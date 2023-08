Los fabricantes de hielo no se la juegan esta Feria de Málaga: "Tenemos de sobra, nos hemos preparado todos"

A poco más de una semana para el incio de la Feria de Málaga aún quedan multitud de flecos sueltos: farolillos que colgar, casetas por adecentar, escenarios que montar… Y, claro, pedidos de hielo por cursar. Aunque de cara a esta próxima edición, a diferencia de la anterior, cuando los fabricantes se vieron obligados a racionar sus cubitos en venta por falta de existencias, todo parece indicar que no habrá problemas para enfriar las bebidas.

Al menos así lo indican varias empresas consultadas por este periódico, que hace justo un año se vieron en aprietos para dejar al menor número de clientes posible sin mercancía, puesto que no produjeron lo suficiente meses atrás debido al elevado coste de la luz y el combustible, y se vieron obligados a discriminar, priorizando a la hostelería, que tiene más dificultad para conseguirla, en detrimento de la grandes superficies, con mayor margen de maniobra.

Si acaso, las previsiones son menos halagüeñas con los hielos tipo nugget (los que se usan para los mojitos, en forma de pequeñas bolitas), dado que las máquinas que lo producen "son muy escasas" y cada vez más gente quiere disfrutar de este cóctel de origen cubano con todas las de la ley. "Pero no es un problema, porque hay alternativas como el hielo en escamas", detallan varios proveedores. Hay, por tanto, una sensación general de abastecimiento suficiente en general, algo que también comparte el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, que explica que "este año el contexto es diferente" y que no tiene constancia de que pueda faltar.

“Tenemos hielo de sobra”, afirma rotundo José Luque, de Hielo Pingüino. E indica que el verano pasado la situación se fue normalizando con el paso del tiempo hasta llegar al momento actual. “El precio de la luz ha bajado y hemos podido producir los últimos meses. Tenemos ya 300 palés almacenados, y en los próximos días llegarán unos 600 más”. Ellos, no obstante, se las pudieron arreglar para no dejar sin producto a nadie. “A las tiendas y puntos de venta les dijimos que dosificasen; a las discotecas, que pusieran menos cubitos por consumición”, así se les presentó el asunto. Y, según dice Luque, sin subir el precio. “Al final, me arrepentí”.

Desde Hielo Moraga, más de lo mismo: “Este año la cosa va bien, nos hemos preparado todos”, explica Manuel Borrero, perteneciente a esa empresa. Aunque a la buena marcha de la campaña actual, además de por la bajada de los costes, le añaden una causa más: “Una menor demanda”. El pasado verano, por contra, tuvieron que “comprar hielo más caro y racionarlo al igual que todos” para salir del atolladero.

Una experiencia similar vivieron en Hielo Glaciar, pese a que no abastecen a la Feria de Málaga (lo hicieron una vez, hace años, y dejaron de hacerlo por lo que supone). Detalle a tener en cuenta porque, pese a que suelen obviar las fecha más compleja de la capital en este sentido, también se quedaron sin mercancía. Y es que, según detalla José Carlos Rico, trabajador del citado comercio, sumistrar a eventos de este tipo en “pleno pico de demanda” genera un "estrés máximo" que no todos los proveedores pueden ni quieren afrontar. “Tendríamos que contratar personal para muy poco tiempo, además debería ser cualificado, que apenas lo hay, porque para esto no nos vale cualquiera, y encima alquilar un camión más…”. Con todo, esto no es lo peor: “Nos supone comprometernos en la época de mayor ventas, lo que nos hace dejar de lado a nuestros clientes habituales para cubrir otros con un margen parecido y sin garantías de llegar a todos…”.

En cualquier caso, y más allá de las preferencias de cada empresa, la situación de cara a la Feria parece estar mucho más controlada que el pasado año. Habrá cubitos para enfriar los refrescos. O lo que se tercie...