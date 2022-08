Celia Villalobos: "Siempre defenderé que la Feria de Málaga sea solo en el Cortijo de Torres"

No hay malagueño que no sepa quién es Celia Villalobos. Nacida en Arroyo de la Miel, fue diputada en el Congreso por Málaga desde el año 1986, durante diez legislaturas. Además, ha sido ministra de Sanidad y Consumo, alcaldesa de Málaga y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Congreso de los Diputados y en la estructura orgánica del Alianza Popular (actualmente el Partido Popular). Ha sido portavoz adjunta del Partido Popular en la cámara baja y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo.

Es Dama gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica y Dama gran cruz de la Real Orden de Carlos III en reconocimiento a sus servicios al Reino de España.

Hace apenas unas semanas recibía la medalla de la Ciudad e Hija Predilecta de Málaga.

-¿Qué hacía usted en la Feria cuando era joven?

-Me acuerdo que iba al parque con mis amigas y a la calle del Infierno. Podíamos pasarnos allí horas y horas. También nos gustaba mucho ir a los cacharritos siempre que podíamos y cada una tenía el que más le gustaba. Recuerdo esa época con mucho cariño.

-¿Tiene algún recuerdo al que le tenga especial cariño de esa época?

-Yo creo que muchos, pero si tengo que decir alguno en especial tendría que irme más adelante en el tiempo, a cuando fui alcaldesa de Málaga. Me hizo mucha ilusión asfaltar el Cortijo de Torres para poder mover la Feria de Málaga allí.

-¿Cómo celebra ahora la Feria?

-Bueno ahora he cambiado mi manera de divertirme, sobre todo estos últimos años. No sé si me pasaré por la Feria este año o no aún, pero sí voy seguro que es al Real.

-Cuando era joven, ¿era más de feria de día o de noche?

-He sido de Feria en general, pero si tuviera que quedarme con una sería la del Cortijo de Torres sin duda. De hecho, seguiré defendiendo que abogo por una Feria de día, tarde y noche que sea siempre allí. Me da mucha pena en lo que se convierte en Centro de la ciudad cuando llega la Feria y creo que toda fiesta tiene su sitio y su momento.

-¿Qué mejoraría de la Feria?

-Como te he dicho el único cambio que haría sería mover la Feria de día. El Centro se merece estar también para los visitantes y se convierte en un caos durante esa semana. Pero creo que nuestra Feria es muy completa en cuanto a su oferta.

-¿Qué mantendría?

-El Real sin duda. Creo que es el espacio perfecto para celebrar las fiestas y además no le falta de nada: tiene desde las peñas y las casetas, hasta puestos y cacharritos. No se le puede pedir más a una Feria.

-En su camino como alcaldesa de Málaga, inició los cambios para reacondicionar el Cortijo de Torres. ¿Cómo fue para usted?

-Fue un momento muy especial para mí. Era algo que quería hacer porque para mí era muy importante que la Feria también tuviera su propio sitio en Málaga. Cuando por fin tuvimos asfaltado todo el Real, no pude sentirme más orgullosa.

-Comenta que para usted la Feria del Centro es un descontrol. ¿Por qué motivo?

-No hace falta que te dé muchos motivos, simplemente puedes bajar tú un día cualquiera de Feria y verlo. Los jóvenes van allí y hacen su botellón y dejan el centro hecho una porquería. Cuando era alcaldesa recuerdo que hubo veces en las que tuvimos que meter cubas de detergente para poder dejar todo lo más parecido a como estaba antes de la feria de día. Por eso defenderé siempre que la Feria se haga en el Real durante todo el día.