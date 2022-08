La Feria de Málaga se gana el corazón del turismo internacional

La Feria de Málaga pasa el ecuador y el ambiente en las calles está más vivo que nunca. Si estas fiestas ya estaban siendo algo que los malagueños estaban esperando, no es de extrañar que nuestros países vecinos no hayan querido perderse estas celebración.

El Centro Histórico es el lugar favorito para el turismo internacional en cuanto a feria se refiere. Esto es porque al ser el sitio más céntrico es el más conocido para ellos. Aunque el grupo predominante sigue siendo el de jóvenes que vienen a pasar las fiestas con amigos, este año la Feria se ha llenado de familias que han venido a pasar sus vacaciones aquí.

Ariadna Tonkis es la pequeña de la casa y ha venido con su familia a la Feria de Málaga: “Lo que más me gustan son las bailarinas de flamenco. Me gustan mucho los trajes coloridos y las flores que llevan. Me lo paso muy bien viendo cómo bailan y cómo cantan”.

Verónica Pérez, su madre, es española, pero vive en Londres con su hija y su marido: “A mí me encanta el ambiente. En España, y especialmente aquí en Málaga en Feria, siempre te sientes bienvenido. Todos tienen esa alegría típica de aquí. Nosotros venimos de Londres para celebrar la Feria aquí”. A su marido, Günther Tonkins lo que más le gusta es la población malagueña. “Siempre van con una sonrisa y parece que se lo están pasando bien”.

Anna Koch y Johanna Schawarz han venido desde la capital alemana a Málaga llamadas por el ambiente malagueño: “A nosotras nos gusta mucho Málaga. Aquí siempre están de fiesta y eso es algo que nosotros en nuestros países no tenemos. Nos quedamos con la música y el ambiente que hay”, aseguran.

El grupo de amigos de Oliver Bates, Noah Cook, Max Segel, Lily Webb, Sophie Adams y Tracy Thicke tienen clarísimo que han venido a Málaga por la fiesta: “Aquí es mucho más fácil divertirse y puedes estar más tiempo que en nuestra ciudad”. Los jóvenes vienen de Glasgow y tienen pensado quedarse la semana entera en la capital para disfrutar las fiestas al máximo posible.

La Feria de Málaga gusta mucho a los turistas que vienen a visitarla y vivirla. Lo que más les llama la atención es la capacidad que tienen en la capital para “pasarlo bien” y “la simpatía que se vive aquí”. Tras la pandemia, tanto el turismo nacional como el internacional vuelven a llenar las calles de la capital malagueña en busca de la Feria. Jóvenes, familias y amigos se encuentran en las calles más conocidas del Centro en la Feria de día o buscan la parte más tradicional de las fiestas en el Cortijo de Torres del Real. Vuelve la Feria, vuelven las calles a rebosar, vuelven los cantes y, sobre todo, vuelve la alegría.