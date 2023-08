Las tiendas de moda flamenca se llenan de cara a la Feria de Málaga

A pocos días del pistoletazo de salida de La Feria de Málaga y poniendo a punto todas las calles del centro y ultimando los detalles para la semana más esperada del año, los malagueños se preparan sus mejores galas para esta ansiada fiesta. Y así se puede ver en cada una de las tiendas de moda flamenca del centro que aguardan colas para hacerse con un vestido, complemento o con la mejor flor para salir a la calle a bailar, reír y tomarse un Cartojal, como no la bebida más típica de la feria y que cada año es también protagonista de casetas, supermercados y puestos.

En la mañana de este martes las tiendas aguardan colas formadas por familias enteras con niños pequeños para hacerse con estos trajes para todos los gustos, de todos los colores y de todas las formas, largos, cortos, de tirantas o con mangas. Muchos llegan para recoger lo ya encargado, otros preguntan que si les queda algún producto específico porque por sus caras se pueden ver que llevan toda la mañana buscándolo, pero al dejarlo a última hora puedes correr el riesgo de que ya no quede. Este año se está vendiendo según lo previsto aunque como asegura la dueña de la tienda María del Mar Ortega, “ahora mismo no se puede hacer comparación porque hemos tenido dos años de pandemia sin feria. El año pasado fue la locura de la locura. Entonces tendríamos que comparar a antes de la pandemia".

Semanas anteriores en estos establecimientos han tenido poca afluencia, pero desde hace algunos días las colas llegan fuera de los locales así lo hace saber la dependienta de 'Dos lunas', " esto hoy no es nada ayer llegaba la cola a la calle". Y así asegura que este año la venta ha comenzado más tarde pero que aún así se está vendiendo bien y los clientes suelen buscar sobre todo complementos ya que está tienda es especialista en eso y de hecho le encargan flores para que la haga al gusto de cada persona. También, este año aunque sea sorprendente por la calor que se espera en esta semana y en el mes de agosto se está llevando vestidos largos, en especial, para las muchachas jóvenes.

En esta tienda se puede apreciar porque ya solo en el escaparate abundan los abanicos, flores, pendientes, pulseras, todo tipo de complementos. Al entrar una madre y su hija, esta última probándose un vestido de manga larga en el que la dependienta le saca un mantoncillo a juego. Al lado de ellas en la larga cola del pasillo una familia con tres niñas en la que una de ellas mira y remira estos vestidos de flamenca. Dos amigas son las últimas de la fila y se atreven a preguntar por un mantoncillo, lo van buscando porque en agosto con la calor no están buscando ningún vestido, y en color negro porque así es más fácil combinar con todo.

Tendencias y precios

Cada año las tendencias van cambiando y como también el color que sobresale sobre el resto, aunque el que pensaban que este año iba a hacer el boom como el naranja ha resultado que no. El buganvilla ha sido el que ha sobresaltado por excelencia y para las chicas adolescentes colores blanco, beige y también ventas de trajes con mucho volumen con mangas acordes a ese vestido. También, escotes con mangas asimétricas y algunos vestidos con transparencia.

A pesar de esto todos los años los colores básicos también son pedidos mucho. "Cuando me preguntan siempre contesto lo mismo, los colores rojo, negro y crudo siempre son los números uno", destaca María del Mar y que también asegura que este año los colores han pasado de tener unos años de unos tonos empolvados a este año color lima. El naranja, el amarillo, o sea, colores más fuertes. Pero, también se vende de todo según el gusto del consumidor.

También, lo sorprendente es los precios que van a tener, pero como todo en el mundo de los vestidos de flamenca hay para todos los bolsillos. Algunas tiendas han decidido no subir los precios para atraer al mayor público posible a pesar de que la inflación se ha notado por la subida de los precios del tejido y de los transportes, pero otras si han tenido que subir los precios." Nuestro sector todo ha subido materia prima, coste talleres, los botones, el material de todo lo que está hecho la resina, el plástico", ha aclarado Moisés Guerrero, dueño de Viva la Feria.

Otras tiendas como Viva la Feria debido a la subida de los precios ha decidido incrementar las colecciones para la variedad económica. Desde los trajes más económicos hasta los 800 euros que pueden llegar algunos de la colección. Además, como asegura la dependienta de 'Dos lunas', en este mundo siempre hay que buscar promociones, ofertas o cosas así.

Ventas

En cuanto a las ventas que están teniendo estas tiendas especializadas en moda flamenca algunas aseguran que se está produciendo lo esperado pero que hasta que no termine estas semanas no pueden saber lo que se ha vendido. El año pasado si se vendió más ya que después de dos años sin feria, las ventas si subieron, este año hasta hace diez días antes no se estaban cubriendo las ventas de lo esperado. "Hay días que si y otros que no, pero las ventas se están produciendo días antes de que comience la Feria", destaca Moisés Guerrero.

A pesar de que lo que destaca es los vestidos para mujeres o niñas, también hay hueco para los trajes de los hombres aunque cada vez menos ya que se está perdiendo y muchos locales apuestan por no traerlo más. " Es muy difícil vestir a un chico que no va montado en su caballo. Ya que en estas fechas el jinete poco a poco le está dando mucha importancia a vestirse bien", aclara Guerrero.