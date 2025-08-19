Un joven de 18 años apuñala a un portero en el Real de la Feria de Málaga

Nuevo altercado en la Feria de Málaga. La Policía Local ha detenido a un joven de 18 años en relación con la agresión a un portero de una caseta del Real del Cortijo de Torres, que ha sido apuñalado.

Los hechos han tenido lugar sobre las 05.30 horas de este pasado lunes en la puerta de una caseta, según ha informado Sur y han confirmado a Europa Press fuentes municipales. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar tras ver que un joven estaba siendo perseguido por el personal de seguridad.

Los vigilantes retuvieron al sospechoso hasta que llegaron los agentes, que estaban en las inmediaciones y pudieron presenciar la escena. Según explicaron, el joven presuntamente habría apuñalado a un portero de la caseta.

Al parecer, se habría producido una discusión entre los vigilantes y un grupo de clientes, cuando, presuntamente, uno de ellos sacó un cuchillo y arremetió contra los porteros, alcanzando a uno de ellos en un costado. Otro de los vigilantes logró esquivar la agresión.

Tras los hechos, efectivos agentes de la Policía Local detuvieron al joven de 18 años como presunto responsable del apuñalamiento y también intervinieron el arma empleada.

Este agresión se produjo apenas unas horas después de que otro hombre resultara herido en la cabeza y tuviera que ser trasladado al Hospital Clínico de la capital. En concreto, los hechos ocurrieron en la zona de la juventud del Real Cortijo de Torres sobre las 3:00 horas de la pasada madrugada.

Los agentes de la Policía Local de Málaga fueron requeridos por uno de los vigilantes del escenario de la zona de la juventud, quien manifestó que delante del mismo había un individuo inconsciente con una herida sangrante en la cabeza.

Así, según señalaron el lunes fuentes municipales, los agentes se acercaron y observaron a un varón que estaba siendo asistido por los servicios sanitarios. En ese momento, la unidad policial realizó un perímetro de seguridad para facilitar la labor de los sanitarios, ya que había una gran aglomeración de jóvenes.

Los agentes identificaron de forma verbal a este hombre, que estaba desorientado y no pudo facilitar información sobre lo ocurrido, antes de ser trasladado al Hospital Clínico.

Por último, detallaron que dado que la finalización de la actividad en la explanada de la juventud está fijada a las 03.00 horas, se procedió ultimarla, ya que apenas faltaban diez minutos.