El alcalde de Estepona monta el primer lío de las elecciones andaluzas

Cuando hay unas elecciones, cualquier acto o comentario fuera de tono, y no digamos si puede resultar insultante, de un político es automáticamente aprovechado por sus rivales para machacarlo y restarle credibilidad ante los votantes. Es ley de vida en el difícil mundo de la política. La campaña electoral andaluza empezó el jueves por la noche y, apenas 24 horas después, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, protagonizó el primer gran lío de la campaña.

En un mitin del PP en esta localidad y acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Estepona bromeó sobre su mano vendada y, entre medias, metió la violencia de género. "No entro en muchas explicaciones, pero algunos me han visto la mano así. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues no he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género ni tampoco me he abofeteado con nadie. No lo he hecho en mi vida y no lo voy a hacer", dijo García Urbano.

Estas declaraciones recibieron numerosas críticas y el alcalde rectificó posteriormente en Twitter. "Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido", escribió.

Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido. — José M García Urbano (@JMGarciaUrbano) June 3, 2022

Pero la cosa, obviamente, no se ha quedado ahí. Su disculpa ha tenido todo tipo de reacciones en la red social. Desde personas que han valorado positivamente el reconocimiento de su error hasta otras que creen que lo ha hecho forzado por la situación. En el plano puramente político, el primero en atacar fue el concejal socialista en el Ayuntamiento de Estepona Antonio Benítez, quien le respondió en Twitter que era "un comentario fuera de lugar y muy desafortunado. Me siento indignado como concejal del PSOE en Estepona. Diga alto y claro la de veces que en las sesiones plenarias ha puesto su prepotencia a mi compañera Emma Molina como mujer".

Este sábado las críticas se han extendido como una mancha de aceite, sobre todo en la bancada socialista. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, le ha pedido en Málaga a Núñez Feijóo una "condena firme" a las declaraciones realizadas por García Urbano. El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha criticado estas "bromas pesadas" y ha comparado a los populares directamente con el mensaje de Vox. "Desgraciadamente, no son tan diferentes de la ultraderecha como quieren hacernos creer. Y lo demuestran, una vez más, en un asunto tan sumamente delicado como es la violencia machista", ha escrito Espadas en Twitter.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha sido todavía más tajante en Twitter: "Qué les hace gracia? ¿Las víctimas de violencia de género? ¿Las 228 mujeres andaluzas asesinadas desde 2003? ¿Las cuatro que han asesinado en lo que va de año? La última en su misma provincia, en Benajarafe. Málaga. No tenéis vergüenza", ha escrito. "Las mujeres no aceptamos sus disculpas, ya está bien de frivolizar. Con la violencia machista no se hacen bromas", ha asegurado la candidata a la presidencia de la Junta de Por Andalucía Inma Nieto.