El caso del hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz marca la campaña en Marbella

Faltan solo unos días para las elecciones municipales, pero la tensión en los círculos políticos en Marbella es palpable desde hace meses. El caso de narcotráfico y blanqueo de capitales que la Audiencia Nacional mantiene abierto contra Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP), sigue en el epicentro del debate electoral, sobre todo, de la oposición.

La candidata popular, convencida de que se trata de una estrategia de cara a los comicios del 28 de mayo, se ha mantenido firme en su planteamiento incluso cuando el PSOE ha logrado activar la Comisión de Incompatibilidades en el Senado y cuestionarla, aprovechando su condición de senadora y su reciente actualización patrimonial. La causa, en la que también se vio involucrado el recientemente fallecido marido de la regidora, el empresario de origen sueco afincado Lars Broberg, se ha convertido en un arma arrojadiza para los adversarios de Muñoz, que dudan del origen de su patrimonio y hablan abiertamente de corrupción en el Ayuntamiento, aún cuando los tribunales, por ahora, lo han descartado.

Las primeras noticias sobre el caso salieron a la luz el 9 de febrero de 2021. Ese día, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron la oficina en Marbella del consorte de la alcaldesa en el marco de una investigación por delitos económicos que se saldó con media docena de detenidos y documentación varia incautada. En abril de ese mismo año Joakim Broberg, al que la Audiencia investigaba por presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, fue arrestado en Brasil y quedó en prisión preventiva a la espera de que el Tribunal Supremo Federal de ese país autorizase su extradición a España. En diciembre, tras nueve meses de cárcel, la justicia brasileña lo extraditó. Los investigadores del caso consideran al hijastro de Muñoz el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas -hachís y cocaína, principalmente- entre el sur y el norte de Europa, y todo apunta a que, además, podría estar vinculada con la mafia sueca en España.

Cuando se supo que Lars Broberg estaba investigado por blanqueo de capitales en el mismo procedimiento que su hijo Joakim, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella y candidato a la alcaldía, José Bernal, quiso personarse como acusación popular en la causa. Desde entonces, la ciudad ha sido testigo de un incesante cruce de acusaciones. Sin embargo, la Audiencia Nacional no se lo permitió y ha desestimado hasta en tres ocasiones la solicitud de Bernal, al entender que llegaba cuando ya se había dictado auto de procesamiento y éste se había filtrado a la prensa. Además, el titular de la sala, el juez García Castellón, recriminó al socialista no precisar por qué hechos quería personarse y no apoyar con pruebas su petición. Pero el alto tribunal hizo algo más que dejar fuera del procedimiento al candidato del PSOE. Por un lado, aclaró que en el auto original de procesamiento de Joakim Broberg "no se menciona a ningún cargo público que por acción u omisión pudiera tener relación con los delitos mencionados". Y, por otro, trató de disipar dudas -no siempre con éxito- respecto a que el Ayuntamiento de Marbella hubiese servido como herramienta para el blanqueo de capitales procedentes de la droga, una posibilidad que ha sobresaltado a una ciudadanía en cuyo subconsciente sigue vivo aún el recuerdo de operaciones contra la corrupción como los casos Saqueo o Malaya.

Pese a la polémica, Ángeles Muñoz ha repetido como candidata del PP a la Alcaldía. El partido ha mantenido su apoyo a la edil, dado que no está investigada. Sus estatutos solo contemplan apartar a un cargo si hay juicio oral. La situación, en cualquier caso, ha generado preocupación en el PP, que, según algunos medios, ha llegado a encargar un sondeo para medir el desgaste que podía provocar el presunto caso de corrupción de los familiares de Muñoz. Aunque las informaciones y acusaciones de la oposición sobre este caso han sido constantes en los últimos meses, Muñoz se ha mantenido firme en su camino por revalidar el cargo, que ocupa desde 2007 (salvo el periodo 2015-2017). En 2019 recuperó la mayoría absoluta que perdió cuatro años atrás y su objetivo para al 28M es repetir este triunfo.