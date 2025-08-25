El joven apuñalado en Capuchinos había discutido con sus dos presuntos agresores en la Feria de Málaga

Habían discutido en la Feria de Málaga y acordaron trasladar la pelea a la Alameda de Capuchinos. Fue ahí donde el joven de 21 años asesinado este domingo en la capital había quedado con sus dos presuntos agresores, dos hermanos, para continuar el enfrentamiento. Por el momento, se desconoce la causa que habría motivado esa reyerta, saldada con una víctima mortal al haber sido agredida con un arma blanca, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.

Unas horas después de producirse la agresión mortal, la Policíá Nacional informaba que los dos hermanos habían sido arrestados. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, han añadido las citadas fuentes.

Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía precisaronb que el suceso ha ocurrido alrededor de las 7:40 horas, cuando vecinos han alertado de una pelea en la Alameda de Capuchinos de la capital malagueña.

El centro coordinador de emergencias ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios.

Este suceso se une al que tuvo lugar a comienzo de la Feria cuando la Policía Local detuvo a un joven de 18 años por su relación con la agresión a un portero de una caseta del Real del Cortijo de Torres, que fue apuñalado. Los hechos tuvieron sobre las 5:30 horas de este pasado lunes en la puerta de una caseta. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar tras ver que un joven estaba siendo perseguido por el personal de seguridad.

Los vigilantes retuvieron al sospechoso hasta que llegaron los agentes, que estaban en las inmediaciones y pudieron presenciar la escena. Según explicaron, el joven presuntamente habría apuñalado a un portero de la caseta.

Al parecer, se habría producido una discusión entre los vigilantes y un grupo de clientes, cuando, presuntamente, uno de ellos sacó un cuchillo y arremetió contra los porteros, alcanzando a uno de ellos en un costado. Otro de los vigilantes logró esquivar la agresión.

Un día después, otro hombre fue detenido por violar presuntamente a una turista china que se encontraba de vacaciones en Málaa. gAmbos habían bebido y bailado en el recinto ferial de Cortijo de Torres. Tras salir al exterior, sentados en un parque, la agredió sexualmente. El presunto autor efectuó después varias llamadas a la víctima para un reencuentro, que no sabía que ya la estaban asistiendo unos policías locales. Ella lo citó en el hostel que compartían para tenderle una trampa. Él, un turista italiano que también pasaba unos días en la Costa del Sol, acabó detenido.

Ocurrió durante la madrugada del lunes al martes. Una mujer solicitaba ayuda a unos agentes que patrullaban por calle Max Estrella. Explicaba que se había cruzado con una veinteañera de origen asiático que lloraba y presentaba un fuerte estado de nerviosismo. Al interesarse por lo sucedido, la víctima le había asegurado que acababa de violarla un hombre.