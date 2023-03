El Festival de Málaga arranca una competición cargada de talento joven

La alfombra roja tiene un significado indiscutible en Málaga. Todo el mundo sabe que sobre ella se paseará en estos próximos diez días una buena parte del sector cinematográfico español. El Festival de Málaga, que dio sus primeros pasos con media docena de películas en el Albéniz, celebró el pasado año su primer cuarto de siglo, después de atravesar una pandemia y de atraer, ahora más que nunca, a los mercados internacionales. Este viernes inicia su edición número 26 con una Sección Oficial compuesta por 22 películas, 20 de ellas a concurso.

Más de 400 largometrajes han pasado por la criba de los seleccionadores para componer esta heterogénea competencia oficial en la que se mezclan obras de nombres más veteranos con las propuestas de esos cineastas que están despuntando con gran acierto y que traen incluso el respaldo de otros eventos internacionales. Tanto es así que tres de las películas a concurso en esta edición han pasado por el Festival de Berlín. Un aval que hará fijar la atención sobre ellas.

La primera en llegar, para la jornada inaugural, viene de la mano de dos veteranas. La directora Daniela Fejerman se ha unido a la escritora y guionista Elvira Lindo -esta sí que debuta en la dirección cinematográfica- para llevar a la gran pantalla Alguien que cuide de mí, película basada en un relato de Elvira Lindo. Delante de la cámara también se ha puesto un dúo de ases femenino, Aura Garrido y Emma Suárez, a las que acompaña Magüi Mira y Víctor Clavijo, entre otros actores.

Como esta película está fuera de concurso, la lucha por las biznagas comenzará el sábado con Matria, del joven cineasta gallego Álvaro Gago, que estrenó en Málaga su cortometraje Curricán. Con su ópera prima, Gago ha logrado hacerse hueco en la Sección Panorama de la 73 edición de la Berlinale. La actriz María Vázquez protagoniza la película. También el sábado, la Sección Oficial acoge la presentación de Tregua(s), el debut en el largometraje de Mario Hernández. El malagueño Salva Reina y Bruna Cusí protagonizan la cinta.

Elena Trapé, que ya ganó una Biznaga de Oro en 2018 con Las distancias, regresa a Málaga con Els encantats (Los encantados) protagonizada por Laia Costa, Goya y Mejor Actriz en Málaga el pasado año con Cinco Lobitos. El domingo se presentarán otras dos cintas más, Bajo terapia, una obra coral del director y productor Gerardo Herrero, habitual en estos lares, y Rebelión, una coproducción entre Colombia, Argentina y Estados Unidos dirigida por José Luis Rugeles Gracia que retrata a Joe Arroyo, uno de los cantantes colombianos de salsa más importante de la historia.

La semana siguiente comenzará el lunes con lo último de Félix Viscarret, responsable de la serie Patria y galardonado con la Binzaga de Oro en 2007 por Bajo las Estrellas. Una vida no tan simple es el título de la película que retrata la crisis profesional y generacional que sufren los personajes encarnados por Miki Esparbé, Álex García, Olaya Caldera, Ana Polvorosa, Julián Villagrán y Ramón Barea.

Silvia Munt vuelve a colocarse detrás de la cámara para dirigir Las buenas compañías y adentrarse en la lucha feminista de la mano de una chica de 16 años que despierta a una vida adulta en el verano de 1976. Saudade Fez Morada Aqui Dentro es la propuesta brasileña de Haroldo Borges.

Sica, dirigida por Carla Subirana, es otra de las películas que aterriza en Málaga directa desde Berlín. Thais García Blanco y Núria Prims son las protagonistas del debut en el largometraje de ficción de esta directora, guionista y profesora de cine. Se presentará el martes junto a la coproducción hispano argentina de Marina Seresesky Empieza el baile. Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale son el trío protagonista. La mexicana Zapatos Rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser, completará la jornada en la Sección Oficial.

Después de atesorar más de un centenar de premios y participar en los festivales internacionales más prestigiosos con sus cortos y documentales, el realizador Álex Lora presenta en Málaga su debut en el largometraje, Unicorns (Unicornios), con la actriz Greta Fernández al frente del reparto.

Juan González y Fernando Martínez (Burnin’ Percebes) traen a Málaga El fantástico caso del Golem, con Brays Efe, Bruna Cusí (segunda película en la Sección Oficial), Luis Tosar y Ana Castillo entre sus protagonistas. Desperté con un sueño, coproducción entre Argentina y Uruguay dirigida Pablo Solarz, será la tercera cinta del día a concurso.

