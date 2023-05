Frenesí en el último día de la campaña electoral en Málaga

La campaña electoral de las municipales ha acabado con los políticos jugándose el resto para arañar un votante más. Cada candidato pidió el voto para su partido, pero todos coincidieron en un mismo mensaje: apelaron a la participación y a llenar las urnas este 28-M. Aunque las encuestas vaticinan un buen resultado para el PP en Málaga capital, todo está en juego. El candidato popular, Francisco de la Torre, aspira, a sus 80 años, a ser reelegido como alcalde y a acometer su sexto mandato. Por su parte, el bloque de la izquierda pretende dar el asalto a la Casona y desplazar al Partido Popular del gobierno municipal.

Hoy toca jornada de reflexión. El domingo están llamados a los comicios locales un total de 1.204.201 electores de los 103 municipios de la provincia. Habrá 600 colegios electorales y 1.736 urnas. En juego están los 1.215 concejales que decidirán el rumbo de los ayuntamientos malagueños de los próximos cuatro años. Pero eso será mañana porque ayer los candicatos a la Alcaldía de Málaga echaron toda la leña, o la poca que conservaban, al fuego. Demasiado en juego.

De ahí que el candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha advertido de que no se puede pensar que "está todo hecho" y que "el entusiasmo nos lleve a pensar que es igual ir o no a votar", por lo que ha pedido ir a votar y lograr "una amplia mayoría". "Queremos que gane nuestra ciudad", ha afirmado. "Hay que ir a votar. Hay que fortalecer la democracia ahora que hay imágenes han negativas", ha señalado, al tiempo que ha agregado que "nuestra obligación es hacer Málaga una moderna, en vanguardia y fortalecer la democracia". Por tanto, ha pedido no confiarse, insistiendo en que "queremos que gane nuestra ciudad". Además, ha vuelto a reclamar una "amplia mayoría", ya que "hay una gran diferencia entre gobernar solo o gobernar no bien acompañados".

"Votad PP, no tengáis duda", ha dicho. Es más, ha dejado claro que "como se trata, no de que ganemos nosotros, sino Málaga, pedimos el voto para nuestro partido", incidiendo en su compromiso de "tiempo y energía al servicio de Málaga". De la Torre, en el acto de cierre de la campaña electoral, junto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha señalado que "nos quedan cosas por mejorar" pero "el camino recorrido es para sentirse orgulloso".

También ha dicho que cuando una ciudad "tiene éxito, es capaz de ofrecer oportunidades a su gente y los de fuera" y "viene gente de fuera, tenemos que ser capaces de acogerlos, de compartir y competir con ellos", para lo que es "fundamental" la formación. Por otro lado, se ha referido al tema de la vivienda y ha asegurado que "hay que hacer cosas, pero tenemos el aval de lo hecho estos años", valorando, de nuevo, el plan municipal planteado. "La gente sabe distinguir entre lo que es verdad y lo que es camelo, lo que es cierto y teoría, entre lo cierto y el humo", ha apostillado.

En este punto, ha rechazado el plan de las 10.000 VPO que propone el PSOE: "No se pueden hacer 10.000 viviendas", ha zanjado. Asimismo, en su intervención ha aludido a la Expo 2027 y la cita en Paris en junio. "No quiero despertar excesiva seguridad pero tenemos ciertas expectativas de que salga la Expo en Málaga", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que "la posexpo durará muchos años y los edificios serán útiles". Ha pedido, por tanto, el voto, y pese a que las encuestas son favorables, ha advertido de que "no significan que esté todo hecho". "Queremos ofrecer estabilidad", ha sostenido, al tiempo que ha valorado que se puede "trabajar cómodamente" ahora con el Gobierno andaluz y ha dicho que "necesitamos un Gobierno central más eficaz, más centrado en los temas". Por último, De la Torre, cuyo acto de cierre de campaña ha sido en la plaza Antonio Garrido, a la espalda de Tabacalera, un "distrito especial", ha dicho que Tabacalera "ha sido símbolo de la nueva Málaga, de la cultura y la tecnología", ha concluido.

Antes, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, mostraron su apoyo al candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, asegurando que es el alcalde que necesita Málaga y los malagueños. En una fiesta-mitin de cierre de campaña los líderes del partido socialista a nivel nacional y regional destacaron también la determinación y la juventud del candidato.

Así, Calviño puso en valor que Pérez tiene “la energía, las ganas, la convicción y el compromiso”, destacando que “es una persona que resuelve los problemas de la gente, que da confianza, es el alcalde que Málaga necesita, sin ninguna duda”. Dijo que será “un alcalde que gobierne para la gente, un alcalde que pare la sangría: que evite que los jóvenes tengan que seguir yéndose de Málaga, que las personas mayores no puedan vivir en el centro, que la ciudad se vaya descomponiendo por sus barrios”.

La vicepresidenta dijo sentirse “impresionada” por el programa de Pérez por la cantidad “de ideas, de visión de futuro”; también destacó que tiene “una visión muy clara de que tiene que gobernar para los jóvenes, pero también para los mayores, que tiene que apoyar a las empresas y seguir atrayendo las mejores inversiones internacionales, pero también ayudar a la clase media y la clase trabajadora, que hay que invertir en vivienda, pero también en nuevas tecnologías”.

