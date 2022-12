Estepona ofrecerá más de una treintena de actividades culturales y de ocio en Navidad

El Ayuntamiento de Estepona ha organizado un programa de actividades culturales y de ocio para celebrar la Navidad con más de una treintena de actividades, un calendario que comienza este viernes con el encendido del alumbrado navideño, según ha anunciado la teniente de alcalde del área Sociocultural, Begoña Ortiz.

Así lo ha destacado la responsable municipal en la presentación del programa, donde ha estado acompañada por la concejala adscrita a la delegación de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, y la cantante María José Santiago.

Ortiz ha anunciado que este año se ofrecerá más de una treintena de actos que se celebrarán en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de que personas de todas las edades disfruten de una de las fechas más esperadas del año, aunque los más pequeños “tendrán un protagonismo especial”.

Las actividades darán comienzo este viernes con el encendido del alumbrado navideño, que correrá a cargo de la joven artista esteponera Nayeli Ruiz. Tendrá lugar a las 19.00 horas en la avenida España, concretamente en el tramo remodelado recientemente por el Consistorio.

También otro de los enclaves que cobrará protagonismo será la nueva Plaza del Ajedrez, que acogerá el sábado, 10 de diciembre, el espectáculo flamenco ‘La Navidad con Carmela de Jerez y Familia’; y el viernes, 23 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas, el ‘Poblado navideño de Papá Noel’, donde los niños serán recibidos por Papá Noel y se divertirán en la casita de chocolate, el tren de navidad, el barco de Papá Noel, con la pista de hielo, los pingüinos locos, la nevada artificial y muchas cosas más.

Por su parte, Macarena Diánez ha destacado que el Auditorio Felipe VI será uno de los escenarios principales donde se celebrarán gran variedad de actuaciones, como el divertido show ‘Lo mejor de Yllana Teatro’ el sábado, 3 de diciembre; la representación del clásico infantil ‘ El mago de Oz’ el domingo, 4 de diciembre; también los ballets ‘Giselle’ el vienes, 9 de diciembre, y ‘El Cascanueces’ el jueves, 15 de diciembre.

Además, este espacio acogerá conciertos como ‘The Very Best of Dire Straits. Brothers in Band’ el sábado, 17 de diciembre; el concierto de la Banda Municipal de Música y el XXII Pregón de Navidad el domingo, 18 de diciembre; la zambomba flamenca que ofrecerá la conocida cantante María José Santiago al más puro estilo jerezano, el viernes, 23 de diciembre; el concierto de Pilar Boyero ‘Algo se nos fue contigo’ el viernes, 30 de diciembre, y por último el miércoles, 4 de enero, que se celebrará el concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

También como cada año vuelve uno de los eventos más esperados por los ciudadanos la VIII Feria del Queso ‘Popi, Sabor a Málaga’, que estará en la calle Terraza del 15 al 18 de diciembre. Asimismo, la plaza Antonia Guerrero acogerá desde el 15 de diciembre hasta el 8 de enero la Feria del Libro en Navidad. Además, en este espacio se celebrará el jueves, 22 de diciembre, la bendición y entronización del Niños Jesús del Belén municipal y el concierto de la joven artista esteponera Nayeli Ruiz que interpretará una selección de temas navideños, el miércoles, 28 de diciembre, a las 19.00 horas.

La Navidad también llegará a las zonas del extrarradio, ya que en Cancelada el viernes, 9 de diciembre, se celebrará la zambomba flamenca ‘De Estepona a Belén’; el lunes 12 de diciembre, tendrán un concurso de dulces típicos de Navidad; y el jueves, 5 de enero, celebrarán la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. Por su parte, Nueva Atalaya celebrará como cada año la representación del Belén Viviente, que será el sábado, 17 de diciembre, a las 19.30 horas, organizada por la asociación de vecinos San Cristobal.

El 2022 se cerrará con la Fiesta Popular de Fin de Año que como siempre tendrá lugar en la Plaza del Reloj el 31 de diciembre, y que contará con la actuación de Ivan Elena Show Fure Dancer, entre los asistentes se repartirá cotillón, se celebrarán las tradicionales campanadas dando la bienvenida al 2023 y se disfrutará de una gran exhibición de fuegos artificiales.

Este programa de actividades culminará con la fiesta infantil por excelencia, Los Reyes Magos. Los actos darán comienzo el martes, 3 de enero, con la entrega de cartas al Cartero Real en la plaza Antonia Guerrero de 17.00 a 20.00 horas, y culminarán el jueves, 5 de enero, con la recepción a los Reyes Magos a las 11.00 horas en el Parque Ferial, y con la gran Cabalgata de los Reyes Magos que dará comienzo a las 17.00 horas.