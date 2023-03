El debut de Elvira Lindo 'Alguien que cuide de mí' abre el Festival de Málaga llamando a la ternura

El estreno como directora de la popular escritora Elvira Lindo en compañía de la veterana cineasta Daniela Fejerman, Alguien que cuide de mí, ha sido la película encargada de dar el pistoletazo de salida este viernes al 26 Festival de Cine de Málaga. El largometraje es un llamamiento a la ternura y a la comprensión intergeneracional entre mujeres de una misma familia, en el que se entremezclan de forma teatral el trauma de la enfermedad y la interpretación actoral como recreación de la propia vida.

La trama es protagonizada por Nora (Aura Garrido), una joven y prometedora actriz que se ha criado en un hogar de grandes intérpretes, ya que tanto su madre Cecilia (Emma Suárez) como su abuela Magüi (Magüi Mira) también hicieron carrera. Nora se replanteará cómo se siente respecto a su trabajo, su vida sentimental y su propia familia al descubrir un secreto de su madre.

Tras la aplaudida proyección de la película, Lindo ha presentado Alguien que cuide de mí en una rueda de prensa del Cine Albéniz de Málaga junto con la codirectora y coguionista Daniela Fejerman, los intérpretes Aura Garrido, Emma Suárez y Víctor Clavijo y el productor Gerardo Herrero.

"Esta historia nace de un relato de Elvira ya pensado para ser convertido en película. Ya nos conocíamos hace tiempo y Elvira me llamó porque quería una directora mujer. Me puse muy contenta y nos pusimos a trabajar en el guion", ha relatado Fejerman; que ha contado que, hablando de la trama, se dieron cuenta de que también hablaban de las imágenes y la dirección: "Pensamos que teníamos que llegar juntas hasta el final". "Fue muy natural todo", ha corroborado Lindo.

Lindo ya triunfó como guionista en la película galardonada con la Biznaga de Oro de la primera edición del Festival de Málaga, La primera noche de mi vida (1998), y ha explicado que en todos los proyectos fílmicos en los que se ha formado parte ya se había involucrado más allá de la propia trama: "La coquetería de ser una debutante de 60 años me parece buena, quiere decir que se puede hacer todo a cualquier edad. Hay un cierto edadismo y parece que no pueden emprender proyectos nuevos a cierta edad".

"El desamparo ante la adversidad tal vez sea el núcleo principal de la historia", plantea Lindo. "Luego está este asunto de aprender a cuidar. Es algo que se da por sentado en entornos familiares, pero no hay solo que pedir que te cuiden", ha añadido Fejerman.

Emma Suárez ha definido a su personaje como "una mujer rebelde", "que se ha dejado llevar" y "tiene que asumir que ya no es la protagonista de la historia". "Disfraza su vulnerabilidad con ironía y sentido del humor, que de algún modo la protege", ha analizado.

Por su parte, Aura Garrido ha defendido que la película trata la profesión de la interpretación "desde un lugar de realidad", lo que se suma a que "le apetecía mucho" trabajar con todo el equipo que formó parte de la película: "Como toda mi generación, yo crecí con Manolito Gafotas", ha loado Garrido a la serie de novelas de Elvira Lindo.

"Todos los personajes de la película están mirados con ternura y compresión pese a las sombras que les acompañan", ha subrayado Víctor Clavijo, que ha calificado a su personaje de "un caramelo" y "un poco yo". "Yo soy un actor muy torturado y en esta película no me he torturado nada", ha bromeado.