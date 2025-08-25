Investigan una intoxicación alimenticia en la Feria al comer en un puesto de patatas asadas en el Real

La Feria de Málaga 2025 sigue presente dos días después de decir adiós oficialmente. En este caso por una supuesta intoxicación alimenticia en el Real Cortijo de Torres. Hay al menos diez personas afectadas tras comer en un puesto de patatas asadas en el recinto ferial, en concreto en la calle Paquiro, han confirmados fuentes municipales. Todos han necesitado ser atendidos por los servicios sanitarios. Las autoridades ya se encuentran investigando el posible caso de intoxicación alimenticia.

El 061 requirió a unidad de Policía Local por una familia (dos adultos y dos menores) en estado de intoxicación en la avenida de las malagueñas, en la madrugada de este lunes, a las 2:50 horas. Cuando los agentes acudieron, las cuatro personas contaron que habían consumido en un puesto de patatas asadas de la calle Paquiro y que poco después empezaron a sentirse mal (vómitos y diarrea).

Además, 061 ha informado que había más personas han sido atendidas en el las urgencias del Hospital Clínico, por lo que la unidad se personó en el centro hospitalario. Finalmente, al menos diez personas atendidas en total por los servicios sanitarios. El establecimiento ya estaba desmontado en el momento de la intervención policial, por lo que no se pudo hacer inspección. Está identificado y se remitirá informe al organismo sanitario competente, han informado desde el Ayuntamiento de Málaga.

La familia de cuatro personas fue atendida por "un cuadro gastro intestinal". Dos hombres y dos mujeres ya han recibido atención por el equipo de profesionales del centro sanitario y han recibido el alta en la misma madrugada de este lunes. La incidencia fue comunicada a medicina preventiva, como suele ser habitual en estos casos.