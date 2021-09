Desalojados por el incendio de Estepona: “El fuego llegó prácticamente a las viviendas”

Los residentes de las urbanizaciones Forest Hill y La Abejera de Estepona fueron sobresaltados y sacados de sus viviendas esta madrugada por el incendio declarado en Sierra Bermeja, que continúa activo y cuyas labores de extinción se están complicando por la situación meteorológica y la incidencia del viento.

Sonia es una vecina de la urbanización Forest Hill que este jueves se encuentra desalojada de su vivienda y que ha decidido junto con su familia no acudir al pabellón habilitado por el Ayuntamiento debido a la situación de Covid-19 que se vive en la actualidad, además de tener una mascota, por lo que han pasado la noche en su vehículo y se plantean ir a lo largo del día a un hotel.

Pese a “estar evacuados todavía”, asegura que ella y su familia están “bien” y la noche “la hemos vivido inquietos porque arriba hay 300 viviendas que desalojaron y nosotros somos un grupo de chalés que está debajo con 33 viviendas y el fuego lo tenemos a menos de 100 metros”, ha relatado.

El momento lo ha vivido con “la incertidumbre de no saber si el viento va a seguir soplando o si va a cambiar de dirección”, por lo que ha asegurado que “se pasa miedo”. “Estamos un poco inquietos porque el fuego está muy cerca de las casas y todavía están intentando apagarlo”, ha subrayado.

Tras el desalojo producido esta madrugada en la zona, ha señalado que su familia ha pasado la noche en su coche porque “tenemos un animal y tampoco nos daba mucha seguridad meternos en un pabellón con la situación Covid y nos hemos quedado mi marido, yo, mi hijo y una mascota en el vehículo”.

Sobre el regreso a su hogar, ha indicado que de momento “no se puede entrar todavía en la zona, están trabajando los bomberos y están los helicópteros”, por lo que ha indicado que “no sabemos más nada, está cerrado”. Así, se plantea pasar el día “cogiendo un hotel porque hay que ducharse y asearse y volver a ver si todo está bien”.

Otro de los vecinos desalojados de Estepona, que ha preferido permanecer en el anonimato, ha relatado que “ha sido una noche muy larga, hemos tenido momentos tensos porque el fuego ha llegado prácticamente a las viviendas, especialmente a la zona de Las Abejeras” y según le ha trasladado un bombero las llamas “han llegado hasta el césped de la piscina, con lo cual ha estado realmente muy cerca y ha sido complicado”.

El residente ha explicado que “nos desalojaron las 03:00 horas y desde las 22:00 habíamos estado viendo cómo el fuego se acercaba a nuestras casas”, por lo que ha agregado que la situación la ha vivido con “mucha tensión de ver que a tu casa está llegando el fuego y que además el viento ha sido muy fuerte durante toda la noche”. “Estamos en un momento bastante tenso y bastante complicado”.

El hombre, que ha pasado la noche realojado en el Pabellón El Carmen de Estepona, ha señalado que “todos los organismos han estado ayudándonos y apoyándonos, pero el ver que tu casa se quema, da igual quien esté al lado, el momento es el momento”, ha lamentado. En este sentido, ha declarado que en el espacio municipal “nos han atendido bien y nos han dado todo loque necesitamos”.

Pablo Aragón es un vecino de Estepona que ha estado socorriendo esta noche a amistades que residen y han sido desalojadas de las urbanizaciones de Estepona. Según ha relatado a la Cadena Ser, la noche ha sido “muy movida, no he vivido cerca del fuego como han vivido amigos o amigas mías, pero he ido por si necesitaban algo”.

"Ha sido el incendio más virulento"

“Es horrible, de los incendios que ha habido ha sido el más virulento, con rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora, que lo mismo iban de poniente que cambiaban de levante” y el viento “iba marcando el juego hacia un lado y hacia otro”, ha comentado.

Según ha apuntado, sobre las 22:00 horas le alertaron de las llamas: “Parecía que había fuego y salí a un sitio despejado donde verlo y la imagen que se veía desde el casco urbano de Estepona es que llegaba a Peñas Blancas y hacia Sierra Bermeja, hacia ese bosque de pinsapos único en el mundo sobre roca peridotita y un tesoro que se ha quedado fuera del parque nacional. Es muy doloroso”.

“Las condiciones eran de humo total, con llamaradas con un frente de más de 10 kilómetros por lo que yo podía ver, y de vuelta a Estepona se veía perfectamente esa línea de fuego que subía hasta la sierra”, ha indicado.