El PSOE propone realizar una plan hídrico para Antequera

El candidato del PSOE en Antequera, Kiko Calderón, la senadora Estefanía Martín Palop, el parlamentario andaluz y número 3 de las listas socialistas, José Luis Ruiz Espejo, han presentado su propuesta para la realización de un plan hídrico que desarrollarán a partir del próximo 28 de mayo en caso de ganar las elecciones.

“El acceso al agua y al saneamiento es un Derecho Humano, y además, dentro de la Unión Europea, se considera un bien de interés general de obligada prestación a un precio asequible”, ha informado Calderón. De esta forma, son varias las cuestiones por las que los socialistas abogan con respecto a este tema.

Por una parte, aseguran que quieren convertir a Antequera en un municipio referente en la lucha contra el cambio climático, así como en la gestión eficiente del agua. “Tenemos una joya natural como es el acuífero de la sierra del Torcal que abastece, no solo a nuestro municipio, sino a otros cercanos que no tienen tanta suerte como nosotros. Pero esto no quiere decir que no haya que llevar a cabo una política de aguas contundente”, ha expresado, haciendo hincapié en que es necesario, desde las administraciones públicas, hacer un uso eficiente y responsable del agua.

Entre estas actuaciones se encuentra desarrollar un plan para la detección de fugas en las conducciones. “De media, en la red de abastecimiento se pierde en torno a un tercio del agua, y nuestro propósito es bajar esta cifra hasta que sea menor al 10%”, ha explicado.

También proponen dotar a las zonas verdes con un sistema de riego inteligente con agua no potable, al contrario de lo que ocurre ahora, que se está regando con agua potable, así como un sistema de gestión de aguas residuales. “A día de hoy, la depuradora de Antequera todavía no cuenta con el ciclo terciario”, ha lamentado Calderón, “que es el que proporciona agua totalmente depurada para que se pueda usar para la agricultura, los jardines o incluso el baldeo de calles”.

Además, se dotaría de aljibes a todas las instalaciones municipales que lo permitan, como por ejemplo el pabellón Fernando Argüelles o el CTA, que tienen unas dimensiones considerables y que desde las filas socialistas creen que "pueden recoger bastantes litros de agua de lluvia para ser utilizada luego para el baldeo o regar las zonas verdes colindantes, y de esta manera, aprovechar al 100% las precipitaciones".

Y es que, para los socialistas, el PP “no se ha tomado en serio el tema del agua. Estamos exactamente igual que hace 12 años. Lo único que hemos visto es cómo Barón ha modificado el tramo del agua para que los antequeranos y antequeranas paguen más en el recibo".