El malagueño Enrique García presenta en el Festival de Málaga su proyecto 'Te deseamos tod@s'

El Festival de Málaga no sólo muestra parte de la cosecha de cine en español más actual. También se anticipa a lo que está por venir. Como es el caso de la nueva película del director malagueño Enrique García, Te deseamos tod@s, que este miércoles se ha presentado en la sección 5 Minutos de Cine.

En julio comenzará el rodaje pero la gestación del proyecto se inició hace meses. Un grupo de alumnos de la asignatura de Interpretación ante la cámara que imparte Enrique García en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga hicieron un vídeo para felicitar a la madre de una de ellas en su cumpleaños. "Les vi mucho desparpajo, me pareció muy tierno el vídeo y empecé a escribir historias para ellos", comenta García. Con su hija, que tenía 15 años en ese momento, se pasó el verano entero inventando relatos y relacionándolos hasta que se dieron cuenta que entre las manos lo que tenían era el guión de un largometraje.

"Hemos escrito el guión mi hija Rebeca García y yo, probablemente sea la guionista más joven del cine español", destaca García y subraya lo "contento" que está con el resultado y el proceso de elaboración con su hija. "Estos cinco alumnos, que comparten piso y tienen mucha química, son los cinco protagonistas de la película, que cuenta cómo se relacionan con sus padres, con el trabajo, con la vida que les espera", agrega el malagueño.

Te deseamos tod@s supondrá un cambio de registro. "No tiene nada que ver con lo he hecho anteriormente, los protagonistas son caras desconocidas, estudiantes de la Esad y de la Escuela de Teatro y Cine de Málaga de Dylan Moreno, que es productor de la película", comenta García. "Estamos haciendo cantera, presentando a una nueva generación de actores malagueños", agrega.

"Un cumpleaños sorpresa es la excusa para retratar el verano de su vida", apunta el cineasta, que destaca la química que hay entre estos alumnos que, además, son compañeros de piso. "Quería aprovechar esa conexión que tienen, además, son unos animales delante de la cámara, son muy talentosos", indica García.

Después de La mancha negra (2020), ha sido "una aventura trabajar con esta generación y muy bonito escribir con mi hija, Te deseamos tod@s es un soplo de aire fresco, una película muy coral y muy fresca, una comedia con un punto también de emoción". Con la pandilla de amigos, García retrata "el día a día de cada uno de ellos, su relación con la familia, su independencia y el salto a la madurez".

Pero no se trata, apunta, de un retrato oscuro, ni torturado, ni sexual de estos jóvenes, "sino mucho más positivo y luminoso". Son personajes que no tienen graves problemas, subraya el director, pero que no calibran el vértigo que puede dar el salto a la vida adulta. "Es una película sencilla pero con mucho corazón", sostiene.

Ahora mismo se encuentra en la fase de financiación y esperan empezar el rodaje este verano. Se grabará en Málaga, Alhaurín de la Torre y Benalmádena, entre otras localizaciones. Virginia Nölting, Ramón Langa, Salva Reina, Joaquín Núñez, Héctor Meres, Ana Elisa Pérez, Paula Millán, Andrés Suárez son los adultos que acompañan a los cinco actores debutantes: Ana Pro, Loren Mairena, Juan Acedo, Lucía de Suárez y Gaia Doblas.

El cineasta espera tener el largometraje terminado para poder presentarlo al comité de selección del próximo Festival de Málaga. "Vamos a luchar por estar listos en esa fecha", concluye.