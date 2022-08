Diana Navarro: "Los conciertos de pago en la Feria me parecen bien, tú no trabajas gratis"

Definir a Diana Navarro es complicado. Cantante, actriz… Sí, pero también enemiga de las etiquetas, del encasillamiento y del adjetivo como brida y estribo. De ahí, ni más ni menos, surge su afán por los matices. Y por fusionar estilos musicales. Esta vez, sin embargo, se somete a las preguntas de este diario con un propósito diferente a lo acostumbrado: dar a conocer cómo vive la Feria de Málaga. Aunque no sin complicaciones, toda vez que su apretada agenda, colmada de ensayos y grabaciones, obliga a que la cita sea vía correo electrónico.

-Es una feriante convencida. ¿Prefiere pasar el día en el centro o ir al Real por la noche? O las dos cosas…

-Cuando el trabajo me lo permite voy a las dos, pero prefiero la de por la noche.

-¿Y a los fuegos artificiales?

-Los veo desde mi playa de Huelin.

-Respecto a las casetas. ¿Es más de estar sentada a su aire o de ir a darlo todo a las discotecas?

-Me gusta mucho ir a ver a mi hermana Encarni Navarro a la caseta de El Pimpi.

-Volvamos al pasado por un instante. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la feria?

-La ilusión de poder ponerme el vestido de gitana, aunque lo llevaba casi todo el año puesto en casa. Salir a la Feria me llenaba de alegría.

-¿Percibe un cambio de ambiente desde entonces y hasta ahora?

-El cambio es generacional y lógico. Es normal que a los que tenemos una edad nos guste más lo que recordamos de veces anteriores.

-Dio el pregón en 2006. ¿Cómo lo recuerda? ¿Repetiría?

-Lo recuerdo con mucha emoción y orgullo de poder agradecer a mi tierra tanto cariño. Por supuestísimo que volvería a pregonarla una y mil veces.

-Esta vez incluso habrá que pagar por asistir a dos de los conciertos. ¿Qué piensa al respecto?

-Me parece bien. Tú no haces una entrevista gratis, un albañil no alicata un cuarto de baño gratis, pues un artista no debe hacer un concierto gratis. Creo que siempre se debe cobrar entrada y, si el Ayuntamiento lo patrocina, debe cobrarse una entrada para la beneficencia. Es mi punto de vista.

-También han suprimido las actuaciones musicales tras el espectáculo de luces. ¿Lo interpreta como una zancadilla a la cultura?

-No. Entiendo que algún motivo de seguridad tendrá, pero lo desconozco. Nuestro Ayuntamiento siempre apoya la cultura.

-Utilizando este espacio como propósito de enmienda para organizadores y responsables. ¿Qué añadiría? ¿Eliminaría algo?

-Siempre se puede añadir y mejorar. Haría un concurso con artistas locales para recuperar los cantes y bailes autóctonos de Málaga, y también incluiría versiones electrónicas, raperas y otros estilos dispares. Pero siempre buscando acercar nuestra cultura a la gente joven.

-Imagine que le piden explicar qué significa la Feria para un malagueño a alguien que no sea de aquí. Bueno, no lo imagine, hágalo.

-La Feria es una explosión de alegría, libertad y hermanamiento en torno a la fiesta cultural y gastronómica.