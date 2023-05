Con Málaga eliminará "la ley de la selva horaria del PP para frenar cierre de comercios"

La candidata a la Alcaldía de Málaga de la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha mostrado su compromiso con "la eliminación de la liberalización salvaje de los horarios comerciales (ZGAT) impuesta por el PP en todo el término de Málaga y que ha supuesto la destrucción de más de 900 empresas y autónomos que han tenido que echar la persiana, además de provocar perversos efectos para la conciliación de la vida laboral y familiar, particularmente para las mujeres".

Morillas ha explicado su compromiso con el comercio local, a través de medidas como "apostar por la red de mercados de abastos municipales pegados a nuestros distritos, con la tarea pendiente de la remodelación del mercado de Huelin, o una línea de ayudas para la digitalización y el mantenimiento de los comercios de barrio".

Por su parte, la responsable de Comercio de CCOO Andalucía, Esther Izquierdo, ha afirmado que "el alcalde, Francisco de la Torre, ha sido muy rápido para aprobar una ZGAT, pero es muy lento para sentarse a negociar con el sector, llevamos tres años esperando. Esta decisión está teniendo graves efectos sobre la conciliación de la vida familiar, hay personas que sufren más de seis meses sin poder conciliar con su familia. La precariedad está creciendo en el comercio".

Izquierdo ha dicho que "2022 ha sido un año de bonanza en los datos de beneficios de empresas y recuperación económica, sin embargo, hemos tenido un descenso de más de 600 contratos desde la entrada en vigor de la ZGAT. El día 28 de mayo las personas que trabajan en el comercio tienen una cita muy importante y la oportunidad con su voto de decir que quienes no ven a sus hijos son ellos, quienes no tienen la oportunidad de descansar son ellos y quienes no pueden conciliar son ellos".

Guadalmedina

Por otro lado, también Morillas se ha referido a la actuación que el equipo de gobierno está acometiendo en el Guadalmedina y ha considerado "impresentable que el PP se dedique a poner macetas en el Guadalmedina en plena campaña electoral, tras 28 años de abandono". "No queremos un río alicatado, nuestro compromiso es con un Guadalmedina vivo", ha concluido la candidata de la confluencia.