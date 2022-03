Gala inaugural, un cine de buen humor levanta el telón al son de Camela

Mientras los últimos en llegar se apuraban para ocupar sus asientos, las luces del enorme auditorio en el que se convirtió este viernes el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena se apagaban para anunciar el inicio inminente de la gala de inauguración del 25 Festival de Málaga. Y tras un primer montaje audiovisual, vendrían unos cuantos después, quien ocupaba el escenario no eran los presentadores, sino el mismísimo Manolo García. Con su mítica canción A San Fernando un ratito a pie y otro caminando, a la que siguió Laberinto de sueños inauguró una ceremonia de casi dos horas que pudieron disfrutar 2.400 espectadores.

Llévame esta noche a San Fernando, o mejor a Málaga, un ratito a pie y otro caminando, pero sin parar, como lo ha hecho el Festival, insistente, sin pausa y con mucho afán por seguir ganando terreno para llegar a ser el certamen referente del cine en español. La canción de García era la metáfora perfecta para hablar de todo un cuarto de siglo de andadura y tenacidad.

Noemí Ruiz y Celia Bermejo fueron las primeras presentadoras en salir a escenas. “Qué lujo estar aquí rodeados de amigos en esta noche mágica, única”, dijo Noemí. “Y estamos ya tan cerca, tan juntos, que esto hay que celebrarlo con un aplauso”, agregó Celia.

Y tocó la entrada de Pepón Nieto, en un coche de alta gama a toda velocidad, como un James Bond a lo malagueño y de copiloto. "Este es el festival del público, el Festival de Málaga, que se abre con un acto presencial en el que volvemos a estar todos juntos, en familia, la familia del cine y del público, que lo han consolidado durante todos estos años", dijo el actor.

"Tenemos más ganas e ilusión que nunca, más energía y un poquito más del buen rollo de siempre", agregó Celia, al tiempo que señalaron que el certamen está entre los diez eventos culturales más importantes de España. "A Málaga siempre se regresa con cariño, Málaga es el festival de todos los colores, que cada uno elija su preferido”, señaló Pepón Nieto.



Como dijeron los maestros de ceremonias, el festival es el cine que vendrá, el que está llegando ahora a las carteleras pero también el que se hizo y forma parte de nuestra historia, como El bosque del lobo, de Pedro Olea y protagonizada por José Luis López Vázquez, que será la película homenajeada en este festival.

También se reconocen los trabajos técnicos con el Ricardo Franco, que este año recogerá Sol Carnicero. Y el premio Málaga Talent distinguirá a Javier Calvo y Javier Ambrossi. El premio Retrospectiva Málaga Hoy lo recibirá la actriz argentina Mercedes Morán. Y Carlos Saura tendrá su Biznaga de Honor.

Tras presentar secciones como Zonazine y su apuesta por el riesgo y el cine de vanguardia, o la reivindicativa Afirmando los derechos de las mujeres, salieron al escenario Antonio Peula y Belén Bouzas, Becas Talento de la Fundación Málaga en 2021. Y lo hicieron con un montaje en el que la danza y la música descarnada de la pieza Lamentatio emocionaron en un esplendido alegato contra la guerra de Ucrania.

Mención especial en la gala también también recibió el Premio Málaga, que este año ha querido reconocer a toda la familia del cine, por lo que la Biznaga se le otorgará a la Academia de Cine. "Queremos hacer un reconocimiento contundente al cine español, así, en mayúsculas, el cine hecho aquí, el que sabe lo que fuimos, lo que somos y seremos", explicó Pepón Nieto, que también quiso recordar a Verónica Forqué.

Con su camisa transparente y sus cinco bailarines, el cantante hispano francés Pol Granch volvió a subir el tono de la gala para ofrecer con su canción No pegamos otro divertido momento. Pero, lo mejor estaría por llegar. El cineasta David Serrano se dirigió al público para desgranar las bondades de un actor de la talla de Miguel Rellán, que ha participado en más de 200 proyectos, y entregarle la Biznaga Ciudad del Paraíso.





"Es un inmenso actor, uno de los mejores de nuestra historia, y también es un grandísimo profesional", dijo Serrano. Y destacó que "lo que lo convierte en un caso único es que no encontraremos nunca a nadie que hable mal de él, lo quiere y lo respeta todo el mundo", agregó Serrano.

"Yo tengo el síndrome del impostor", reconoció Miguel Rellán. "Cuando me dan un premio o me aplauden después de una función simple pienso que ha colado, pero que será la última vez, seguro que después me pillan", bromeó. "Pero este premio me lo voy a creer durante unos días porque dice Méndez-Leite que esto lo decide un comité de personas listísimas, así que quién soy yo para cuestionarlo", agregó con una simpatía que se metió al respetable en el bolsillo. Con una gran ovación, todos de pie, agradecieron al actor su trabajo.



Después de la gran intervención de Rellan, Guitarricadelafuente cantó Malagueña Salerosa para iniciar la recta final de la ceremonia. Para presentar la Sección oficial dieron la bienvenida al equipo de Código Emperador, producción gallega dirigida por Jorge Coira.

“Todas las películas son un viaje y creo que esta hay que verla para hacernos preguntas, para colocarnos en los zapatos de otra gente y nos haga pensar", apuntó Coira al tiempo que pidió al público su vuelta a las salas de cine. También lo hizo Luis Tosar, protagonista de la película, que no olvidó tampoco a las víctimas de la guerra de Ucrania.

Marta Nieto, como portavoz del jurado, aseguró que "estamos muy contentos de disfrutar de buen cine, donde caben del drama a la comedia y sus derivados". Mucho trabajo les queda por delante en los próximos días. Pero antes, la fiesta. Esa que puso Camela al final de la ceremonia, con cañones de papelillos brillantes y un público bailando con alegría a pesar de sus Lágrimas de amor. Más que preparados, listos. El Festival de Málaga ya está inaugurado.