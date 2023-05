Por Mi Pueblo cierra una campaña “limpia y honesta, sin descalificaciones a otros partidos”

El partido municipalista Por Mi Pueblo ha cerrado este viernes la campaña con un acto celebrado en el Parque de la Alameda, donde el candidato a la Alcaldía, Francisco Gómez, ha destacado su desarrollo de manera “limpia y honesta, sin descalificaciones a otros partidos”.

El candidato ha expuesto los principales puntos del programa en el que se priorizan las necesidades diarias de nuestros vecinos como “la construcción de una red de aparcamientos municipales por todo el municipio, la remodelación de la avenida Ricardo Soriano y de los mercados municipales”.

“Pondremos en marcha un convenio público-privado para favorecer el acceso a una vivienda asequible a partir de 450 euros, crearemos un departamento de licencias express, pondremos en marcha un consorcio entre clubes, deportistas, empresas y Ayuntamiento para marcar la política deportiva local y sus infraestructuras”, ha puesto de relieve.

Por otro lado, ha señalado que “crearemos de una escuela de hostelería, una oficina del voluntariado y un centro de transeúntes para que los sin techo puedan dormir”. Otro de las propuestas es “la creación de un nuevo puerto deportivo que mire al mar y lo más importante para que todo esto sea posible, mejorar la gestión del Ayuntamiento para que un presupuesto de más de 300 millones de euros, rinda y revierta directamente en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Marbella”.

“Hace 4 años, nos prometieron 130 medidas de un programa electoral fallido y de las cuales 100 se han incumplido”, ha lamentado Gómez, quien ha destacado que “tenemos la oportunidad de tener una Marbella mejor y no aceptar más promesas que dijeron que harían y no han hecho. Yo no os pido vuestro voto”.

“Yo os pido que nos prestéis vuestro voto durante cuatro años. Si dentro de cuatro años nuestra gestión os satisface renovamos el préstamo y si es en caso contrario, lo cancelamos y se lo prestáis a otra persona. Nosotros no vamos a decidir nada en la Junta de Andalucía o el Gobierno central, nosotros venimos a otra cosa como son estas elecciones, donde se vota el futuro de Marbella. El 90% de las decisiones que afectan a la ciudad dependen del Ayuntamiento y por eso os pido ese voto prestado porque nosotros estamos centrados en Marbella”, ha remarcado.