¿Cuánto cuestan los cacharritos de la Feria de Málaga?

Uno de los iconos de la Feria de Málaga son los famosos cacharritos. Los gritos provenientes de los valientes que se atreven a montar, el ruido de fondo que provoca la masificación, el olor a algodón de azúcar y las voces de los feriantes que se escuchan incesantemente a través de los altavoces. No cabe duda de que la zona de las atracciones es singular.

Las atracciones han visto incrementado su precio progresivamente durante los años anteriores, el pasado ya se vio como la subida era notable y hacía que el bolsillo se resintiera, pero este tampoco ha frenado y la mayoría ha subido el precio mínimo 50 céntimos. Pero otros más. Y mucho más. Los cacharritos que antes costaban 2 euros ahora cuestan cinco y los que antes costaban cuatro euros ahora valen ocho e incluso nueve.

Isaac Poley es la voz de la atracción de El grillo. Para ellos está siendo un año bueno "parecido" al del año pasado. "Hemos subido los precios un poquito no mucho, 50 céntimos para cubrir el añadido que tenemos de sueldos y tasas municipales", añade el feriante. Esta famosa atracción, favorita de muchos jóvenes, ha pasado de costar 4,5€ a 5€.

Dragón Elliot, también a subido el precio 50 céntimos pese a esto la afluencia de clientes está siendo la misma. Gregorio Robert, taquillero en la atracción, asegura: "La subida de todo nos ha hecho tener que subir nosotros también". Esta atracción ha pasado de costar 4€ a 4,5€. Por otro lado, Sergio Jiménez, trabajador en el Zigzag defienden que ellos han mantenido el mismo precio que el año pasado (4,5€).

La respuesta de los malagueños a esta subida de precios ha sido en su mayoría de conformidad aunque coinciden en que recortan el número de atracciones en la que se suben. Eduardo Carretero espera la cola del Proyect, su preferida, que este año cuesta 5 euros, solo se monta en uno o dos cacharritos cuando viene. Jaime García, cuya atracción favorita es el Ala Delta, afirma: "Los precios están un poco altos pero para los tiempos que corren están bien". Esta está actualmente a 7 euros el viaje.

Por otro lado, no todos están de acuerdo con el incremento de precios. Jesús Jiménez, residente en Ronda acompañado de su pareja, asegura: "El precio es desorbitado". El aumento también ha provocado que muchos malagueños reduzcan el número de atracciones en las que se suben. Mar Moreno, viene a la feria con su familia, afirma: "Mi hija se montaba mucho en los coches choque y a lo que está el viaje le he dicho que este año no".

Las favoritas

Nuria García espera pacientemente a que su hija de tres años se monte en las tazas giratorias. Para los más pequeños las atracciones tipo carrusel son las preferidas aunque cuando crecen un poco más como Rosa de nueve años prefieren los que tienen algo más acción como "los columpios".

Las atracciones favoritas para disfrutar en familia son el ratón vacilón (6€) y la noria (6€), la primera con acción y 'meneo' y la segunda más relajada.

Algunas de las elegidas por los jóvenes son el Barco, que está a 5€ y te asegura un mareo. El inverter (8€) con el que verás la feria del revés y el Maxi Taz (5€) que es como el saltamontes pero girando.