De la Torre (PP) pide en Málaga "confianza amplia" y no pone límites: "Queremos gobernar para todos"

El alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha vuelto a pedir una "amplia mayoría, una confianza amplia de todos, de los votantes del PP y de votantes cercanos" y ha asegurado, al respecto, que "no se van a equivocar si depositan en nosotros su voto porque queremos gobernar para todos, para que gane Málaga".

Así lo ha señalado De la Torre, en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha explicado que no pone límites a esa amplitud: "No es lo mismo liderar con 16, 17 que con 18, 19 o 20 --ediles--" y "tener más concejales te permite atender mejor las áreas y los distritos". Eso sí, pese a que las encuestas le dan mayoría, De la Torre ha dicho que "no queremos que haya confianza excesiva" y, por tanto, no "insito mucho, lo justo, para decir que eso es lo que apuntan las encuestas".

"Nuestro deseo de ser lo más eficaces posible, de tener un buen gobierno para la ciudad de Málaga, me lleva, de una manera muy natural, muy respetuosa con todas las fuerzas políticas, a pedir y a esperar el máximo apoyo para tener el máximo de capacidad de buen gobierno", ha apostillado.

Por tanto, y tras ser cuestionado, en concreto, por si pactaría con Vox si se diera la suma, De la Torre ha pedido el "voto útil" para los 'populares'. "Lo suficiente es llegar a esa mayoría que nos dé tranquilidad en que nuestra línea de trabajo al servicio de Málaga pueda seguir, con una estabilidad, con una seguridad jurídica, gobernando para todos, siempre lo hemos hecho".

"Mientras más amplitud sea --ha continuado--, más obligación de gobernar para todos, porque es señal de que estamos recogiendo votos de otras fuerzas políticas y eso nos obliga todavía más", ha incidido.

También De la Torre ha opinado que los votantes del PP entienden que "miremos a derecha e izquierda para esperar esos apoyos de votantes de Vox, del PSOE, que digan 'el voto útil es para el PP', que pueda así gobernar mejor para el bien de todos".

Recorrido de la ciudad

También De la Torre, al frente de la Casona del Parque desde el año 2000, tiene claro, como siempre afirma, que su compromiso cuando le pide al elector su apoyo, es para responder al mismo "allí donde me pongan". Así, a escasos días de terminar esta "intensa campaña", el candidato a la reelección por el PP tiene buenas sensaciones en cuanto a "acogida, afecto, cariño" de los ciudadanos, aunque "siempre hay temas pendientes que surgen, como es natural, en esos contactos".

"Transmitimos seriedad, credibilidad, por lo hecho hasta ahora, un cierto entusiasmo y orgullo de la ciudad en el recorrido de los últimos años, en el que la ciudad ha marcado ante España y el resto de países europeos una referencia como una ciudad atractiva para vivir, para invertir y trabajar en ella, generando empleo y oportunidades para los malagueños, que es lo que queremos", ha defendido.

También De la Torre ha señalado que de cara al futuro la ciudad "tiene que desarrollar más lo que venimos haciendo", abogando por una ciudad "aún más sostenible en el plano de la movilidad; en la solución de los residuos, que nos queda camino por recorrer; en la eficiencia energética" y, además, "sostenible socialmente y económicamente".

Para ello, ha asegurado, "es muy importante avanzar en la educación", que "no está en nuestras manos pero sí podemos complementar la acción autonómica y estatal".

"Una Málaga donde todo el mundo se sienta contento"

De la Torre aboga, por tanto, por una "Málaga donde todo el mundo se sienta a gusto y contento", donde "aprovechemos bien la oportunidad". "Málaga es una ciudad maravillosa en cuanto a su potencialidad, no solo turismo, también en esa nueva economía, la economía digital, que tiene un gran recorrido", ha sostenido.

