Imanol Uribe: "En estos tiempos de 'fake news' y manipulación, resulta maravillosa la defensa de la verdad"

En plena guerra civil en El Salvador, en noviembre de 1989, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas españoles y dos colaboradoras conmocionó a la opinión pública. Más aún cuando los culpables de la masacre siguen impunes más de 30 años después. Este enero se anunció que la justicia salvadoreña va a reabrir el caso, por lo que la cinta de Imanol Uribe, Llegaron de noche, llega en el momento perfecto. La película, que se presenta este lunes en el Festival de Málaga, se centra en Lucía Barrera. Ella fue la única persona que aseguró ver a militares del gobierno en la residencia universitaria donde los mataron a quemarropa.

-¿Cómo surgió Llegaron de noche?

-Es un tema que me afecta. Yo nací en El Salvador, he estudiado en los jesuitas y me impactó muchísimo la matanza en el 89, que me pilló por Sudamérica en aquella época. Era un tema que siempre estaba rondado. Al leer la novela del escritor salvadoreño Jorge Galán, Noviembre, que hablaba sobre este tema, descubrí el personaje de Lucía.

-¿Quién fue Lucía en este caso?

-Pues fue la único testigo de la matanza y me pareció un vehículo fantástico para contar esta historia. Daniel Cebrián, mi guionista, y yo nos fuimos a El Salvador, estuvimos en la UCA hablando con los supervivientes de aquello y luego fuimos a Estados Unidos a conocer a Lucía y a Jorge. Viven en un pueblo que está a unas millas de San Francisco y todavía guarda tanto miedo en el cuerpo con respecto a aquello que vivió que no quiere desvelar el nombre del lugar.

-¿Cómo ha sido ese trabajo con Lucía Barrera?

-Fue determinante, a partir de ahí construimos la historia. El encuentro fue muy emocionante, nos atendieron maravillosamente, y con ellos estuvimos reviviendo todo. Lucía se rompía mucho a llorar recordando la historia, no puede evitar las lágrimas porque para ella fue un hecho que le cambió la vida para siempre. Han sido muy generosos y ahí está el origen de la película, en la narración que nos hicieron Lucía y Jorge de los hechos. También la que nos hizo en El Salvador el padre Tojeira, que es el personaje que hace Carmelo Gómez en la película. Él era el provincial de los jesuitas en la zona y se tuvo que comer el marrón de los acontecimientos posteriores.

-La película narra, más que el hecho en sí del asesinato de los curas, lo que ocurrió con Lucía y su familia una vez que declaró que había visto militares. Estuvo prácticamente secuestrada en Miami para que cambiara su versión y acusara a la guerrilla...

-Sí, la película es la historia de Lucía y lo que supuso para esa mujer el estar en ese sitio en ese momento concreto, algo que le cambió la vida para siempre. Pero lo que más me atrae del personaje es la defensa a ultranza de la verdad que hace esta mujer. En estos tiempos que corren de fake news y de que todo se manipula, se matiza y trastoca, resulta maravillosa la defensa de la verdad. Aquí tenemos a esta mujer humilde, con esa potencia que tiene de seguir adelante por encima de todo, jugándose la vida por defender la verdad... eso me pareció un magnífico enfoque para contar la historia.

-¿La película habla también de lo difícil que es que gane la verdad en ciertos contextos?

-Sí, es así. En la parte final aparece un personaje, el padre Tipton, que era un jesuita muy poderoso entre los círculos de Washington. Era un cura irlandés hijo de una multimillonaria y se movía muy bien en los pasillos del Congreso de Estados Unidos. Él fue el que rescató a la familia de Lucía de los federales como si fuera el séptimo de caballería.

-¿Quedan muchas heridas abiertas?

-Por supuesto, muchas. Así que si la película sirve para recordar aquello me doy por satisfecho. Me he dado cuenta con la promoción de la cinta, que la gente joven no tiene ni la más remota idea de qué sucedió. Además, se ha vuelto a reabrir el caso en El Salvador, y hubo una orden de detención contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani para ir a declarar. Es un suceso de hace más de 30 años que todavía sigue sin cerrar.

-¿Qué claves le dio a Juana Acosta para afrontar el personaje de Lucía?

-Juana es la protagonista absoluta de la historia y estoy encantado con su trabajo. Ella lleva en el proyecto desde el principio prácticamente, y piensa que es una de las películas que más me ha costado montar, llevo con ella más de cinco años. Juana también estuvo con Lucía un fin de semana en California y durante la pandemia han estado en contacto desmenuzando el guión frase a frase. Lucía también ha sido muy generosa con Juana, que ha hecho un trabajo extraordinario.

-¿Qué respuesta cree que va a tener la película?

-Eso nunca se sabe, es un misterio. Tú haces el trabajo con la mejor voluntad de todas pero luego no tienes ni idea de cómo va a funcionar. Yo estoy muy contento con el resultado y espero que guste y que interese, sobre todo.

-¿Y allí en El Salvador?

-Allí seguro que va a impactar muchísimo, me han llegado muchos comentarios desde El Salvador, que están expectantes con la película, hay cierto revuelo con el tema. En España se estrena este viernes 25. Luego no sabemos qué camino cogerá.