Cierran la quinta caseta durante la Feria de Málaga por no permitir el acceso libre y gratuito

La Feria de Málaga 2025 se encuentra en su recta final, poniendo fin a sus actos este sábado 23 de agosto. A falta de tres días del fin de fiestas, un total de cinco casetas han sido cerradas, de forma cautelar, es decir, por 24 horas, por incumplir la nueva ordenanza municipal de Feria. La última, anunciada por el Ayuntamiento es la caseta Koala, por "continuar, tras ser apercibida el domingo 17 por el incumplimiento en lo relativo al acceso libre y gratuito", se indica en un mensaje de la red social X.

La última cerrada durante 24 horas que dio a conocer el Consistorio en la tarde el miércoles 20 de agosto, fue la caseta Selvátiva por "reincidencia en impedir acceso libre y gratuito". A esta se suma La Exquisita, fue inhabilitada momentáneamente por el mismo motivo que la anterior mencionada, reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar.

Las dos primeras casetas en ser cerradas en esta Feria fueron La Bulla y Jaleo, también por reincidencia en incumplimientos. En el caso de la primera, La Bulla, el Ayuntamiento de Málaga apuntó que fue "por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo". Y la caseta Jaleo por "limitar la entrada a menores siendo familiar y no disponer de cartel con derechos de admisión autorizados".

Por lo que hasta el momento, suman cinco las casetas que se han visto cerradas, durante 24 horas, en estas celebraciones.

Normativas de las casetas

En el mes de mayo la Feria de Málaga estrenó nueva ordenanza municipal, donde quedó recogido el horario de apertura de las casetas en el Real, a partir de las 14:00 horas, y el de cierre, entre las 2:00 y las 6:00 horas, salvo los festivos y las vísperas de festivos, que podrán hacerlo a las 7:00.

Si bien se ha subrayado que el acceso a las 120 casetas que conforman el recinto ferial son de libre acceso y gratuitas, como novedad se permite a estas prohibir la entrada a quienes vistan con bañador, chanclas o ropa deportiva.

Dentro del bando publicado por el Ayuntamiento unos días antes del inicio de las fiestas, se recordó que los menores de 18 años no podrán acceder ni permanecer en las casetas de la zona comercial o de juventud que tenga una programación equiparable a discotecas o salas de fiestas.