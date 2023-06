María de la Paz Fernández, alcaldable de Ronda: "Espero ver las máquinas de la autovía"

-Ha conseguido usted una mayoría absoluta histórica para su partido ¿Qué valoración hace de ese resultado?

-Estamos enormemente felices, agradecidos, satisfechos…, un resultado histórico para el Partido Popular en Ronda y con una responsabilidad enorme por esta confianza que nos han otorgado los rondeños.

-Las mayorías absolutas siempre tienen la tentación de recurrir al rodillo ¿cómo la va a utilizar usted?

-Estamos acostumbrados a gobernar y siempre lo hemos hecho con humildad, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha cercanía, no vamos a cambiar nada. Lo único que nos sentimos más respaldados, más tranquilos y con más ilusión y fuerza que nunca para seguir adelante con los proyectos que se han respaldado en las urnas.

-¿Qué cree que les llevó a conseguir esta mayoría absoluta?

-El trabajo, el esfuerzo, los proyectos pequeños y grandes, la recuperación de una imagen de una ciudad con proyección de futuro en Andalucía y en España. Yo creo que eso ha sido fundamental, somos una ciudad referente y conseguir recuperar ese sitio en Andalucía ha sido muy importante para conseguirlo. Creo que han sido todos los proyectos que hemos puesto en marcha, el gran trabajo que hemos hecho y la cercanía con los rondeños, además de tener claro cuáles son los proyectos que generan ilusión y empleo en nuestra ciudad

-Ronda lleva 28 años de pactos, mociones de censura e inestabilidad ¿Qué espera de estos próximos cuatro años?

-Una estabilidad que es necesaria para afrontar los retos que tenemos. El Plan General de Ordenación Urbana que tenemos en marcha, la aprobación provisional del plan especial de conjunto histórico, universidad, centro sociosanitario o las inversiones que ya tenemos en marcha. Esos proyectos tienen que salir adelante y para ello necesitamos estabilidad y una mayoría suficiente con la que se puede gobernar, aunque sin olvidar el diálogo para buscar consensos, eso sí, sin radicalismos.Nosotros nos hemos caracterizado por ser un equipo de personas muy trabajadoras y muy cercanas, siempre tomando la temperatura a todos los proyectos que salían y evitando entrar en polémicas.

-¿Qué le pide a la oposición?

-Responsabilidad. Abandonar las políticas tóxicas. Creo que durante esta campaña hemos tenido mucho de eso, esta campaña lleva ya mucho tiempo para algunos y han utilizado las políticas tóxicas que no vienen solo a envenenar la vida pública de la ciudad, que no han servido para nada y que así quedó demostrado.Les pediría que fuese siempre su interés y no nuestros intereses personales, en ese camino siempre encontrarán al Partido Popular.

-Usted habló mucho de la necesidad de que hubiese un mismo color político en el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para poder desarrollar proyectos como el centro sociosanitario o la autovía ¿En qué punto de los mismos se sentiría satisfecha cuando termine la legislatura?

-Pienso que el avance del centro sociosanitario va a ser muy importante para Ronda y para la comarca, es un elemento en el que estamos trabajando.Por otra parte tenemos el adelanto en todo el estudio y todos los trámites necesarios para la autovía creo que es obvio

-¿Espera ver las máquinas?

-Yo espero verlas. Estamos hablando de una autovía que no se hace en cuatro años, ni en dos, ni en uno.

-¿Qué proyectos destacaría?

-Me hace especial ilusión el de la universidad. Me hace mucha ilusión dar posibilidades a los jóvenes de poder estudiar aquí y que elijan esta ciudad para vivir.Pienso que vamos a ser un centro de referencia porque Ronda es una ciudad viva y con muchas expectativas de futuro y que genera atracción en los inversores. Nosotros vamos a pelearlos todos, como el vial alternativo que ahora tendremos que defenderlo en la Junta de Andalucía con todos los informes.Además, tenemos un aliado en la Diputación de Málaga que es un impulsor fundamental para los ayuntamientos económicamente y esa es la realidad. Gobernados por el Partido Popular seguro que juntos podremos hacer muchas más cosas.

-¿Qué proyectos de los que dependen directamente del Ayuntamiento cree que son más importantes?

-Tengo mucha esperanza en el que desarrollamos en el antiguo campo de fútbol, en la zona comercial que se va a crear allí. Son muchos metros cuadrados de área comercial, es un área de oportunidad que vamos a crear en la zona norte de la ciudad. Además generará muchas expectativas de futuro.No obstante, me hace mucha ilusión el Camino del Desfiladero porque es un proyecto magnífico y muy diferente al resto. Además nos va a identificar como un ejemplo de una política turística sostenible y diferente. Me hace mucha ilusión porque va a crear empleo y es lo que queremos, que se generen oportunidades y los jóvenes puedan trabajar en Ronda y se queden en nuestra ciudad.Tampoco nos podemos olvidar el PGOU, para nosotros es muy necesario. El plan general y el plan especial van a ser oportunidades en todos los sentidos.

-En la comarca han obtenido ustedes también un gran resultados y se hacen por primera vez con el diputado provincial ¿Lo va a reclamar para Ronda?

-Ni entro, ni lo pienso. Lo importante es que hemos conseguido también el diputado provincial y que Ronda ha contribuido de una forma muy importante para ello, el resto son asuntos menores.