Un maltratador reincidente, detenido dos veces en una semana en Málaga por golpear a su madre y a su ex pareja

La Policía Local de Málaga ha detenido en dos ocasiones en siete días a un presunto maltratador reincidente, como supuesto autor de los delitos de malos tratos hacia su madre, resistencia, violencia de género hacia su expareja, robo y por quebrantar sendas prohibiciones judiciales de aproximarse o comunicarse con las víctimas.

El primer suceso tuvo lugar sobre las 02.55 horas del jueves al viernes 15 de marzo en un domicilio ubicado en Cruz del Humilladero. Al parecer, el individuo se presentó en un supuesto estado agresivo, comenzando a insultar a su madre, a la que, presuntamente, siguió por la casa y empujó en el hombro para impedirle salir del inmueble, llegando a golpear con el puño y tirar la televisión de un dormitorio a la vez que la amenazaba.

Nada más tener conocimiento de los hechos a través de la Sala 092 de la Policía Local de Málaga, varios agentes se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, encontraron la puerta del domicilio abierta, hallando en el interior a la víctima acompañada de otro hijo, tras lo que localizaron al presunto autor refugiado en el balcón, el cual mostró resistencia activa a la acción policial.

Además, los policías locales comprobaron que le constaba en vigor una prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima a menos de 300 metros, dimanante de un juzgado de lo Penal de Málaga y en vigor desde octubre de 2023.

En el cacheo preventivo de seguridad, se le localizó al individuo un trozo de hachís, que le fue incautado. Finalmente, tras ser detenido, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.

Dos días después, sobre las 05.30 horas del sábado al domingo 17 de marzo, el individuo conducía un coche por las inmediaciones del puente de la Goleta, cuando, presuntamente, se apeó del mismo y se dirigió hacía su expareja, que conducía otro vehículo.

Le quita el teléfono móvil y las llaves del coche a su ex pareja

Al parecer, supuestamente, comenzó a increparla y a forcejear con la misma a través de la ventanilla hasta arrebatarle el teléfono móvil y las llaves del coche, tirando estas últimas por la barandilla del puente hacia el cauce del río y marchándose con el teléfono.

Además, presuntamente, el individuo la amenazó, hechos que habría repetido en otras ocasiones, por lo que la víctima decidió denunciar. Ello motivó que un juzgado de violencia sobre la mujer de Málaga dictará una orden de prohibición de aproximarse a la misma a menos de 500 metros que entró en vigor el pasado 19 de marzo de 2024.

El individuo volvería a reincidir en la noche del jueves al viernes 22 de marzo, cuando sobre las 00.30 horas, supuestamente se personó en la vivienda de su expareja, comenzando a insultarla y amenazarla desde fuera a través de la ventana.

Tras recibirse llamada denunciando los hechos en la Sala 092, policías locales se dirigieron con premura hasta el lugar, encontrando los agentes al individuo agarrado a las rejas de la ventana y dando gritos en actitud violenta.

"Como me quede aquí voy a cometer una locura"

De hecho, los policías locales pudieron ser testigos de cómo el individuo gritaba a su llegada "llevadme a los calabozos porque como me quede aquí voy a cometer una locura" o "ya has conseguido lo que estabas buscando. Como el juez no me meta en prisión vengo a buscarte". Asimismo, los agentes comprobaron la orden judicial de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.

Ante los hechos, los policías locales procedieron nuevamente a la detención de individuo y a su traslado a dependencias policiales para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.