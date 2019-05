Se le nota eufórico y no se si hay motivos para ello.

Se me nota contento e ilusionado y cada día que pasa más. Nuestra campaña permite percibir el clima de la calle. El 2 de diciembre el clima fue duro, a pesar de que el PSOE ganó las elecciones en la capital, lo que no pasaba desde 1991; el 28 de abril el resultado se veía en la calle. Llevo año y medio haciendo campaña en la calle y soy capaz de percibir como está el ambiente. Antes del 28A se veía una ola a favor del PSOE increible y la ola sigue creciendo. Es un efecto sociológico; después de una gran victoria suele haber un repunte de dos o tres puntos a favor del partido que gana porque la gente quiere sentirse ganadora.

¿Se ve como el nuevo Pedro Aparicio?

Me veo como alcalde, no tanto porque me vea yo si no porque me ve mucha nene. A través de las redes sociales recibo unos mil impactos, comentarios positivos.

Una de las cuestiones que desde el PP se pone en duda es su capacidad para gestionar.

Me veo capacitado, estamos preparados para gobernar. Tengo dos años más que Pablo Casado, quien hace dos días se presentaba a la Presidencia; tengo más curriculum que Juanma Moreno y yo no he mentido en él. He pasado por el Congreso de los Diputados y tengo la edad idónea. Tengo más edad que Pedro Aparicio cuando llegó a ser alcalde.

¿Qué resultado sería para usted un fracaso?

No contemplamos otro escenario que no sea ganar las elecciones el 26 de mayo.

¿Si no gana la posibilidad de abandonar el barco está encima de la mesa?

Yo nunca abandono un barco. El próximo alcalde será Dani Pérez.

Sea cual sea el resultado, ¿completará el mandato?

Seguro, será donde lo decidan los malagueños, pero estoy convencido de que lo haré como alcalde.

Todo apunta a que los resultados obligarán a alianzas. ¿El PSOE hablará con todos?

Aspiramos a gobernar en solitario, porque es la mejor manera de poder desarrollar nuestras propuestas. Con el único partido que no nos sentaremos a acordar nada será Vox, que está fuera de nuestros valores.

El señor Zorrilla le espetó a que dijese a las claras si iba a pactar con Ciudadanos.

Lo que le pasa al señor Zorrilla es que sabe que tienen un lío interno importante en la extrema izquierda, que hace que muchos no sepan qué es IU, Podemos, Málaga Ahora. El único voto útil que va a garantizar un cambio en el Ayuntamiento es el del PSOE. Sobre lo de Cs, hemos tenido acuerdos puntuales con ellos este mandato. Aspiro a gobernar en solitario con apoyos puntuales con unos y otros.

"Aspiramos a gobernar en solitario con apoyos puntuales; con el único que no nos sentaremos a acordar nada será Vox"

Una de las grandes propuestas que lleva en su programa es el soterramiento de Paseo de los Curas, la integración de la ciudad en el puerto. ¿Póngale números a eso?

Veinte veces menos que el invento que ha puesto Paco de la Torre sobre la mesa. Defino mi modelo como la idea de asomar la ciudad al mar. Hablamos de una pequeña actuación para conectar el puerto con la Plaza de la Marina, Molina Lario, calle Larios y hacer peatonal el eje Alameda-Paseo del Parque. No es una obra faraónica. Esto no son las obras del Metro. De la Torre plantea un eje soterrado de dos kilómetros. Queremos que los autobuses lleguen a un intercambiador en La Marina, que obliga a recrecer la plaza un metro. Costaría menos que lo que ha costado el Astoria o el Museo de las Gemas.

Villas del Arenal. Usted ha presionado al equipo de gobierno del PP con este asunto. Si es alcalde y cuenta en su ejecutivo con algún concejal investigado por la Justicia, ¿respetaría la presunción de inocencia o prescindiría de él?

Yo no hubiera llevado a investigados por corrupción en mis listas. El 90% de los malagueños no votaría un partido que tenga imputados en sus listas. Pero hablo de investigados por corrupción, porque una persona puede tener un percance y ser declarado por otro asunto. Si son llamados por temas de corrupción automáticamente dejarían de tener sus responsabilidades políticas. Hay muchos tipos de situaciones, pero lo que es incontestable es que una persona que sea investigada por temas de corrupción automáticamente tiene que dimitir.

"Si en mi equipo de gobierno hay concejales investigados por temas de corrupción automáticamente tienen que dimitir"

¿Si es alcalde exigirá a la Junta que el Metro llegue al Civil?

Tendré que sentarme con el presidente de la Junta. El señor Moreno Bonilla miente a los malagueños, porque dijo que iba a llevar el Metro al PTA y ahora encarga un informe para ver si es viable o no; dijo que iba a hacerlo soterrado al Civil… Es importante saber cómo se llegará al futuro nuevo hospital. Me sentaré sin confrontar, sin el agravio comparativo permanente. La Junta de manera responsable y el Ayuntamiento se tienen que sentar para buscar soluciones de movilidad a futuro. El Metro en superficie al Civil era una solución y para prolongarlo a la zona norte.

Usted dijo: "si hubiese sido alcalde La Mundial no habría sido demolida ni Villa Maya". No era alcalde pero sí tenía una posición importante dentro del PSOE. ¿Qué hizo para intentar evitar lo que acabo ocurriendo?

Reunirme con el que era consejero de Cultura, explicarle lo que significaba La Mundial en sí misma y en el pensamiento colectivo de Málaga como símbolo de protección del patrimonio. Se lo pedí por escrito y tuve una contestación en la que se decía que se le había requerido al Ayuntamiento para que hiciera los posible para incluirla en el catálogo de edificios protegidos. Si hubiese sido alcalde lo hubiese hecho. El hotel de Moneo es un buen hotel pero no debería estar en ese lugar.

El PSOE defiende la construcción del hotel del puerto. Al poco de ser nombrado candidato admitió la posibilidad de rebajar la altura, pero no concretó cuánto. ¿Ahora sí lo tiene claro?

Málaga necesita ampliar la planta hoteles y de lujo. Lo que planteo es que ese proyecto tiene que ser repensado para reconciliarse con la ciudadanía. Mantengo que como queda trámite por delante se puede ajustar en altura y en el basamento, ajustarlo a lo que es la fachada portuaria e integrarlo en el skyline. ¿Cuanto hay que bajarlo? Corresponde al promotor del proyecto analizarlo para que siga siendo viable.

"El hotel de Moneo es un buen hotel pero no debería estar en ese lugar"

Entre los críticos con el hotel no están solo los que opinan sobre la altura, sino de otros que no creen que un hotel tenga que estar en ese suelo.

Estoy abierto a todos los mecanismos de participación para decidir, ya sea a través de consulta ciudadana, si queremos el hotel allí o no. Es un proyecto que se puede repensar.

¿De ser alcalde planteará una consulta para decidir el futuro del hotel?

Es una herramienta muy buena y podría hacerse. Me parece un buen elemento

Lo de la consulta ya se manejó en los suelos de Repsol.

Málaga necesita aumentar los metros cuadrados de zona verde. Esos 177.000 metros tienen que acoger el mayor parque central. Apuesto por devolverle a los dos distritos mas poblados ese uso y los aprovechamientos urbanísticos se pueden permutar. Pero tampoco me cierro a una consulta para saber lo que piensa la gente.