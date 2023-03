Gala de clausura: Biznagas, agradecimientos emocionados y la promesa del reencuentro en el cine

Con tan solo cinco minutos de retraso y la voz del cantaor Israel Fernández, que interpretó el tema Al tercer mundo comenzó la gala de clausura del 26 Festival de Málaga, una ceremonia destinada a entregar los premios del palmarés y a la que precedió una nutrida alfombra roja de más de dos horas.

Por la pasarela, entre saludos cariñosos, gritos eufóricos, posados y selfies con el público congregado fueron pasando Nuria Fergó, Macarena Gómez, Petra Martínez, María Botto, Aixa Villagrán, Secun de la Rosa, Fele Martínez, Elena Furiase, Julio Medem, Unax Ugalde, Luis Tosar, Alberto Ammann, el dúo Amaral, Antonio Resines, María Vázquez, Fernando Gil, Estíbaliz Urresola, Patricia López Arnaiz, Leo Harlem y Manuel Bandera, entre muchos otros rostros del cine en español.

El actor Darío Grandinetti y la presentadora y escritora Mónica Carrillo salieron al momento a presentar la gala y, tras un primer recuerdo en vídeo de lo vivido en estos diez días de cine, se dio el primero de los premios de la noche, que fue para la Mejor Actriz de Reparto, Patricia López Arnáiz.

"Es emocionantísimo estar aquí", dijo la actriz y aseguró que "el trabajo de una se genera de toda la gente que te rodea, ha sido un reto este proyecto, para todos los departamentos, y ha habido una implicación llena de corazón de todo el mundo, ha sido un trabajo difícil porque hemos buscado una verdad lo más compleja y rica posible", agregó López Arnaiz, que compartió su Biznaga de Plata con Estibaliz Urresola, directora de la cinta. "Nos has hecho un regalo increíble, espero que hagas mucho cine".

Luego llegaron la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto para Jorge Marrale por Empieza el baile, que recogió la directora de la película, Marina Seresesky, la Mejor Música para Pablo Mondragón por Rebelión, que lanzó vítores a su México, a Málaga y al cine, y pasaron a entregar el premio a la Mejor Fotografía para Serguei Zaldívar por Zapatos Rojos, Biznaga que recogió el director de la película.

Tras la entrega de los cinco primeros galardones, rápida y ágil, se proyectó un vídeo mientras se preparaban la segunda actuación de la noche, Alizzz con su canción El encuentro. Regresaron los conductores de la ceremonia y los premios con el montaje a la brasileña Saudade Fez Morada Aquí Dentro. “Felicidades a todos los que hacen un cine combativo y que despierta”, dijo su director.

Petra Martínez defendió a ultranza el trabajo de los guionistas al entregar el premio a Miguel Ibáñez y Elena Trapé por Los encantados. “Escribir guiones a veces es una profesión frustrante y dura por lo que agradecemos mucho el premio al jurado”, dijo Ibáñez. “Me hace muchísima ilusión porque hay mucho trabajo en esta historia aparentemente tan sencilla”, agregó Trapé.

María Vázquez recogió su Biznaga como Mejor Actriz protagonista con un discurso emocionado y comprometido. “Muchísimas gracias al jurado por apostar por esta Ramona, mujer obrera, imperfecta, incorrecta, este premio no es mío es de todas las personas que hicieron de Matria un lugar de cuidado, de amor, de creación colectiva, gracias infinitas a Alvaro Gago, no tengo vida para agradecer este regalo, por dejarme crear contigo y por el tiempo, porque los procesos creativos llevan tiempo, gracias por esta experiencia vital que me llevo”, destacó Vázquez, que quiso compartir la Biznaga "con mis compañeras actrices, obreras, que no es fácil mantenerse en esta profesión".

Alberto Ammann fue el siguiente en subir a las tablas del Cervantes a recoger el premio a Mejor Actor por Upon Entry. “Gracias a los directores por vuestra generosidad, por la calidez en el trato, por la libertad que nos habéis dado, gracias a Bruna Cusí porque es una compañera maravillosa, ha sido un trabajo de equipo sumamente necesario para contar esta historia”, apuntó el actor.

Amaral fue la tercera actuación musical de la gala, que interpretó su tema Ruido como un anticipo del concierto que este domingo servirá de cierre a la 26 edición del certamen. El siguiente bloque de premios se abrió con el Premio del Público para Empieza el baile. “Queremos dedicar esta maravillosa Biznaga al público que va a las salas de cine y animar al que no va a que vivan esta maravillosa experiencia”, comentó la cineasta Marina Seresesky. El director chileno Matías Bize recibió el premio de manos de Julio Medem y Mona Martínez. “Me siento como en casa en Málaga, en España", aseguró y agradeció a todo el equipo de El Castigo, que se rodó en un plano secuencia en un bosque. "Queremos que se hable, que esta película sea una semilla”, añadió Bize.

Gonzalo Miró, Gabriela Sandoval y Pablo Stoll, tres de los miembros del jurado de la Sección Oficial, entregaron el Premio Especial del Jurado al reparto de Bajo Terapia, dirigida por Gerardo Herrero. “Los actores se han entregado como nunca, habíamos trabajado tanto el texto que podían haberla hecho de un tirón, sin ellos la película no hubiera sido lo que es”, dijo Herrero.

La recta final de la gala fue para dos grandes protagonistas, las películas que han merecido las dos Biznagas de Oro de esta edición. La primera en entrar en escena fue Las Hijas, de Kattia G. Zúñiga. “Este es un reconocimiento que nos emociona y nos conmueve", dijo la cineasta y apuntó que "de entrada estar aquí ya era un premio, y otro tener esta experiencia tan linda con el público".

Luis Tosar, en solitario, fue el encargado de entregar el último galardón de la noche. El de 20.000 especies de abejas, que recogió parte del equipo, con los niños del reparto incluidos, sonrientes y felices. "Es increíble para nosotras estar recibiendo este reconocimiento, queríamos agradecer la confianza en la película, la apuesta del jurado por visibilizar las infancias trans, la diversidad en general y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo en el que expresarnos libremente”, apuntó Estibaliz Urresola, que quiso agradecer la confianza "a todas las familias que nos abrieron las puertas de su vida para contarnos sus relatos”.

"Esto ya se acaba", dijo Grandinetti. Y lo hizo, con la clásica foto de familia de los premiados y la promesa del reencuentro en las salas. "Nos vemos en el cine", fue el saludo de despedida.