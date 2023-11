El exalcalde de Estepona, David Valadez, se da de baja del PSOE tras el anuncio de una ley de amnistía

El exalcalde de Estepona, David Valadez, ha anunciado este viernes que abandona el PSOE tras dar a conocer el partido que está dispuesto a aprobar una ley de amnistía, con el objeto de propiciar un pacto con los independentistas catalanes que permita la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, lo que considera un "auténtico disparate" que va en contra de la historia de la formación.

Valadez es el primer socialista malagueño que se ha posicionado contra el partido, con una decisión que traslado ayer a la ejecutiva provincial, y que según ha señalado “no es fácil” al considerar al PSOE como su “casa” después de 28 años de “militancia activa”.

Así, ha declarado que tras anunciarse ayer la posibilidad de aprobarse una ley de amnistía ha adoptado la decisión de dejar el partido, al entender que es “un auténtico disparate que supone una enmienda a la trayectoria” y a “la historia del PSOE”.

“No es una decisión fácil, es muy dolorosa Y ha requerido mucha meditación, pero al final llegas a la conclusión de que no todo vale en política y que hay momentos en los que hay que decir basta”, ha referido el político malagueño, quien ha criticado el “silencio cómplice” de las bases.

De este modo, Valadez ha expresado que “no merece la pena continuar formando parte de un proyecto que no solo no comparto, sino que además me encuentro en las antípodas”, desechando que haya experimentado “un cambio o una involución ideológica”, y recalcando que ello se debe a que “es el partido el que ha modificado sustancialmente su criterio con respecto a la ley de amnistía”.

En este sentido, ha valorado que podría considerar “factible o legítimo” plantear un debate como el de la amnistía, sobre el que ha subrayado que “estaría en contra”, pero “siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos” como que “las personas que van a ser amnistiadas entonen en el mea culpa y sean conscientes de que cometieron una serie de errores”. A ello ha agregado que “se produzca la verbalización de que se renuncia explícitamente a la unilateralidad”.

Según ha valorado, estas condiciones no se han dado, así como los beneficiados “están diciendo que van a continuar en la misma senda y que esto no es más que un paso intermedio hacia la autodeterminación de Cataluña”.

Por ello, ha valorado que el acuerdo entre el PSOE y las fuerzas catalanas independentistas “es un auténtico sin sentido que únicamente se justifica porque se necesitan los votos de las fuerzas secesionistas catalanas para poder aferrarse al poder”.

En su opinión, por encima de los “intereses a corto plazo” y la necesidad de “ostentar responsabilidades de gobierno”, están “los principios, la decencia, la coherencia, la dignidad y la historia de un partido político”. Por otro lado, ha criticado como “burda maniobra y pantomima” la consulta lanzada por el PSOE a la militancia para refrendar un acuerdo con Sumar y otras fromaciones políticas, al no plantear si se está de acuerdo o no con la amnistía.

David Valadez ha sido el secretario general del PSOE de Estepona durante 12 años, entre 2009 y 2021, así como fue alcalde de la localidad representando al partido entre 2009 y 2011, en el que ha militado desde los 18 años.