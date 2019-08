EL aparcamiento del Palacio de Ferias y Congresos se convierte durante la Feria de Málaga en un espacio único y exclusivo para los jóvenes que buscan diversión y música en el Real del Cortijo de Torres. La conocida como Explanada de la Juventud es un espacio que combina la música en directo con la libertad que tienen los jóvenes para consumir alcohol frente al escenario. Durante los diez días de Feria, este recinto acoge conciertos y actuaciones de todo tipo.

Dj’s, música electrónica, bandas de rock, pop y rap, entre otros estilos, se dan cita en el escenario de la Explanada. Bandas como Money Makers, Cherry Booms, Sr. Mirinda, Dj René, We are not Dj’s o Les Castizos han amenizado la fiesta de todos los jóvenes que han pasado por la zona joven del Real durante esta Feria.

El espacio acogió también durante las noches 19, 20, 21 y 22 de agosto la final de MálagaCrea Rock 2019, que ya tiene ganadores. Una final que, por cierto, estuvo muy reñida y que, finalmente, le dio la victoria los chicos de la Ley de Flavia. La banda Living Camboya se hizo con el segundo premio, mientras que el cantautor Toba Gutiérrez consiguió el bronce. La banda Malagrieta recibió la Mención especial del jurado. La final contó también con las actuaciones de los tres ganadores de la pasada edición de 2018. Sonaron la banda de indie almeriense, Loudly, el rap de Sacro Requiem y el heterogéneo estilo garrapatero de Musicómanos, 1º premio en 2018.

El concepto concierto-botellón parece gustar a los jóvenes, que ven en él una opción “económica y rentable” para pasarlo bien y disfrutar de la música en directo y del talento malagueño. También es cierto que la mayor parte de asistentes a la Explanada se concentra en los laterales o al final del aparcamiento, sin aproximarse al escenario, lo que indica la pasividad e indiferencia por la oferta musical.

Entre semana, la afluencia no es exageradamente elevada en la Explanada de la Juventud, pero las noches de fin de semana crece en gran cantidad el número de jóvenes que asisten al botellón y también aumenta el número de incidencias y problemas con el alcohol entre menores. Ambulancias y furgonetas de la Policía se convierten en la banda sonora de los alrededores de la Explanada.