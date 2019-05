Se presenta usted a la reelección por quinta vez a la Alcaldía. ¿Qué hay de nuevo en esta ocasión?

Las elecciones se enmarcan en una situación en la que la ciudad ha hecho un recorrido extraordinario, un gran activo de todos, pero nos presentamos con ese aval. Es verdad que las elecciones locales son diferentes a otras, pero eso está más de relieve porque ha habido unas elecciones generales cerca y mucha gente te dice que las municipales son distintas a las anteriores.

Llega usted con la herida de las generales muy recientes. ¿Hasta qué punto le condiciona eso?

No, porque la campaña es igual que otras, porque lo que la gente quiere es que le cuentes lo que vas a hacer en el futuro sobre la base de lo que has hecho hasta ahora. Quizás pongo un poco más acento en ello, pero no hay diferencia. Elecciones locales, la ciudad, su fuerza, su potencialidad. Quizás hay una novedad, nada artificial, porque siempre hemos estado preocupados por los temas de sostenibilidad pero ahora más. Nuestro programa tiene por primera vez un alineamiento con estos temas.

Desde que aceptó el reto de volver a presentarse, no se ha levantado alguna mañana con cierta sensación de arrepentimiento?

Ni una sola vez. Lo hice con sentido de responsabilidad, me siento enormemente ilusionado, más que nunca. Con la sensación de saber que mi tiempo no es ilimitado y que tengo que ir deprisa en los temas que me preocupan. Como la educación, para que nadie se quede atrás y el abandono escolar baje.

Su mujer ha sido en ocasiones protagonista indirecta. ¿Cómo lleva la campaña?

De vez en cuando hace esa reflexión, me dice que me ve con la agenda muy ocupada. Pero siempre que pueda descansar un tiempo mínimo y pueda hacer un poco de ejercicio lo llevo bien. Ese tema está superado.

¿Si es elegido alcalde donde querría dejar Málaga en el mandato que ahora se abre?

Con cimientos más sólidos en las líneas de proyectos esenciales transformadores de la ciudad, como la conexión metropolitana y los intercambiadores modales a los que la Junta se opuso en su día. Tratar de poner en marcha esa operación y lo más avanzada posible, con el centro de negocios en la estación de autobuses... El Guadalmedina bastante más avanzado y con algunas obras en marcha, con centros de enseñanza superior, y no me refiero solo a la UCAM. Me gustaría que en 2030 el Ayuntamiento sea neutro en emisiones.

Esa gran operación del eje litoral, que cuantifica en unos 250 o 300 millones ¿quién lo paga?

El centro de negocios, con oficinas y hotel, puede aportar un parte; los intercambiadores, que podrían costar 20, 30 o 40 millones, pueden ser autofinanciados. Es un tema que hay que plantearlo en la fórmula de colaboración público-privada. Exige un estudio más detenido, profundizar, ver cómo se gestiona, cómo puede haber una iniciativa privada que lo haga todo, a lo mejor con pago por disponibilidad... ¿Cuánto da de sí todo eso y cuánto necesita de fondos europeos, de la Junta de Andalucía, de la Administración central? No tiene que ser dinero público 100%. Hay que tener la flexibilidad de hacer una ordenación.

¿Qué cree que puede pasar el 26 de mayo?

Tememos una encuesta encargada que estará al llegar, otra anterior que fijaba 11 o 12 concejales, con cierta distancia respecto a la izquierda, con el centro derecha mayoritario. Después de las elecciones generales la sensación que tengo es que seguimos siendo la primera fuerza, pero lo veremos ahora. Las primeras noticias de respuestas verbales eran positivas, pero no sé si con la distancia de antes o con menos, pero suficiente. La sensación que tengo en la calle de afecto y confianza es buena.

¿Cuánta gente le dice por la calle eso de "voté a CS o a Vox en las generales pero ahora le voy a votar a usted"?

Sí, incluso que ha votado a la izquierda. Me han dicho en otras ocasiones que en las generales no vota a mi partido pero en las municipales me vota. Ahora tengo la sensación de que pasa algo parecido. Por la impresión en la calle es así.

¿Usted tiene líneas rojas a la hora de pactar tras el 26 de mayo?

Hablar de ello es un futurible porque no sabemos quiénes van a estar. Mi aspiración es tener mayoría absoluta, no es fácil en este momento, pero no es imposible. Y después, en función de los resultados, trataré de que sea lo mejor para Málaga, lo que garantice la continuidad de una etapa brillante en la que nuestro grupo ha estado muy presente. Si hay pactos para gobierno deben ser en coalición para que sea más llevadero todo.

¿Si le diesen a firmar un pacto con Ciudadanos con capacidad de gobierno lo haría?.

Si no tengo mayoría absoluta habrá que hacerlo, es así.

¿A Vox lo descarta?

Lo que le pido a los votantes de Vox es que de cara a las municipales piensen que para la ciudad de Málaga lo bueno es votar a un grupo y una candidatura que ha demostrado su buen hacer y reforzar sus opciones de gobierno. No sé si tendrán representación o no. Mi respeto a todos los electores. Miraré hacia un lado y otro, pero es más fácil llegar a acuerdos con los grupos de centro derecha. Animar a los votantes de Cs y de Vox a que piensen que las municipales son distintas. Si Vox tiene representación... Tampoco desdeño e ignoro a los que están a la izquierda más separada del centro. Hay temas que son de pacto de ciudad.

Llega usted a la segunda parte de la campaña con dos concejales investigados. CS ya dice que no será cómplice suyo si mantiene a esos ediles. ¿Prescindirá de Pomares y Porras en ese supuesto?

Ciudadanos ha querido crear un problema donde no lo hay, con una estrategia de partido por encima de los intereses de la ciudad. Una firma para los presupuestos la dieron por no hecha para montar una estrategia de desgaste a nuestro grupo sin fundamento, porque el pacto firmado a nivel regional dice claramente que esa dimisión es solo para imputación formal, lo que no ha pasado. Ni la señora Porras ni el señor Pomares están imputados formalmente. Esta artificialmente montado esta cuestión. Antes de las elecciones lo de la señora Porras estoy convencido de que estará resuelto y lo del señor Pomares va en la misma dirección, es mi impresión. Estoy absolutamente tranquilo.

¿Si alguno de los ediles fuese imputado formalmente, cumpliría lo firmado?

Sería de aplicación el pacto a nivel regional. Ese pacto obliga a ello y lo respetaría pero estoy seguro de que no se va a dar el caso.

¿A qué le sonó que el señor Bendodo dijese que el sustituto de Paco de la Torre es Paco de la Torre?

No lo sé... parecía decir que a las próximas me voy a presentar también. Creo que fue una forma de dar una respuesta cómoda. Ese es un tema que no me planteo ahora. Es más difícil que uno se sienta con la fuerza dentro de cuatro años aunque nunca se sabe.

Todo eso después de que le fallase lo de García Urbano y Miguel Ángel Ruiz.

Lo de García Urbano lo planteé como reforzamiento de candidatura cuando surgió el tema de que a la Junta le prestábamos algunos nombres. Quizás no se articuló bien la manera de comentarlo. O de Miguel Ángel surgió, muy en los últimos días, pensando en los temas educativos. Peor no tiene más alcance porque fue una decisión personal.

¿Nunca lo vio en clave sucesión?

No.

¿Está con fuerzas para estos cuatro años?

Me siento con fuerzas suficientes.