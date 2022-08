María Peláe: “En mi discurso, el mensaje inclusivo de respeto y libertad va a estar”

Con gran emoción, la cantautora malagueña María Peláe afrontará este sábado 13 de agosto el reto de pronunciar ante miles de malagueños el pregón que inaugurará oficialmente la Feria de Málaga 2022. Música con acento andaluz y letras cargadas de crítica social son su sello de identidad. Se define como una “folclórica”, aunque cuando la comparan con su referente, Lola Flores, ese ya es otro cantar.

–Qué siente una cuando es designada pregonera de su tierra?

–Imagínate desde pequeña yendo a ver a todos los pregoneros y, de repente, estás un día en tu casa y te llama el alcalde de Málaga y te dice que si quieres ser la pregonera de este año. Estoy loca de contenta. Aunque, esos sí, bien de valerianas, ya he comprado bastantes botes y al lío.

–¿Tiene ya en mente la idea que quiere transmitir con su pregón? Emplea su música la mayoría de veces para reivindicar aquello que le parece importante, ¿hará lo mismo?

–Tengo ahí un mejunje de cosas. Aún siendo compositora soy muy de ciencias, así que, antes de ponerme a desarrollarlo, lo primero que hago es esquematizar las cosas que no quiero que se me olviden. Ahora mismo estoy en ese proceso, apuntando cosas, cosas y más cosas que no quiero que se me olviden decir. Algún tirillo habrá. ¡Cómo no voy a soltar cositas! Pero todo va a estar cubierto de mucha alegría porque yo creo que es la situación generalizada de este año.

–¿Lanzará un mensaje especial al colectivo LGBT del que ya se ha convertido abanderada?

–Yo creo que cada cosa tiene su momento. Pero es evidente que dentro de mi mensaje, mi propio lenguaje inclusivo ya dice mucho de por sí. Hay veces que no es necesario estar todo el tiempo haciendo hincapié en algo cuando ya realmente va incluido en mi misma forma de vida. El hecho de que justo me hayan llamado a mí para hacer el pregón ya dice mucho, pero insisto en que es obvio que en mi discurso el mensaje inclusivo de respeto y de libertad va a estar.

–¿Se arrancará a cantar ?

–Mmm...algo nos arrancaremos. Lo que tengo claro es que será un pregón pregonado (risas).

–¿De quién se va a acordar ese día?

–Pues precisamente algo que he apuntado porque no quiero que se me olvide es contar todas las historias de mis familiares, de mi abuela Maruja, de mi abuelo Pepito... Quiero que ese día estén presentantes personas que han sido importantes para mí y que no han podido ser más malaguitas. Si a mí me hacen lo de 8 apellidos vascos a versión malagueña yo creo que los cumplo.

–¿Qué recuerdos tiene de la Feria de Málaga?

–Tengo recuerdos por etapas. El de cuando era más pequeña está impregnado de mis padres vestidos de flamencos desde por la mañana, corriendo a calle Larios con el tambor rociero y también me acuerdo que desde muy pequeña iba hasta arriba de faralaes. En la versión más adolescente me recuerdo en El Real y ya de más mayor buscando siempre caseta fresquita.

–¿Cree que hay suficiente diversidad musical?

–Yo creo que sí, hay un poquito de todo. Tienes tanto los artistas que cantan en directo como diferentes tipos de casetas. Si hay algo bueno en la Feria de Málaga es precisamente su diversidad en todos los sentidos.

–Muchas veces ha dicho que se considera una folclórica y en ocasiones la comparan con las más grandes, como Lola Flores. ¿Cómo lo lleva?

–Es algo que me tomo con mucho mucho respeto, incluso miedo, pero sobre todo con mucho honor por el respeto y el cariño que le tengo al trabajo de Lola Flores, que ha dejado aquí entre otras cosas a una familia de arte que para qué. Me tomo con mucho cariño la comparación, pero es algo que no saldría directamente de mi boca por humildad, porque es la más grande.

–¿Qué es lo más que le gusta de Málaga?

–Menos la humedad, todo (risas).

–Si tuviera que quedarse con tres cosas, ¿cuáles serían?

–La raíz, la familia y encontrar mi hogar.

–¿Cómo encuentra la oferta cultural de la ciudad?

–A tope. Cada vez que bajo alucino. Además, la de gente y turismo que viene. Verla con tanto movimiento es maravilloso, y culturalmente creo que se está haciendo un buen apretón de diferentes lados. Cierto es que siempre falta más. Se puede pedir más sobre todo en los círculos pequeñitos, siempre me gusta acordarme de esto porque para llegar a los grandes teatros tienes que pasar primero por salas pequeñas que apuestan por las nueva música.