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, dijo que si los jóvenes votan “en tromba” al candidato Dani Pérez, habrá un “cambio que no espera la derecha, un cambio del que se enterarán en el último minuto, en el recuento de esa noche electoral” en referencia a las elecciones municipales del 28M.Destacó que “con un liderazgo claro, un proyecto bien trabajado y bien definido y un equipo, una candidatura capaz de hacer lo posible se consigue estar a la altura de los ciudadanos y Málaga lo va a conseguir el próximo domingo haciendo a Dani y al PSOE gobernar”. A renglón seguido, Espadas puso en valor que Pérez haya sido capaz de llevar a cabo “una oposición útil, constructiva, respetuosa, trabajada, pero barrio a barrio, vecino a vecino, mano a mano: escuchar, escuchar y escuchar”.

Por su parte Pérez aseguró que “huele a cambio” y que “dentro de dos días vamos a gobernar el Ayuntamiento de Málaga”. “Vamos a estar el lunes a las 9:00 en el Ayuntamiento porque vamos a empezar a montar el nuevo gobierno municipal”, aseveró. Al tiempo, pidió una gran movilización para conseguir el domingo un voto más que el candidato del PP, Francisco de la Torre, “para gobernar Málaga con los malagueños y las malagueñas” y ha destacado que el PSOE ha hecho “una campaña en positivo, hasta el último minuto hablando de Málaga” Así, pidió una votación “masiva” y solicitó el “voto prestado” de los votantes del candidato del PP y alcalde, Francisco de la Torre, para hacer un “cambio tranquilo”, y también a “los que apoyaron a Ciudadanos que quieren cambio”. “Estamos muy cerca de gobernar”, dijo.

El candidato socialista adelantó que va a gobernar “escuchando” a los vecinos porque, ha dicho, “después de 28 años de gobierno de PP y De la Torre han dejado de escuchar”. “Después de 28 años de gobierno del PP, la gente se pregunta para quién gobierna Málaga”, apuntó. Asimismo, se refirió al drama de la vivienda e incidió en que “no podemos permitir que se hayan tenido que ir 35.000 malagueños por no poder pagar o alquilar una vivienda”.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equipo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, concluyó la campaña al pie del obelisco en homenaje a Torrijos, en la plaza de la Merced, haciendo un llamamiento a la participación a “una movilización masiva de toda la ciudadanía y, sobre todo, de la juventud, de todas esas personas que van a votar por primera vez este domingo”. “Les pido que cojan la papelera que representa la valentía, el compromiso frente a los poderosos y el avance en derechos en nuestra ciudad. Les pido que vayan a votar con alegría y conscientes de que el voto es la principal herramienta que tenemos la gente humilde para decidir nuestro futuro. De esta forma lograremos que se abra paso un cambio de progreso en el Ayuntamiento de Málaga”, dijo.

Morillas abundó en que “el domingo tenemos la oportunidad de votar con alegría, valentía y determinación para poner fin a 28 años de gobierno del PP que han provocado profundas desigualdades”. “Podemos elegir entre que siga el negociete de unos pocos, y que se impida a toda una generación la posibilidad de emanciparse, de disponer de una vivienda y un empleo digno, o construir un modelo de ciudad justo que aborde y garantice el derecho a la vivienda, que se construya desde los barrios y que permita desplegar toda una red de barrios verdes con la situación de emergencia climática en el centro”, agregó.

Por su parte, la candidata de CS la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, indicó en el cierre de campaña que “los verdaderos centristas del PP y del PSOE que no quieran un Gobierno anticuado y absolutista” le votarán. CS eligió un doble evento, un reparto electoral en Echevarría de El Palo y una sardinada popular en el chiringuito Victoria de playa Virginia, para redondear un campaña de la que Losada hace un balance “muy positivo”.

La candidata de la formación naranja se mostró segura “de volver a obtener representación y ser decisiva” en el Ayuntamiento y ha apelado a “los abstencionistas a tomar partido el domingo”. “El domingo hay muchas cosas en juego que influyen en el día a día de la gente. Hay que ir a votar. La abstención no puede volver a ser la candidata más votada. No nos podemos permitir a 200.000 malagueños en casa, de brazos caídos. Les pido que me escuchen. Que confíen. Que tomen partido por su futuro. Cada punto de participación multiplica los votos a CS. Los votos que nos permitirán seguir siendo la llave en Málaga”, enfatizó.

De igual modo, aseguró que Ciudadanos se presenta el 28M con “el aval de haber condicionado la política en Málaga durante ocho años, los últimos cuatro en el Gobierno”. “Ciudadanos nos presentamos con el aval de haber llevado a la cultura a su mejor momento en la historia; con el aval de haber convertido a Málaga en una capital del Deporte como nunca, y con el de haber hecho de Teatinos un barrio soñado para vivir. Llevamos ocho años condicionando la política en Málaga. Y no le ha ido mal a la ciudad, aunque escuchen al PSOE y a Unidas Podemos decir que todo es un desastre”, dijo.