liderado por Paco de la Torre y “seguir actuando de manera propositiva”. “Somos un partido que aspira a gobernar el Ayuntamiento de Málaga, somos un partido muy responsable, lo hemos demostrado durante toda la campaña, que hemos hecho en positivo. No han podido escuchar ni de este candidato ni de ninguno de los integrantes de la candidatura un discurso que no haya sido en positivo y propositivo, no todos los partidos pueden decir lo mismo”, ha apuntado.

El candidato socialista se ha escudado en que ellos han hecho una campaña "centrada en temas de la ciudad: vivienda y barrios", pese a ello en "los ciudadanos ha calado el marco que la derecha ha propuesto, que era distinto al que nosotros hemos propuesto". Por eso, se ha enfocado en la próxima visita ante las urnas, "tendremos que explicarlo de otra manera, pero me niego a entender que la ciudadanía, con los buenos datos económicos, no lo vea, tenemos que movilizar a nuestro electorado, tenemos que movilizar al electorado que se beneficia de las medidas de Pedro Sánchez".



Pérez ha destacado que el PSOE “va a darlo todo y vamos a trabajar por ganar las elecciones en la ciudad y en la provincia de Málaga”. “Vamos a explicar de manera clara y directa a la ciudadanía malagueña lo que ha hecho el PSOE y el Gobierno liderado por Pedro Sánchez”, ha dicho. De esta forma, ha valorado cuestiones como los buenos datos económicos, de contratación y en materia turística, la reducción del IPC o la subida de las pensiones.

"No vamos a decir que nos han robado las elecciones, no somos trumpistas, creemos en la democracia y no vamos a cuestionar el resultado de las elecciones como sí hace el PP cuando el resultado no les gusta", ha incidido el líder socialista en la capital y la provincia.



Sobre el calendario para la elección a los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado, Pérez ha explicado que hasta el día 6 de junio la militancia se podrá pronunciar en las diferentes asambleas de las agrupaciones municipales y de distrito y el día 7 el comité provincial del PSOE de Málaga aprobará las propuestas de candidaturas elaboradas por la ejecutiva provincial socialista.



Pérez ha recordado que la misma noche electoral “reconocimos que el resultado no era el esperado, era un resultado malo” y ha anunciado que están trabajando para que haya el mayor número de gobiernos de progreso en los municipios de la provincia donde no hay mayoría absoluta.