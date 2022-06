CSIF denuncia impagos de Estepona a la unidad Viogen por "casi 6.000 euros" en complementos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha denunciado este lunes que el alcalde de Estepona, José María García Urbano, adeuda en complementos “casi 6.000 euros” a las agentes de Policía Local que integran la unidad VioGén en la ciudad -que está destinada a la vigilancia y prevención de la violencia de género-, lo que pone en riesgo la existencia del servicio, mientras que desde el equipo de gobierno niegan que ceda la continuidad del mismo y aseguran que no mantiene deudas con la plantilla.

Así lo han destacado desde el sindicato tras las polémicas declaraciones que realizó el regidor el pasado viernes en un mitin del Partido Popular (PP), donde intentó bromear con un aparatoso vendaje que lucía en su mano y del que posteriormente pidió disculpas, verbalizando que “ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género”.

Desde CSIF han denunciado que en el Ayuntamiento de Estepona “se baraja la posibilidad de que las agentes de Policía Local que integran la unidad VioGén renuncien a continuar en la misma, dado el abandono del que están siendo víctimas por parte del alcalde, que no accede a pagarles los casi 6.000 euros de atrasos que se les adeuda”.

Según CSIF, esta unidad actualmente cuenta con dos funcionarias del Cuerpo de Policía Local y atiende a más de medio centenar de casos activos de mujeres acogidas a este programa de vigilancia y prevención de la violencia de género, así como “hay más de 300 que en cualquier momento pueden ser atendidas por estar registradas en dicho sistema con unos niveles de protección inferior”.

Desde el sindicato han recordado que el regidor de Estepona cuando creó esta unidad “adquirió el compromiso de complementar los salarios de las agentes adscritas, al pasar éstas a un régimen de disponibilidad permanente las 24 horas del día, los 365 días del año”.

“Lamentablemente, y al igual que sucediera con los agentes de policía a los que el primer edil también castigó por negarse a realizar horas extraordinarias, el alcalde del Partido Popular solo cumplió su palabra durante unos meses, dejando de pagar dichas cantidades hasta hoy”, han criticado.

Desde CSIF han instado al regidor a que “restituya las cantidades adeudadas antes de que dicha unidad tenga que ser desmantelada por renuncia de las agentes, lo que dejaría desamparadas a las cientos de mujeres que en los distintos niveles de protección están acogidas por el programa de VioGén”.

Por su parte, el equipo de gobierno ha declarado que "es lamentable que el sindicato CSIF se dedique a mentir continuamente, en un afán de hacer política y dañar con falsedades", asegurando que "en ningún caso el servicio Viogen peligra, ya que existe un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior para la adhesión a este sistema, que usan instituciones públicas tales como la Policía Nacional y la Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias, Policías Locales y Autonómicas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía".

"El Ayuntamiento de Estepona, con su alcalde a la cabeza, ha demostrado su compromiso y apoyo a las víctimas de la violencia de género y prueba de ellos es que la adhesión a este sistema Viogen se ha producido con el equipo de gobierno del PP", ha remarcado el ejecutivo local.

Asimismo, ha resaltado que "este equipo de gobierno no solo no ha generado deuda con la plantilla municipal, y así lo puede certificar la Intervención municipal, sino que ha pagado la deuda del anterior gobierno del PSOE por un importe de más de 4 millones de euros, por atrasos e incumplimientos de pago a la plantilla municipal, entre ellos a policías locales que no podían ni patrullar por no tener ni gasolina para los coches patrulla".