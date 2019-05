El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha explicado este domingo sus propuestas en materia animalista para las elecciones municipales del 26M y ha subrayado "su firme compromiso" para que la capital malagueña "sea un referente por su defensa de sus mascotas" y para lograr el sacrificio cero.

Daniel Pérez ha apostado por "una Málaga amiga de los animales, construida desde la colaboración con sus asociaciones en defensa de sus mascotas y la constitución de un Consejo Social de Bienestar Animal donde participen de manera activa todas las entidades del sector en la configuración de las políticas a llevar a cabo", y se ha comprometido "a no destinar un solo euro de las arcas municipales a fomentar el maltrato animal", ha indicado el PSOE en un comunicado.

"Soy un convencido animalista que impulsará un cambio en la concepción del zoosanitario, que cambiará su nombre peyorativo, pasando a ser el 'santuario y centro de adopciones de la ciudad de Málaga', y contará con una mayor dotación económica, personal y de limpieza", ha dicho Pérez en un acto organizado en la Sociedad Protectora de Animales, apuntando que "se prohibirán de manera tajante los sacrificios en este centro, tal y como nos han reclamado las asociaciones".

Ha indicado que "cada vez son más los animales que nos acompañan en nuestros hogares". "Sus dueños pagan impuestos, pero no reciben apenas servicios. Son seres sensibles que precisan de espacios de esparcimiento y leyes que los protejan", ha asegurado Pérez, por lo que ha insistido en su compromiso por "hacer de Málaga una ciudad animalista, donde se censure el maltrato y se apueste por el bienestar animal".

En el marco de la extensión de derechos de animales, ha adelantado que quieren poner en marcha "una auditoría para conocer el estado real de los parques caninos existentes en la ciudad", anticipando que los socialistas plantean "ampliar la red para que haya espacios de esparcimiento animal en todos los distritos, adecuándolos a las condiciones de limpieza y mantenimiento que requieren nuestras mascotas".

"Asimismo seguiremos trabajando en la defensa y protección de los animales con la modificación de las ordenanzas y ampliando el número de efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza para el control y cumplimiento de las mismas, muchas de las cuales no se están cumpliendo en la actualidad", ha manifestado el candidato socialista.

Para ello, ha dicho que plantea que esta unidad "habilitará una línea telefónica específica para los animales: tanto para denunciar problemas de maltrato animal, desaparición de mascota o aparición de especies animales".

"Somos defensores a ultranza de la adopción de animales y para ello pondremos en marcha medidas para fomentarla, aplicando deducciones fiscales y ayudas sociales. Además obligaremos a los propietarios de mascotas a castrarlos para evitar la aparición de camadas y criaderos ilegales", ha proseguido Pérez.

También ha afirmado que pretenden recoger "en el articulado de las ordenanzas municipales los gatos ferales en la ciudad y otorgaremos carnets a las asociaciones dedicadas al control de las colonias para poder alimentar o castrar a estos gatos".

"Creemos en el bienestar de los animales e insistiremos a los malagueños en la importancia de no abandonar a nuestras mascotas a través de campañas de concienciación", ha incidido Pérez, quien ha señalado que "la Málaga del siglo XXI no puede entender si no protege y defiende a sus perros y gatos".