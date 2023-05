Dani Pérez asegura que "una amplia mayoría de malagueños quiere cambio" y pide el voto prestado a los votantes del PP

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que existe "una amplia mayoría de malagueños que quieren un cambio en la ciudad, es algo que se percibe en la calle", y para lograrlo ha pedido prestado el voto a los votantes del PP.

"Nosotros estamos pidiendo el voto prestado a aquellos que en un momento determinado votaron al Partido Popular y a Paco de la Torre", ha dicho Pérez, quien ha asegurado que "el agotamiento del proyecto del PP está claro, que el señor de la Torre pertenece a una generación que lo dio todo y que hay que reconocerlo, pero que en estos momentos, para hablar del presente y para mirar al futuro, hace falta un cambio".

Así se ha pronunciado Pérez en rueda de prensa este martes a preguntas de los periodistas y, tras ser cuestionado por las intenciones de voto que reflejan las encuestas, el candidato socialista ha dicho que "durante todos estos días hemos conocido muchas encuestas", pero ha apostado por no valorarlas ya que "la mejor encuesta es la que vamos a conocer el próximo 28 de mayo cuando veamos el resultado de las urnas".

A lo que sí se ha referido es al pulso de la calle para afirmar que "la gente nos dice en la calle que ya toca, que hace falta un cambio". "Hay un crecimiento y cada día más, que se está contagiando de malagueños que entienden que hace falta un cambio en la ciudad de Málaga".

Y es que, como ha asegurado, "las políticas del señor De la Torre tuvieron sus momentos y a día de hoy hay mucha gente que se encuentra en este momento cabreada por la situación que hay". Pero sobre todo, Pérez ha aludido a que "hay hartazgo" tras 28 años de gobierno del PP en la ciudad, "porque son muchos años, porque en política la alternancia es buena, es sana, la regeneración es necesaria y por tanto hace falta en Málaga un cambio".

Así, el candidato socialista a la Alcaldía ha defendido su proyecto para Málaga como "una candidatura fuerte" y de futuro. "Y un proyecto de futuro requiere también una persona que afronte el futuro con decisión", trasladando su negativa a la torre del puerto en el puerto de Málaga y su apuesta por los barrios y la creación de vivienda pública.

"Nosotros representamos un proyecto político de regeneración, de cambio; un proyecto político que asuma la necesidad de hacer una política diferente. Nosotros tenemos muy claro que la alternancia es buena", ha dicho Daniel Pérez, quien ha incidido en que "lo que sí tenemos claro, que percibimos en la calle, es que hay ganas de cambio y esas ganas de cambio se van a consolidar el próximo 28 de mayo", ha concluido.

Centro cultural en la antigua prisión

Por otro lado, Pérez ha defendido su proyecto para convertir la antigua cárcel provincial en un centro cultural y polivalente, "un centro de creación, abierto al distrito y donde haya vida para las actividades que se realizan por parte de la asociación de vecinos".

Asimismo, ha destacado la importancia que tiene este espacio ciudadano para la ciudad de Málaga y la necesidad de "devolver parte de la historia de la ciudad rehabilitada y ponerla al servicio ciudadano".

El candidato socialista ha criticado que la antigua prisión es "una muestra del abandono que sufre la ciudad de Málaga" y un ejemplo de "promesas incumplidas". Tras once años de abandono de este equipamiento, ha asegurado que lo que el PP no ha hecho en 28 años "ya no lo va a hacer".