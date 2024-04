Roban 800 euros a un taxista en Estepona: le presionan la tráquea con un puño americano y apuntan con una navaja

Cuando se montaron en la parada de taxi, el conductor pensó que sería un servicio como otro cualquiera. Los dejaría en el punto de destino indicado, le pagarían y ahí quedaría todo. Entonces no sabía que portaban un puño americano y una navaja, armas que emplearían para amenazarlo de muerte y robarle los 800 euros que llevaba en la cartera. A pesar del susto, la rapidez del taxista para denunciar y la eficacia de la Policía Nacional para movilizarse se ha saldado con la detención de los presuntos ladrones.

Era sábado, 23 de marzo. Había "mucho ambiente" en Estepona, pero la noche transcurría con normalidad hasta las 4:30. Ahí todo se truncó. Antonio (59) aguardaba la llegada de clientes en la parada de taxis situada en el Puerto Deportivo de Estepona. Llegó su turno y dos individuos le pidieron que los llevara al Campo Municipal de Fútbol San Fernando. "Cuando llegamos al lugar, me hicieron parar en un parque un poco más arriba y ahí ya estaba con la mosca detrás de la oreja", confiesa el conductor.

El vehículo detuvo la marcha y entonces, cuenta el taxista, uno de los viajeros lo agarró por el cuello mientras le presionaba la tráquea con un arma. "En ese momento yo no sabía si era una pistola o qué era. Finalmente resultó ser un puño americano", siempre según su relato. De aquellos minutos recuerda que le costaba respirar y que, mientras tanto, el otro individuo también lo amenazó navaja en mano. "Me dijeron les diese todo lo que llevara encima porque de lo contrario me iban a dejar sin vida". La reacción de Antonio, manifiesta, fue la del diálogo. "Les pedí calma y les rogué que por favor que me dejaran porque soy padre de familia". Sin embargo, las plegarias del taxista no surtieron efecto. Las amenazas continuaron. Esta vez le advirtieron de que le robarían el taxi si no accedía.

Antonio, sin escapatoria, les dio la cartera. Aquella noche llevaba unos 800 euros en efectivo. Los presuntos ladrones, a continuación, huyeron a la carrera dejando una de las puertas traseras abiertas. El taxista, de inmediato, se desplazó hasta la Comisaría de Policía Nacional de Estepona, donde relató lo sucedido. La premura con la que los agentes se pusieron en marcha hizo que lograran identificar y detener a los sospechosos a escasos metros del lugar donde se había producido el atraco, según han confirmado fuentes policiales.

No fue el único incidente con un taxista aquella madrugada

Pero no fue el único incidente que sufrieron lo taxistas de Estepona aquella madrugada. Sobre una hora antes, otro conductor también se vio implicado en un episodio "violento" por parte de dos individuos que se subieron al vehículo en la parada situada junto al Hotel Elba. Al parecer, su actitud hizo que el taxista percibiera que podía estar en peligro y les pidió que bajaran. Al arrancar, los jóvenes supuestamente golpearon la luna trasera del vehículo, llegando a partirla.

Antonio, que está convencido de que estas fueron las mismas personas que lo atracaron, asegura que su compañero no sufrió ninguna lesión física, él tampoco. Si bien, aquella noche tuvo que ser trasladado a un ambulatorio debido al estado de nerviosismo que le provocó la situación. Reconoce estar "mejor" con el paso de los días, pero ahora se encuentra "desanimado" porque "los taxistas nos encontramos totalmente desprotegidos", critica. Por ello, pide que se incrementen las medidas de seguridad, con cristales de protección -entre otras- y que las administraciones las apoyen con ayudas económicas. También solicita a la Policía que refuercen la vigilancia en Estepona en paradas especialmente conflictivas como la del puerto deportivo debido a su proximidad con la zona de ocio nocturno de la localidad.