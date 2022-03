Biznagas del Festival de Málaga: para conectar con el público, impulsar proyectos y provocar cambios

El palmarés de la Sección Oficial de Largometrajes del Festival de Málaga no solo pretende reconocer el trabajo bien hecho. Las biznagas también intentan servir para dar el impulso a aquellas producciones que aún no tienen distribución, para hacerlas conectar con el público y llevarlo a las salas y, por qué no, para provocar cambios, derribar estereotipos, mostrar realidades y meter el dedo en la llaga si hace falta.

De las ganadoras de la Biznaga de Oro, la española Cinco lobitos ya tiene su fecha de estreno en salas el próximo 20 de mayo y Málaga "es nuestro cohete de salida", como dicen su productora. Pero la coproducción boliviana y uruguaya Utama, sin embargo, no tiene aún distribución en España.

"La película sí que se va a estrenar en Francia y Suiza en cines y esperamos que el premio del Festival de Málaga pueda encender la chispa para que algún distribuidor español la lleve a las salas salas aquí. Es una película para verla en pantalla grande, para escucharla y sentirla en el cine", comentó en la rueda de prensa de los premiados Santiago Loayza, productor de la cinta.

"Las sensaciones en Málaga han sido muy buenas, nos hemos sentido muy bien recibidos, como en casa, nos hemos enamorado del festival, de la gente, de la comida y quisiéramos poder volver siempre", agregó Loayza.

Su cinta sobre la extinción de una forma de vida en el medio rural a través de un matrimonio que pastorea llamas en el altiplano de Bolivia está cosechando éxitos desde su paso por Sundance. "Creemos que el arte tiene un impacto fuerte y esperamos que sea positivo para cambiar esta visión del interior, personalmente no confío en los políticos, no sé si a ellos le vamos a cambiar las ideas, pero por lo menos al público general espero que sí, que se abra un debate, que la gente no se olvide del país que tiene", agregó el productor.

Cinco lobitos se marcha de Málaga con la maleta bien cargada de reconocimientos. "Estamos felices de estar aquí, el recibimiento que tuvimos del público y de la prensa fue una experiencia increíble y volver con estos premios es una pasada, estamos digiriéndolos un poco", comentó Alauda Ruiz de Azúa, la directora de la película.

"Tenía la ilusión por Alauda que recibiera algún premio, porque es su primera película y me parece extraordinaria, pero no pensé que iban a ser tantos", agregó Susi Sánchez, premio a la mejor interpretación femenina junto a Laia Costa.

"Es verdad que nosotros creíamos mucho en nuestra película y que sabíamos que era una cinta emocionante, pero en Málaga hemos descubierto que conecta con un público joven, con la prensa especializada y también con un público muy amplio y eso es muy bonito", afirmó Ruiz de Azúa.

"Como directora primeriza te refuerza en esta idea de seguir apostando por rodar una historia personal, por confiar en tus intuiciones. Me da muchas alas y muchos ánimos para seguir escribiendo y preparar nuevos proyectos", añadió

"En la proyección sentimos que había emocionado mucho y había conectado con la gente, mucha gente se me acercaba, me hablaba de la relación madre e hija, de su vínculo con los padres, ha dado ganas de llamar o abrazar a los suyos", agregaron las protagonistas de Cinco Lobitos.

En la rueda de prensa de los premiados, Ruiz de Azúa comentó que "claramente no estábamos haciendo una comedia, pero sí buscábamos la complicidad con el espectador de reconocer a unos padres mayores, a unos matrimonios más que hablar discuten, y parece que es bastante universal porque todo el mundo lo ha entendido así. Trabajé mucho el tono de la película, quería retratar situaciones cotidianas con mucha luminosidad, también con ese humor seco, con salidas que han provocado risas en el espectador".

Beatriz Sanchís, la directora del largometraje The Gigantes, ganadora de la mención especial del jurado y del premio a la mejor fotografía, comentó que "venía con una película muy pequeña, con una propuesta bastante intimista, sin distribución, sin agente de ventas, sin prensa, sin actores conocidos, venía como desnuda y estoy muy feliz".

Para Sanchís "el objetivo es conseguir distribución en España, que la película se pueda ver, para mí sería un sueño hecho realidad".

También el Premio Especial del Jurado ha sido un espaldarazo para Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre y protagonizada y coescrita por Raphaëlle Pérez. "Tengo que decir que estoy en una nube, en otra dimensión, vi la película por primera vez el miércoles y ahora estamos con el premio, estoy todavía procesándolo, pero muy emocionada, muy feliz", explicó Pérez.

Esta valiente cinta sobre la metamorfosis física y emocional de una chica trans, que narra la experiencia real de Raphaëlle, ha supuesto una revelación también para la propia protagonista. "Antes de ver la película tenía muchísimo miedo por saber si me iba a gustar y fue empezarla y sentir una especie de liberación ahí dentro, algo muy sanador. Adrián ha logrado reconciliarme conmigo misma y creo que es uno de los mejores regalos que me ha hecho, estoy muy contenta, muy emocionada y muy feliz", declaró Pérez.

En el caso de Mi vació y yo, la distribución está ya cerrada y estrenarán la primera semana de septiembre, pero antes van a seguir haciendo su recorrido por festivales, varios de ellos en Estados Unidos.