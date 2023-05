De la Torre saca pecho por su mandato y presenta el eslogan de su campaña: "Con Paco gana Málaga"

Francisco de la Torre ya tiene eslogan para su campaña de cara a las municipales: "Con Paco gana Málaga". Se quedan atrás "Sigamos cambiando Málaga", "Paco de la Torre sí" o "Alcalde 25 horas", para sacar pecho por su gestión.

En una larga intervención, de más de media hora, ha repasado todos los proyectos que ha llevado a término hechos o que presenta a futuro. De la Torre ha destacado que su equipo de gobierno “cumple con los malagueños con hechos”, y ha enumerado algunos de los hitos conseguidos durante estos cuatro años, mandato, ha afirmado, marcado por la pandemia.

Así, De la Torre, ha señalado que el presupuesto municipal ha ascendido más de 100 millones de euros en estos cuatro años. Además, ha hecho hincapié en la llegada de multinacionales, sobre todo de aquellas relacionadas con la tecnología, "hemos puesto las bases para que vengan", ha dicho.

El alcalde y candidato ha reivindicado, igualmente, el trabajo realizado "a pulmón" por el Ayuntamiento de Málaga en vivienda pública, con 610 viviendas iniciadas desde 2019 y 583 impulsadas en diversos regímenes. Además, se han entregado 263 viviendas en alquiler. Destacando, las más de 5.000 que se han hecho en las dos últimas décadas, si bien la mayoría se concentraron en la primera parte de su período al frente del Ayuntamiento.

No se ha olvidado De la Torre de su máximo oponente de la candidatura durante la presentación, con dardos –que no lanza por primera vez– a su plan de vivienda, asegurando que el que presenta su campaña "es serio", dando a entender que el socialista no; o a la semi peatonalización que efectuó de la mano de la Junta en la Alameda Principal, "es el único modelo realista".

Tampoco ha dejado atrás la Educación, una materia que siempre preocupa al regidor, destacando las salas de estudio que ha venido abriendo en la ciudad. Y –en este último mandato sí– ha hablado de la cooperación con la Junta de Andalucía, relacionando su gestión con la fase inicial del Tercer Hospital, la llegada del Metro al Centro o el impulso del centro de salud de El Palo.

También se ha adueñado, en materia de movilidad, de la solución a los atascos en los accesos al PTA –cuando las obras han partido de Junta y Gobierno central– y ha destacado los "68 kilómetros de carril bici segregados" o los avances en los aparcamientos de Pío Baroja en El Palo (que no llega a estar antes de las elecciones, aunque se previó terminarlo a principios de año).

Tampoco ha olvidado el impulso a la candidatura de Málaga para acoger la Expo 2027; la adjudicación del concurso internacional para crear un espacio verde entre el Paseo del Parque y el Muelle 2 (Plan Litoral, para el que aún debe encontrar la financiación para que no se quede en concurso de ideas); la apertura de 10 nuevos hoteles, dos de ellos de cinco estrellas; y la oferta cultural de la ciudad, con más de una treintena de equipamientos, a los que se sumará el proyectos del Neoalbéniz y actuaciones en el yacimiento arqueológico del Cerro del Villar.

“El trabajo se defiende con hechos y nuestro balance de propuestas de hace cuatro años es positivo, pero no nos conformamos y aspiramos a más. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los malagueños, por generar empleo y para que gane Málaga”, ha concluido De la Torre.