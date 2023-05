Toni Morillas: “Si no hubiéramos llegado a la confluencia nos estaríamos lamentando”

Toni Morillas llegó a Málaga desde la dirección del Instituto de la Mujeres para empastar hasta seis formaciones políticas distintas, lideradas por Izquierda Unida y Podemos, en una sola lista. El acuerdo llegó casi a última hora y, seguramente, salvó los muebles de la izquierda, que se quedó más cerca de perder su segundo concejal, que de mantener el tercero.

El domingo su intervención fue bastante dura. ¿Tan tarde llegó el acuerdo?

Llegamos. Si no se hubiera alcanzado la confluencia el resultado hubiera sido peor, sólo hay que mirar a nuestro alrededor y ver en las ciudades en las que no hemos concurridos juntas las formaciones para ver cómo nos hemos quedado fuera de la representación municipal en ciudades como Jaén o cómo Granada o ver lo que ha ocurrido en Madrid. El análisis que se hacía el domingo es que hemos resistido en un contexto extremadamente complicado de crecimiento del bloque de la derecha, del Partido Popular y también de la entrada en el Ayuntamiento de Vox y un estrechamiento del bloque de progreso. Nuestro objetivo era poner fin a 28 años de PP y no lo hemos conseguido.

Ahora mismo son cuarta fuerza política, después de haber sido la tercera fuerza durante muchos años, ¿qué ha pasado?

Han pasado muchas cosas. Ha habido un proceso general de crecimiento del bloque de la derecha. Nosotras hemos sacado dos concejales y tenemos que trabajar en un proceso político que nos permita ensanchar el espacio en los próximos cuatro años. Tenemos cuatro años por delante para construir desde los barrios.

Dice que hay que rearticular el espacio político y trabajar desde abajo, desde los barrios, ¿no se estaba haciendo hasta ahora?

Unidas Podemos ha hecho un trabajo extraordinario y vamos a continuar haciéndolo, redoblando esfuerzos y poniendo a las seis organizaciones de esta confluencia a tejer por abajo esa alternativa que nos ponga en disposición de disputar la Alcaldía.

Pasaba el sábado por el Bosque Urbano y sobre sus carteles electorales habían pintado: "¿Y las primarias qué?". ¿Sólo ha fallado el cuándo y no el cómo?

A nadie se le escapa que hubo obstáculos y dificultades para alcanzar un acuerdo, lo importante es que se alcanzó un acuerdo. Aunque se llegó tarde, se llegó y encontramos una forma de colaboración que permitió que se respetaran los procesos de primarias que había habido en los dos espacios políticos que confluían y una cabeza de lista consensuada entre ambos espacios. Insisto, sólo hay que mirar a las ciudades en las que no ha ocurrido para imaginar qué podía haber ocurrido en Málaga.

¿Se podía haber hecho antes y mejor?

Se hizo cuando se pudo, las cuestiones importantes a veces cuestan, lo importante es que se hizo y si no se hubiese llegado estaríamos lamentándonos.

Hablaba de crecimiento de la derecha, pero también se puede hablar de que ustedes no han sabido de movilizar a su votante.

Se han dado los tres elementos concurrentes. Ha habido un descenso de participación y no ha facilitado el cambio; también un crecimiento del bloque de la derecha, que no es un fenómeno local, sino que se ha producido en toda Andalucía y a nivel estatal; y, por otro lado, un estrechamiento del bloque de la izquierda. Nosotras tenemos que hacer una reflexión de cómo tener más capacidad de llega a la gente y de ilusionarla.

En ese sentido, Clara Serra escribía ayer en sus redes que la izquierda se ha perdido en el cómo presentarse y no el para qué, sin mirar a largo plazo.

Nosotros tenemos luces largas y tenemos tantas luces largas que sabiendo las dificultades que podíamos tener para llegar a acuerdos de colaboración los hemos alcanzados porque sabemos que los procesos políticos más transformadores se construyen a fuego lento y tienen más capacidad de éxito cuando se construyen a fuego lento. Estamos en disposición de entrar en un proceso de largo aliento.

Quizá ahora tienen que mirar a corto plazo, en dos meses hay generales y tienen diez días para presentarse en confluencia y quizá debería hacerse en cinco.

Nosotras estamos preparadas para las elecciones de 23 de julio y para que la ciudadanía conozca nuestra propuesta y confiamos en que igual que lo conseguimos en Málaga vamos a encontrar las fórmulas de colaboración para que podamos encontrar un espacio político unitario que haga presidenta a Yolanda Díaz de nuestro país.

Imagino que ya han abierto las negociaciones para ver quién y cómo formaría parte de esas listas en Málaga.

En Málaga, igual que en el resto de Andalucía, tenemos hombres y mujeres que están en la mejor disposición para que podamos buscar esas fórmulas de colaboración que nos permita buscar esa buena representación y conseguir que haya un gobierno de coalición liderado por Yolanda Díaz.