Los desalojados de cinco pueblos por el incendio en Sierra Bermeja podrán volver a casa

Los vecinos de cinco de los seis pueblos desalojados este domingo por el incendio forestal de Sierra Bermeja podrán volver a sus casas de forma "prudente, escalonada y progresiva", según ha anunciado este lunes la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.

El frente sur del fuego ha podido ser estabilizado, ha informado el subdirector técnico del dispositivo de lucha contra las llamas, Agustín García.

En concreto, podrán regresar a sus viviendas los vecinos de Jubrique, Júzcar, Pujerra, Faraján y Alpandeire, que este domingo fueron desalojados de manera preventiva.

Sobre Genalguacil, que aún no podrán volver, la consejera ha dicho que entiendan que "no es un capricho", insistiendo en que los técnicos "son los que mandan". "Es una necesidad, no vamos a poner en riesgo a nadie".

Así lo ha señalado Crespo en el Puesto de Mando Avanzado, junto con el subdirector del Centro Operativo Regional (COR) del Infoca, Alejandro García, precisando, además, que en el incendio "inaudito, complicado y dificultoso" se ha podido seguir trabajando "en todos los frentes".

El incendio ha arrasado unas 7.800 hectáreas en los cinco días transcurridos desde su inicio y se cobró la vida de un bombero forestal y la Fiscalía de Medio Ambiente considera que los primeros datos de la investigación apuntan a que ha sido causado de forma intencionada, si bien es pronto para disponer de información sobre la autoría.