Más información Las novedades de la Feria de Málaga 2019

Una Malagueta abarrotada de almas expectantes por asistir al gran inicio de la Feria de Málaga, la más larga de la historia. Un cielo oscuro preparado para ser observado por miles de miradas y un mar Mediterráneo como espejo de la magia se convirtieron anoche en el escenario perfecto para dar el pistoletazo de salida a diez intensos días de Feria de Málaga 2019.

Eran las 00:00 del ya jueves 15 agosto cuando la claqueta de rodaje golpeó con el pregón de Adelfa Calvo. Era el inicio de una feria de cine, el largometraje más largo de su historia, diez días de Feria de Málaga para una ciudad que sabe pasárselo bien, disfrutar y que cuida su tesoro más valioso: su gente. El pregón de la malagueña ganadora del Goya a mejor actriz de reparto en 2018 estuvo cargado de guiños a las vivencias de la artista, en su niñez, en su juventud y una inevitable mención a la familia de artistas que la crió.

Nació en Melilla, pero a los pocos meses ya se vino con su familia a esta ciudad. “Melilla está hermanada con Málaga, sobre todo por esa ola que cada tarde moja los bañistas que no saben que el Melillero anuncia su llegada”, decía la actriz. Un pregón lleno de emociones y homenajes a hijos de esta ciudad que dieron mucho por ella, como Manuel Alcántara, al que la artista quiso recordar con sus famosos versos sobre los Baños del Carmen.

"Queremos una Málaga tolerante y libre, sin manadas que no entienden el no es no”

Las palabras de la artista repasaron su trayectoria, sus diferentes etapas de la vida, sus comienzos y mencionando, como no, aquel momento mágico que le cambió la vida, cuando le salió del alma ese “¡Que me lo llevo pa’ Málaga!”, mientras sostenía en sus brazos ese cabezón del cine español, el Goya a mejor actriz de reparto en 2018.

“Aquí estamos, a unos pocos minutos de empezar la Feria 2019. Málaga ha crecido mucho, ya somos casi 600.000 boqueroncillos y boqueroncillas”, contaba la artista con alegría para pedir a su ciudad que siga siendo digna y ejemplar, como merece ser. “Queremos seguir mirando hacia delante, hacia el mar sin torres que nos lo impidan”. Calvo también quiso destacar el necesario compromiso de la ciudad y la denuncia contra la violencia machista: “Queremos una Málaga tolerante y libre, rechazando manadas que no entienden que un no siempre quiere decir no y que el silencio de una mujer provocado por el miedo también es un no”.

Así, entre aplausos y ovaciones, y tras echarse un cantecito, la actriz dio inicio a la Feria 2019, no sin antes despedirse parafraseando al maestro Miguel Romero Esteo en su pregón de la Feria de Málaga de 1995: “Esta es la única Feria que se pregonar y que yo pregono: la gran Feria de Málaga como la gran Feria del mundo. Y que así es. Y que así sea. Y que así será. Viva Málaga. Viva la Feria de Málaga”.

La playa de Huelin también contó con sonorización para disfrutar del espectáculo de fuegos

Tras el largo aplauso de los malagueños, visitantes y curiosos que no se quisieron perder el pregón comenzaba el espectáculo piromusical que iluminó el cielo de la ciudad desde el dique de Levante durante 1.092 segundos, en torno a unos 18 minutos. Casi 1.126 kilos de pólvora dibujaron un impresionante cielo de color, reflejado en las aguas de todos los malagueños, en ese espejo salado de La Malagueta.

La música jugó un papel primordial en el espectáculo pirotécnico que ayer incluyó como novedad la sonorización de la playa de Huelin, además de La Malagueta. Seis temas variados en cuanto a estilos aportaron el toque sonoro para ofrecer un espectáculo audiovisual completo. Un repertorio compuesto por el clásico de la banda de rock alemana, Scorpions, Hurricane 2000 en una versión con la Berliner Philharmoniker, la B.S.O. Dragon Heart. Theme finale, un mix de Queen con las canciones de Radio Gaga y One Vision, Roar, de la artista Katy Perry y dos temas de la banda sonora original de la película El Gran Showman.

Miles de sonrisas acompañaron el espectáculo desde la arena, en la orilla del mar. La ilusión de niños y mayores por ver comenzar la Feria se hizo real y lo mejor es que la película solo acaba de empezar. Tras la impresionante escena de acción de más de 18 minutos llegó la actuación musical de Huecco. La noche no había acabado aún y es que la música reivindicativa del madrileño, mezclada con toques flamencos entrelazados con voces melódicas y bases de rock hicieron latir los corazones de los malagueños al ritmo de la música. Descansad, aún quedan diez días de alegría y música por delante. Málaga ya está en Feria.