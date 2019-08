Tres instituciones se unen en la campaña contra la violencia sexual en Feria de Málaga

La concejala delegada de Derechos Sociales e Igualdad, Gemma del Corral, ha presentado este lunes la campaña de prevención de violencia sexual machista ‘No es no. Solo sí es sí’, enfocada a sensibilizar a la ciudadanía sobre las agresiones sexuales durante los próximos días de Feria, para lo que contará con puntos violeta de información además de dos carpas específicas en las zonas de la juventud y en el Auditorio. Aunque es una campaña que se lleva desarrollando cuatro años, Del Corral ha señalado la necesidad de tener que seguir reivindicando la libertad de la mujer año tras año.

A la edición de este año se han sumado el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, siendo la primera vez que las tres instituciones colaboran en este tipo de acciones, a pesar de que cada una haya realizado campañas anteriores similares de forma individual. Así lo ha recordado Lourdes Piña, diputada de Igualdad de la Diputación Provincial, que ha destacado la necesidad de “aunar fuerzas” y ha señalado que las acciones de este año dan continuidad a la iniciada en 2018 en las ferias de los pueblos de la provincia menores de 20.000 habitantes.

El Área de Igualdad establecerá en la zona del Real y en la zona del botellón puntos de información y de atención, mientras que el Ayuntamiento se encargará del despliegue de mupis y hasta 10.000 ejemplares de abanicos, pegatinas, pulseras, tarjetas informativas y guías de prevención y actuación en Casos de Agresiones Sexuales con el lema de la campaña, así como números de contacto en caso de necesitar ayuda.

La Guía incluye recomendaciones como "Tienes derecho a disfrutar de la fiesta como tú quieras, pon límites en lo que no te gusta" o "Tienes derecho a cambiar de opinión", mientras que para los chicos, dirigen una serie de expresiones que aclaran cuándo una persona no quiere mantener relaciones, como “No me apetece es no” y “Si no ha dicho nada es no”.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Málaga, que lleva colaborando en la campaña desde sus inicios, pondrá a disposición un turno de asistencia de 20 profesionales especializados desde el día de hoy hasta el 31 de agosto. El decano de la institución, Francisco Javier Lara, ha querido señalar que las víctimas “no están solas” y que “no hay que esperar a que la situación se haga insostenible”. Para ello ofrecerán atención personal y especializada y un número y correo específico (951 386 038 y noesno@icaimalaga.es).

Este año se unirán al despliegue de la campaña la Empresa malagueña de transportes (EMT) y el autobús turístico de la ciudad, que colocarán carteles en las marquesinas y en el interior, de manera que llegue al mayor número de personas posible, incluidos turistas.

El IAM también ha puesto en funcionamiento un teléfono de ayuda (900 200 999), que presta atención especializada a mujeres que lo necesiten durante 24 horas y a su disposición los 365 días del año. Ofrecen además los servicios jurídicos y atención psicológica inmediata presencial en menos de un día, ya que según la responsable del IAM, María Encarnación Santiago, la inmediatez previene los posibles síntomas de una agresión sexual.

La prevención y la educación han sido puestas de relevancia como uno de los factores más importantes en la lucha contra la violencia machista tanto por Lara como por Santiago. En este sentido, la responsable del IAM ha recalcado que la Junta va a desplegar una campaña en septiembre de educación donde se va a incorporar una guía para prevención de las agresiones sexuales y para la sexualidad y afectividad, así como el lanzamiento de una app donde se dará información afectivo-sexual a los menores para formarlos.

A pesar de que las acciones y puntos de información se concentran en la zona del Real, se podrán encontrar personas formadas y especializadas en cualquier punto, ya que el Ayuntamiento ha ofrecido cursos de formación en materia de género con pautas de actuación a integrantes de la Policía Local, a las personas que trabajan en Feria, a voluntariado de Cruz Roja y profesionales.