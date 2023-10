El sector del lujo y las reformas copan la inversión hotelera en la Costa del Sol

Las operaciones en sector del lujo y el reposicionamiento de hoteles con reformas y el aumento de su categoría dinamizan en estos momentos la inversión en el segmento hotelero de la Costa del Sol, con la irrupción de grandes marcas internacionales que elevan el nivel de los proyectos turísticos como Four Seasons o Marriott.

Así lo han destacado los expertos en la XV Jornada de Turismo Residencial organizada por Villa Padierna, que por primera vez se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Estepona, y donde han tenido lugar 3 mesas redondas para debatir sobre el sector hotelero, los nuevos productos inmobiliarios y la agilización del urbanismo.

La primera de las mesas ha versado sobre ‘La revolución hotelera en Málaga y la Costa del Sol’, la cual ha estado moderada por el presidente de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echevarría, quien ha destacado que “lo que está dinamizando son sobre todo operaciones de lujo y de reposicionamiento de hoteles”.

Según ha señalado, “lo que está ocurriendo en la Costa del Sol es el espejo de lo que está pasando en Mallorca, y es que se está subiendo el nivel de los proyectos de lujo con marcas internacionales que antes no había”, valorando que “en Málaga había muchos hoteles de 4 y 3 estrellas en buenas ubicaciones pero no había un Hilton, Marriott o un Four Seasons”

En este sentido, ha puesto de relieve “la apuesta clara por el segmento de mayor gasto y poder adquisitiva del turismo y el reposicionamiento de hoteles muy bien ubicados y viejos que necesitaban grandes inversiones, que son por los que están apostando los fondos porque no les afecta tanto la subida de los tipos de interés”.

Ello se debe según el experto a que “el valor añadido que crean con sus inversiones pasando los hoteles de 4 a 5 estrellas Gran Lujo les compensa el mayor coste financiero”, en detrimento de “comprar un hotel solo tal y como está y no hacer nada” y que la propiedad quería vender por el valor de hace años y el comprador “más barato”.

Ampliar el Areopuerto y alargar el tren a la zona más occidental

En el debate también se han abordado otros aspectos como las infraestructuras, destacando el director territorial de la promotora AQ Acentor, Julio Gómez, “si es necesario plantearse otra ampliación del Aeropuerto”, “avanzar hasta Marbella y Estepona” el corredor ferroviario o el “reto de Málaga de conectar la periferia”. También ha hecho alusión a la “demanda de apartamentos de mediana estancia” de los nómadas digitales, para los que “no hay oferta”. Mientras, el senior manager de Deloitte, Diego Bermúdez, ha apostado por llevar el Cercanías a zona más occidental de la comarca y “planes de vivienda accesible en Málaga”. El director de Colliers ha abogado por “crecer el turismo de convenciones” en la capital al haber “pocos hoteles con salones”.

Respecto a la inflación, Bermúdez ha indicado que “las tarifas han crecido significativamente y las ocupaciones se han mantenido”, al tiempo que “los costes operativos de los hoteles han subido”, lo que ha generado un “impacto en los resultados”. Por otro lado, ha resaltado que el problema es “el aparcamiento asociado” de los proyectos más que la situación económica, que ha valorado como “una oportunidad para el posicionamiento de los hoteles” y “el desarrollo en la Costa del Sol de suelos para productos de lujo”.

Los expertos también han debatido sobre la modalidad ‘branded residence’, consistente en aquellos productos inmobiliarios en los que “vives y tienes todos los servicios del hotel, los que tienen la marca del hotel y algún servicio pero no están en el establecimiento como Four Seasons, y los que ponen la marca como Lamborghini”, ha explicado Mikel Echevarría.

Nuevas tipologías de turismo residencial

La segunda mesa ha abordado en Estepona los nuevos productos y conceptos de turismo residencial, destacando la creación de “viviendas con servicios” para las personas mayores como alternativa a las residencias tradicionales, pero también para los nómadas digitales que pasan un período en la zona, según ha destacado el fundador del estudio de arquitectura Entreabierto, José Antonio Granero, que ha sido el encargado de moderar el debate, en el que los promotores han solicitado a las administraciones públicas “flexibilidad” en la regulación urbanística para desarrollar estos proyectos.

“Nos enfrentamos a una sociedad cada vez más envejecida donde clientes mayores de 60 años buscan viviendas con servicios en las que puedan compartir”, ha referido el experto, quien ha indicado que tanto la tercera edad como los jóvenes requieren de “soluciones habitacionales con servicios” que mezclen “el trabajo, la educación y la vivienda”.