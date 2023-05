Yolanda Díaz reivindica en Málaga la "política útil" que ha dado un récord de ocupados en Andalucía

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reivindicado este lunes la "política útil" que ha permitido el mayor número de ocupados en Andalucía, más de tres millones, gracias "a una reforma laboral que ha cambiado la vida de la gente".

En un acto público de apoyo a la candidata de la confluencia de izquierdas Con Málaga, Toni Morillas, la vicepresidenta ha resaltado que en la comunidad andaluza ya "la mitad de los contratos son indefinidos", pese a que "decían que en Andalucía no era posible".

También hay un "récord de mujeres andaluzas incorporadas al mercado de trabajo", 1,6 millones, y la reforma laboral ha permitido "que la temporalidad esté por debajo de la media europea". Díaz ha resaltado que en España "hubo 52 reformas laborales", pero esta es "la primera que recupera derechos", y que en Andalucía "hubo gobiernos y un bipartidismo con el que el paro estructural permanecía".

Ha añadido que ha dedicado "nueve meses a intentar subir el Salario Mínimo Interprofesional" y que, pese a que es "pequeñita", lo ha "conseguido", y ha asegurado que van a "seguir subiendo los salarios". "Es una vergüenza que tengamos empresas que multipliquen por siete sus márgenes empresariales y que no revaloricen los salarios de los trabajadores de una manera igual a como ellas se están lucrando", ha subrayado.

Ha acusado a los "señores de la derecha" de no tener "proyecto de país", porque cuando alguien dice "que va a bajar el Salario Mínimo Interprofesional o que va a acabar con la Ley del Aborto" significa que "solo quieren el poder, y el poder por el poder no sirve para nada".

"He decidido hacer una campaña intensa porque soy consciente de que nos jugamos demasiado en estas elecciones", ha señalado Díaz, que ha llamado a "darle una derrota democrática a la derecha en este país".

La líder de Sumar se ha mostrado "asombrada" con "lo que está haciendo el PP, singularmente en Andalucía", y ha añadido que la "mejor definición" del "efecto Moreno Bonilla" es "la devastación de Doñana" y "poner en riesgo los derechos ambientales y naturales".

Según Díaz, Moreno "está dispuesto a vulnerar la legalidad con tal de satisfacer a unos pocos, y está dispuesto a combatir con la Comisión Europea diciendo que no va a cumplir la legalidad". "Quien no cuida las vidas y el planeta no puede gobernar nada", ha advertido Díaz, que ha agregado que "el efecto Moreno Bonilla es el que permite que en tiempos de emergencia climática y sequía que están sufriendo los agricultores y ganaderos se dediquen los recursos hídricos a grandes urbanizaciones y campos de golf".

Ha calificado a Moreno como un "adlátere de Feijóo" y ha lamentado que, cuando el Gobierno bajó el IRPF "a los trabajadores con ingresos inferiores a los 21.000 euros a cambio de que los que estén por arriba paguen más", el presidente andaluz "puso un recurso ante el Tribunal Constitucional porque no quiere que los ricos paguen más".