En este sentido, ha reconocido que el "éxito" de la ciudad también repercute en la vivienda, uno de los temas que está centrando la campaña electoral, pero ha pedido verlo "con realismo", asegurando que "hace falta más oferta", tanto protegida como libre.

Así, ante la situación de la vivienda, De la Torre ha considerado "fundamental" estudiarlo con "realismo, no cabe planteamientos utópicos fuera de la realidad". En este punto, ha valorado el plan municipal de vivienda y ha criticado, asimismo, "el brindis al sol" que propone el PSOE.

"No entiendo que en la política se hagan planteamientos carentes de realismo; creo que eso falta el respeto al ciudadano", ha lamentado De la Torre, que, cuestionado por el aval del Gobierno y el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la propuesta del PSOE sobre las 10.000 VPO, ha dicho que tiene "poco valor".

"Es avalar una propuesta muy vacía con palabras vacías", ha dicho, al tiempo que también ha criticado la ley de vivienda del Ejecutivo central.

Turismo de calidad y excelencia

Por otro lado, sobre el turismo, De la Torre ha incidido en dar "la máxima excelencia" y "calidad", de ahí que, entre otros, apueste por fomentar el debate para la aplicación de una tasa turística, consensuada con el sector.

También se ha referido a las viviendas turísticas, que han ayudado a dinamizar ciertas zonas de la ciudad, pero también ha repercutido en el alquiler de larga temporada. Así, ha aludido, entre otros, a cobrar por cada vivienda turística a aquellos propietarios que tengan dos o más viviendas de este tipo y, además, ha incidido en la convivencia con los vecinos.

Por otro lado, además del turismo y la construcción, De la Torre alude a ser aún más fuertes en "esa economía industrial de servicio de calidad, la economía digital, el mundo de Internet". "Somos fuertes, pero tenemos que ir siendo aún más, siendo competitivos con otros espacios del mundo", ha afirmado.

Proyectos

Por otro lado, cuestionado por proyectos a los que Málaga no puede renunciar, De la Torre ha situado, por cercanía, la Expo 2027, ya que se conocerá en junio si, finalmente, la ciudad es elegida. Así, ha valorado que se cuenta con "un trabajo muy bien hecho, con mucha colaboración institucional de todos los niveles", además de la implicación de la sociedad.

"La temática es muy buena, todo eso nos hace ver con bastante optimismo que pueda ser", ha dicho, además de que ha considerado el proyecto "muy interesante. Si no saliera también lo haríamos. Es tan importante, tan interesante; yo creo que saldrá", ha opinado, al tiempo que ha considerado "más interesante la posexpo, que la expo".

Cuestionado, en concreto, si sería un fracaso que Málaga no lograra la Expo, ha dicho que "sería evidentemente un no éxito. ¿Le llamaremos un fracaso? Se le puede llamar", pero ha insistido en que "es tan importante, tan interesante, tan urgente, que estoy seguro que lo haremos, que encontraremos las ayudas para hacerlo".

Ha destacado, por tanto, la importancia de la temática y ha adelantado, además, que si se logra ser elegidos planteará al Gobierno central que "diga a Bruselas que este proyecto debe tener una financiación especial, por razones obvias" lo cual "le animaría más al Gobierno a hacer también las otras cosas que hay que hacer".

El auditorio, el Neoalbéniz o la movilidad sostenible, son otras iniciativas que ha citado De la Torre, que ha recordado el proyecto presentado 'Málaga 2040' sobre regeneración urbana.

Por último, la limpieza es otra de las cuestiones que más valoran los ciudadanos. Así, De la Torre ha opinado que la ciudad está más limpia desde la municipalización de la empresa, aunque ha dicho que no pone límites, desgranando propuestas del programa en este sentido. "Veo a la gente de Limasam satisfechos, trabajando bien, con un buen espíritu; creo que ha habido mejora, un cambio", aunque ha reconocido que "queda camino por recorrer", además de la concienciación ciudadana.