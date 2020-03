Manuel González, Toteking (Sevilla, 1978), navegó en la orfandad del que pierde a su prescriptor literario cuando en 2017 murió su padre, su guía. Un año más tarde Vila-Matas le respondió un correo con varios títulos y, lo que es más, le abrió la puerta a seguir comentándolos. Más tarde le pidió un texto y Tote cogió un avión a Sudáfrica para encontrarse con el tiburón blanco. Acabó publicado en la página web del escritor y descorchó toda la literatura que llevaba dentro el sevillano. Enrique Vila-Matas y Gansabaai hooligan abren y cierran este Búnker en el que Toteking guarda todas sus respuestas. La influencia de sus padres, su amigo David Bravo, sus hermanos, la primera vez que siendo un niño su tío lo llevó a ver una película demasiado violenta para su edad... Presenta su libro cacompñado de Isabel Guerrero y Pablo Bujalance a las 20:00 en el Teatro Echegaray.

¿Publicas con Blackie Books, por qué esta editorial y no otra?

Cuando tenía el primer borrador se lo envié a Daniel Ruiz, escritor sevillano, y me los recomendó. Por otro lado tenía el consejo de Enrique Vila-Matas, que me dijo: “a mí me gusta mucho lo que has escrito, esto es muy potente y creo que le pega a Blackie Books, si no los conoces mándale el borrador a ellos”. Los dos acertaron porque en estos dos años que llevo trabajando con ellos son ya como familia. Han cuidado el texto muchísimo, ya no sólo por fuera que tienen fama, también por dentro.

La portada es de cuero, ¿no era suficiente con la tapa dura?

Está muy guapa. Obviamente la portada es de piel sintética. El libro es precioso, me ha hecho más ilusión recibir este libro que cuando en el año 98 recibimos nuestro primer disco acabado antes de que saliera a la calle. De este libro sí voy a guardar una copia. No sé si de los demás, estoy muy animado y vendrán más.

El libro está sin dedicar.

Me parecía muy claro que el libro está dedicado a mis padres y a mis hermanos; a María, mi pareja, y a David Bravo, mi amigo hace 25 años.

No mencionas a tu hermano hasta pasada la mitad del libro.

La columna vertebral de este libro es mi padre. Cuando echo la vista atrás en la mayoría de las memorias que toco en le libro mi hermano tendría seis o siete años. El escenario de fondo es de mis padres conmigo. La pregunta principal del libro es cómo he llegado hasta aquí y por qué rapeo, por qué escribo y la respuesta siempre son mis padres que fueron los que me estimularon intelectualmente, mi padre con la literatura y mi madre con la música.

Decía Gistau que él se sentía el partido de vuelta de su padre, ¿sientes algo similar?

Yo siento que soy su relevo al 100%. He heredado su humor, su forma de entender las cosas, su amor por la familia y por tres o cuatro amigos, por encerrarte en ese búnker a estudiar, a leer.

¿Es Vila-Matas tu padre literario?

Absolutamente. Además, nuestro contacto empezó en 2018, un año después de que mi padre falleciera. Nos conocimos a través de un correo que no sólo contestó, dejó abierta la posibilidad a comentar libros. Eso ha sido una pasada, imagínate, que te recomiende libros tu ídolo literario y poder comentarlos luego con él. Sin duda es mi padre literario.

En algún tema dices que querrías sacar discos sin promoción, ¿te gustaría sacar libros sin promo?

No te voy a engañar, la promo no le gusta a nadie. Pero estos días de promoción han sido distintos, yo nunca había hecho una presentación porque los discos se firman y las presentaciones han sido preciosas. Me he emocionado en las presentaciones, así da gusto.

¿La presión antes de una presentación es similar a la de un concierto?

Es exactamente la misma. Antes de la presentación en Madrid iba con ganas de vomitar, nerviosísimo.

En el libro hay oraciones que se pueden leer como si fueran parte de alguno de tus rapeos.

Me han dicho que se nota mucho que llevo mucho tiempo escribiendo rap porque el libro tiene mucho ritmo. Que se lee con facilidad pese a la profundidad que tiene.

¿No has escrito un libro antes por miedo de que tu padre lo leyese y te dijese algo así como “Totito, esto no se parece nada a los escritores estadounidenses a los que lees”?

(Risas) No, no, siempre he tenido la presión de mi papá (aunque mola tener a alguien al lado así), porque jamás mentía, aunque sea duro diciendo las cosas. No ha sido por eso, ha sido porque no había motivo para escribir un libro. Yo soy un lector entusiasmado, pero no había ningún motivo para que yo escribiese hasta que realmente saltó.

Después de haber criticado a todos los que publican libro sin ser escritores, ¿cómo reaccionarías si tu libro secuela entre los más vendidos?

No he escrito el libro por las ventas, no le presto atención a eso. Lo sabe la editorial y el que lea el libro. Es un libro desnudo, te estoy contando que mi padre se me muere y que odio al mundo y a partir de eso echo la vista atrás, empiezo a recordar mi vida y es un viaje por esos sentimientos de rabia al principio y de amor y de esperanza al final.

Tenías miedo de que te estigmatizasen, ¿de que no pasase de ser el libro de un rapero?

No, porque yo leo muchísimo. A veces parece que no se me toma en serio cuando lo digo, pero yo leo casi un libro al día, yo soy un yonki de la literatura. Sé en el sitio que estoy, este no es el libro menor de un rapero que podría haber sacado esto como si saca mañana un peluche con su cara.