En la recta final, el jueves traerá con otro de los título esperado por los más cinéfilos: 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola. La cineasta ha estrenado su debut en el largo en la Berlinale, una propuesta con la pequeña Sofía Otero y Patricia López Arnaiz al frente del objetivo. Sus compañeras de jornada serán La pecera, una coproducción entre España y Puerto Rico dirigida por Glorimar Marrero Sánchez, gestada dentro del propio Festival de Málaga, y Las Hijas, coproducción entre Panamá y Chile dirigida por Kattia G. Zúñiga.

El chileno Matías Bize vuelve al Festival de Málaga, donde el pasado año presentó Mensajes Privados, con El castigo, en coproducción con Argentina. Antonia Zegers, Néstor Cantillana y Catalina Saavedra protagonizan la angustiosa búsqueda en tiempo real de unos padres que dejaron a su hijo solo durante unos minutos por su mal comportamiento.

El viernes también se presentará Upon Entry (La llegada), de los directores venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez. Alberto Ammann y Bruna Cusí (tercera película en la competición) protagonizan esta producción española que narra cómo una pareja que intenta entrar en Estados Unidos con sus visados en regla es sometida a un interrogatorio extenuante en inmigración. La competición se cerrará con la ópera prima de Pablo Maqueda, La desconocida, con un reparto encabezado por Laia Manzanares, Manolo Solo y Eva Llorach.

La realizadora malagueña Paz Jiménez será la encargada de clausurar la 26 edición del Festival de Málaga con Como Dios manda, una comedia protagonizada por Leo Harlem y con escenas rodadas en la capital malagueña.

Mucho más que la Sección Oficial

Pero esto no será todo. Entre secciones especiales, documentales, cortometrajes, series y adelantos el certamen proyectará más de 200 títulos del 10 al 19 de marzo. A estas películas se suman otros 17 títulos, once españoles y seis latinos, en sección Oficial no competitiva bajo el nombre de Málaga Premiere.

En Málaga Premiere se proyectarán las españolas Asedio, de Miguel Ángel Vivas; Amigos hasta la muerte, de Javier Veiga; Devoción, de Rafa Russo; Kepler Sexto B, de Alejandro Suárez; Los buenos modales, de Marta Díaz de Lope; De Caperucita a Loba en solo seis tíos, de Chus Gutiérrez; Awareness, de Daniel Benmayor; El cuco, de Mar Targarona; Honeymoon, de Enrique Otero; El hotel de los líos. García García 2, de Ana Murugarren, y Esperando a Dalí, de David Pujol, como película invitada a la sección Cinema Cocina.

A éstas se unen las latinoamericanas, El mundo de Nelsito, de Fernando Pérez (Cuba); Conversaciones sobre el odio, de Vera Fogwill y Diego Martínez (Argentina/España); El caso Monroy, de Josué Méndez (Perú/Argentina); Trigal, de Anabel Caso (México); La hembrita, de Laura Amelia Guzmán (República Dominicana) y La barbarie, de Andrew Sala (Argentina).

La apuesta por el nuevo cine que realizó el Festival de Málaga hace 21 años sigue viva en Zonazine con ocho películas de acentuado sentido autoral y muy novedosas narrativamente. Compiten cuatro cintas españolas: Matar cangrejos, de Omar Razzak; La última noche de Sandra M, de Borja de la Vega; Julia, de Hugo Martínez; y Tierra de nuestras madres, de Liz Lobato.

Y junto a ellas cuatro latinoamericanas: Diógenes, de Leonardo Barvuy (Perú/Colombia); La bruja de Hitler, de Virna Molina y Ernesto Ardito (Argentina); Sean Eternxs, de Raúl Perrone (Argentina) y El año que nací, de Daniel González y Alberto Amieva (Costa Rica).

Los homenajes del festival

En cuanto a los homenajes, el Premio Málaga-Sur será para la actriz Blanca Portillo; el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine será para script Yuyi Beringola; el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga, para Carla Simón; el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy irá para el director andaluz Alberto Rodríguez y la Biznaga Ciudad de Paraíso, para los imprescindibles del cine español, será para Raphael, que la recoge este viernes en la gala inaugural conducida por Marta Hazas y Elena Sánchez.

El Festival homenajeará a los directores recientemente fallecidos Agustí Villaronga y Carlos Saura y al artista Fernando ‘Estrella’, icono pop y de la escena LGTBIQ+, este último en colaboración con la muestra Torremolinos Cinema.

Además, como cada año, el Festival acogerá la entrega del Premio Talento Andaluz de Canal Sur, que en esta edición será para el actor Manolo Solo. La Película de Oro del 26 Festival de Málaga será Historias de la radio, un clásico del año 1955 dirigido por José Luis Sáenz de Heredia y que servirá como homenaje al gran actor José Luis Ozores en el centenario de su nacimiento.