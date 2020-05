La FEMP exige al Gobierno que extienda el trato dado a Canarias a todo el sector turístico

El vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha exigido este viernes a la titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que extienda el trato dado a Canarias a todo el sector turístico, así como ha solicitado que “no discrimine al resto de los municipios de España” en la ampliación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Así lo ha declarado el representante local esta tarde tras mantener una reunión telemática de alcaldes que forman parte de la Junta Directiva de la FEMP con la ministra, con el fin de establecer una línea de coordinación estable en el proceso de la desescalada.

El regidor ha considerado “inaceptable que el Gobierno central dé un trato de favor al sector turístico de Canarias” y ha pedido que “no discrimine al resto de los municipios de España” en relación a la anunciada concesión de ampliación de los ERTE en el sector turístico de las islas hasta que se recupere el mercado extranjero. “Esta crisis del sector turístico afecta a toda España, por lo que las medidas han de ser comunes” a todo el país, ha solicitado el alcalde, quien ha preguntado a la ministra si esta medida se va a aplicar en todos los terriotrios.

“Quiero una respuesta igual de concreta que mi pregunta porque he venido a esta reunión con mucha preocupación, y por eso me gustaría que este encuentro no pasara como una oportunidad perdida, ni para nosotros ni para usted”, ha manifestado el regidor, que ha lamentado que Maroto “no haya contestado a la pregunta y que este encuentro haya sido otra oportunidad perdida para que el Gobierno central explique a los ayuntamientos cómo contribuir a recuperar este sector”.

García Urbano ha asegurado que “allá donde haya un establecimiento hotelero, con independencia de que tenga un mayor o un menor peso en su territorio, el problema y la necesidad de esas empresas, de esos trabajadores y de su entorno son los mismos que en Canarias”, ha considerado.

Asimismo, el regidor se ha referido a los estudios que indican que “tardaremos al menos dos años en tener los niveles de empleo que teníamos y dos décadas en recuperar los niveles de endeudamiento público que teníamos hace dos meses”.

En este sentido, ha señalado que “si cada día de estos dos meses nos está llevando a España a una situación que tardaremos años en recuperar, cada día que tarden en tomar decisiones razonables estarán ahondando en esta crisis”, ha indicado García Urbano, que ha recordado la necesidad de que los ayuntamientos puedan usar su superávit para la recuperación económica y social de los municipios.